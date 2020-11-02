Александр Лукашенко: Дефицит священнослужителей за пятилетку надо ликвидировать

Александр Лукашенко встретился с новым митрополитом Вениамином. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Митрополит Вениамин возглавил Белорусскую православную церковь (БПЦ) 25 августа. А в начале октября вместе с президентом он открыл новую церковь в агрогородке Шершуны Минского района. Там они договорились о личной встрече, которая состоялась 2 ноября во Дворце Независимости.

- Вы должны понимать, что мы тот межконфессиональный мир, который у нас сложился, никому не отдадим, - сказал Александр Лукашенко.

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…АРХИЕПИСКОПЕ КОНДРУСЕВИЧЕ

Александр Лукашенко напомнил о ситуации с митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, который «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну», сообщает пресс-служба президента. Подобное, предупредил президент, никому не позволено. Он заявил, что необходимо более интенсивно готовить католических священнослужителей в Беларуси, чтобы не приглашать их из-за рубежа.

«Мы построили немало приходов, и у нас порой не хватает священнослужителей. И не только у вас. Но Православная церковь из-за рубежа, из чуждых нам стран не везет священнослужителей, как это происходит в некоторых конфессиях. И я папе римскому (и прежнему и нынешнему) обозначил эту тему. Как мы можем принимать сейчас священнослужителей из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси? Это ненормально».

…ПРИГЛАШЕНИИ ПАПЫ РИМСКОГО

«Очень много разговоров по поводу визита папы римского: приглашение и так далее. Я хочу, чтобы вы знали мою позицию, и общество должно это услышать. Папа римский - руководитель государства и церкви, поэтому приглашение, если оно последует из Беларуси, должно быть от главы государства и Православной церкви, с которой у католиков есть масса проблем».

«Поэтому всякие инсинуации, разговоры, что, вот, чуть ли не инкогнито приедет папа римский, тут соберется толпа со всей Европы… Естественно, приедут католики со всей Европы, и сто, и двести тысяч, - это факт. Но подставлять папу римского под эти проблемы, где государство приглашает, а Православная церковь, главная наша конфессия, и наш патриарх будут не согласны, мы на это никогда не пойдем. Мы раскольниками не были и не будем. Я не против, чтобы и папа римский, не говоря уже о нашем патриархе и так далее, приезжали к нам сюда».

…ОТНОШЕНИЯХ С МУСУЛЬМАНАМИ

«Мусульмане никогда нам не создавали проблем. Я часто говорю, что мусульмане на всех выборах практически на 100% поддерживали власть и меня как президента. Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман? Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения. Но категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих».

…ПОДДЕРЖКЕ ЦЕРКВИ

«Приходы немного обеднели, потому что меньше людей приходит, хотя мы храмы никогда не закрывали и закрывать не будем, потому что любая беда - иди и молись, чтобы Господь помог. Что значит закрыть храмы в беду? Да мы в войну храмы не закрывали. Поэтому мы никогда это делать не будем. Это дело каждого человека: хочет помолиться, пусть пойдет помолится - один, вдвоем, с семьей. В этом плане мы готовы войти в положение, надо проработать этот вопрос в правительстве - если нужно Церковь поддержать в эти трудные времена, значит, надо поддержать».

…НЕДОСТАТКЕ СВЯЩЕННИКОВ В ПРИХОДАХ БПЦ

«Значит, мы должны помочь. Священнослужитель никогда не был обузой и обременением для государства. Поэтому нам надо продумать. Если там действительно маленькая деревенька, какой смысл держать священнослужителя. Пусть у него будет приход пошире - допустим, в рамках сельского совета. Надо посмотреть по этим структурам, и мы тут готовы подключиться. Дефицит священнослужителей за пятилетку надо ликвидировать. Надо, чтобы у нас были нормальные кадры».

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