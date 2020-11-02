Премьер - Лукашенко о ситуации в экономике: «По третьему кварталу мы уже практически догнали темп 2019 года»

Александра Лукашенко встретился с премьер-министром Романом Головченко. Фото: БелТА

Александр Лукашенко во время встречи с Романом Головченко высказал премьеру пожелание, чтобы в этом году экономика страны сработала не хуже, чем у соседей. При этом он отметил, что важны реальные продажи произведенных товаров:

«Конечно, если бы мы выдержали те свои цели, которые мы поставили, достигнув их, и по ВВП сохранили уровень прошлого года… Но не втупую, не напрямую, что мы там тракторов и автомобилей создали столько, что некуда девать их. Главное ведь товар продать. Поэтому это важно».

Ситуацию на предприятиях президент охарактеризовал так:

«Молодцы рабочий класс и наша эта техническая интеллигенция, просто молодцы. Поняли, что они могут потерять. Да и люди уже не те, что были даже месяц назад. Ну, и увидели тех, кто к власти хотел прийти. Это тоже полезно. Это хороший урок из последних событий. Тем не менее как вы видите ситуацию в экономике и на наших ведущих предприятиях прежде всего?»

Роман Головченко ответил, что по итогам девяти месяцев ситуация в экономике вышла на трек опережающего роста.

«По третьему кварталу мы уже практически догнали темп 2019 года. Хотя это все происходит в очень непростых условиях. Стабильно положительный вклад в ВВП вносит сельское хозяйство, строительство, информация и связь, финансовый сектор и наука».

Что касается ситуации на предприятиях, которые призывали к забастовке, то, по мнению премьера, накал страстей происходит только на определенных информационных ресурсах.

«Могу еще раз подтвердить, что абсолютно все предприятия - крупные и средние - работают в штатном режиме, выполняют свои задачи. Некоторые я посетил недавно лично и убедился воочию, что предприятия работают, выполняют производственные планы».

КОМПЕТЕНТНО

Роман ГОЛОВЧЕНКО: Удалось разгрузить склады фактически на полмиллиарда

После встречи с президентом премьер сказал журналистам, что экономика Беларуси чувствует себя лучше, чем экономика региона в целом.

«Конечно, задача выйти на стопроцентный рост экономики - достаточно напряженная, необходимо изыскать дополнительные ресурсы. На фоне падения экономик наших соседей, где на 4%, где на 5%, а где и на 9%, удержать темп в 100%, конечно, сложно, но выполнимо при благоприятном стечении обстоятельств. Правительство настроено эту задачу выполнить», - цитирует Головченко БелТА.

Премьер сообщил, как идет реализация продукции:

«Удалось разгрузить склады фактически на полмиллиарда. Сальдо внешнеэкономической деятельности положительное - $1,2 млрд. В основном оно сформировано за счет услуг. Это хороший показатель».

Ранее прогнозировалось, что инфляция по итогам года должна составить 5%. Премьер предложил считать в сложившихся условиях любую однозначную цифру (то есть до 10%) неплохим результатом.

«Мы внимательно смотрим, что происходит на ценовом рынке, и принимаем меры. Но, конечно, заниматься напрямую администрированием цен - неправильная практика. Есть позиции, которые контролируются и регулируются государством», - сказал Головченко.

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