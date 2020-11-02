В 20 раз выгоднее: Беларусь и Россия резко снизили тарифы на роуминг

Теперь на роуминге можно сэкономить. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Между Беларусью и Россией начали действовать сниженные тарифы на мобильную связь. Накануне госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил:

- С 1 ноября операторы переходят в тестовый режим по новой системе тарификации. Это еще не полная отмена роуминга, но его стоимость резко сокращается. Порядок цифр примерно такой: было 30 центов за минуту, станет 1,5 цента. В 20 раз. Специалисты посмотрят, как это будет работать, а дальше будут развивать тему в направлении отмены роуминга - насколько это будет возможно.

Россиянин Владимир приехал из Москвы в Минск как раз 1 ноября, и одним из первых проверил, как работает новшество:

- Цифра в 1,5 цента казалась мне невероятной, поэтому, заселившись в гостиницу, я позвонил в МТС. Девушка из колл-центра подтвердила, что теперь для всех абонентов входящие звонки стоят 2 российских рубля за минуту, исходящие звонки на номера России и Беларуси - 5 рублей в минуту. SMS - 2 рубля, а мобильный интернет - 5 рублей за мегабайт, то есть за гигабайт - порядка 5 тысяч рублей. Раньше мобильный интернет в роуминге стоил столько же, но в расчете не на мегабайты, а на килобайты.

Когда Владимиру позвонил коллега из Москвы и они поговорили пару минут, с его счета действительно списали только 4 российских рубля.

- Так что от роуминга осталось одно название, - доволен он. - А вот звонить в другие страны все еще дорого: 52 рубля за минуту.

Минчанин Дмитрий, который сейчас живет в Москве, тоже оценил новые тарифы:

- Пользоваться белорусской сим-картой в России раньше было невыгодно. Если кто-то из моих знакомых приезжал с белорусской симкой, входящий звонок из Минска обходился ему порядка 2 белорусских рублей. А теперь - всего 11 копеек. Поэтому теперь тем, кто на короткое время приезжает в Россию, уже не надо покупать российскую симку. Что касается звонков из России в Беларусь, то, если не было интернета, родителям я иногда звонил с российского номера, где минута стоила порядка 20 российских рублей (около 70 белорусских копеек). Это был самый дешевый тариф. Теперь мне выгоднее звонить с белорусской симки, ведь там цена - 22 копейки. Это, конечно, большой плюс.

Напомним, что министерства связи России и Беларуси обещали до конца года решить вопрос отмены роуминга.

ЧТО ПОЧЕМ

Какие тарифы в роуминге у белорусских операторов с 1 ноября

А1:

Исходящий звонок в Беларусь из России - 0,268 руб. за минуту.

Звонки внутри страны - 0,8 руб. за минуту.

Входящие звонки - 0,113 руб. за минуту.

Исходящие SMS – 0,065 руб.

МТС:

Исходящий звонок в Беларусь из России - 0,22 руб. за минуту.

Звонки внутри страны - 0,55 руб. за минуту.

Входящие звонки - 0,11 руб. за минуту.

Исходящие SMS – 0,19 – 0,70 руб. (в зависимости от сети российского оператора, в которой вы зарегистрируетесь).

Life :)

Исходящий звонок в Беларусь из России - 0,27 руб. за минуту.

Звонки внутри страны - 0,65 руб. за минуту.

Входящие звонки - 0,11 руб. за минуту.

Исходящие SMS – 0,09 руб.

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