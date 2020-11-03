Коронавирус в Беларуси, последние новости на 3 ноября 2020 года: пройденный барьер в 100 000 зараженных и прогнозы на вторую волну

В Беларуси на 2 ноября было уже 100 400 заболевших коронавирусом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси

В Министерстве здравоохранения озвучили последние цифры о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. На 2 ноября в стране зарегистрировано 100 400 случаев COVID-19 (прирост за сутки - 941 случай). То есть, в стране пройдет психологиечский барьер в 100 тысяч заразившихся.

После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 87 400 пациентов (+212 за сутки).

- За время распространения коронавирусной инфекции скончались 989 человек. За последние сутки умерли 4 пациента. Те же, кто не смог победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19, - пояснили в Минздраве.

В мире

Всего в мире на вечер 2 ноября было 47 050 000 зараженных коронавирусом. От этой инфекции умерло 1 208 000 человек, а выздоровело - 33 880 000 пациентов.

Караник: Надеюсь, вторая волна COVID-19 не продлится до февраля 2021 года

Экс-глава Минздрава Беларуси спрогнозировал сроки подъема заболеваемости коронавирусом в Беларуси во время второй волны пандемии. Владимир Караник, сейчас занимающий должность председателя Гродненского облисполкома Владимир Караник рассказал о стратегии борьбы с ковидом.

- На данный момент в структуре заболеваемости респираторными вирусными инфекциями ведущую позицию занял ковид. Надеемся, что со временем случится перераспределение, когда мы снова увидим в большей мере стандартные вирусы - аденовирус, грипп, то есть заболевания, дело с которыми мы привыкли иметь постоянно, - высказал предположения Владимир Караник.

Он выразил надежду на то, что благодаря прививочной кампании в Беларуси в этом году удастся избежать эпидемии гриппа.

- Надеемся, что подъем коронавируса (вторая волна пандемии. - Ред.) не продлится до февраля 2021 года, и мы будем видеть в ближайшие полтора-два месяца уже цифры по снижению заболеваемости, - прокомментировал бывший министр здравоохранения.

Чиновник добавил, что для скорейшего ухода от второй волны ковида белорусы должны помочь процессу - соблюдать правила гигиены, снизить контактирование, соблюдать самоизоляцию и так далее.

Глава ВОЗ ушел в самоизоляцию

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил 2 ноября, что стал контактом человека, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция.

- Я здоров и без симптомов, но в ближайшие дни буду находиться на карантине в соответствии с протоколами ВОЗ, работая из дома, - говорится в Твиттере Гебрейесуса.

В комментарии к посту глава ВОЗ подчеркнул, что очень важно соблюдать все рекомендации по охране здоровья и антиковидные меры.

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