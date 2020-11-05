Бесплатная онлайн-выставка А.Н. Радищева

С 1 ноября по 31 декабря 2020 г. работает новая онлайн-выставка «Я взглянул окрест меня: Вольность и духовность», основанная на интересных документальных материалах, которые раскрывают жизненный и творческий путь русского просветителя XVIII века Александра Николаевича Радищева (1749–1802), автора «Путешествия из Петербурга в Москву» и оды «Вольность».

Здесь можно увидеть экспонаты, отражающие эволюцию представлений русского писателя о современной ему действительности, уникальные фотографии фресок из семейной церкви Радищевых, предметы быта, окружавшие писателя. Выставка разработана Московским государственным университетом технологий и управления им. К.Г. Разумовского при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Познакомиться с экспонатами выставки можно бесплатно на сайте: www.radishchev-vystavka.by

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