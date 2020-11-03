Эксперимент в магазине: какую одежду купят дети, если дать им свободу выбора

А если мама выбрала в магазине наряд только на свое усмотрение - еще заставь надеть! Сейчас родители активно пополняют гардероб малышей на осень-зиму. Мы решили проверить, как выбирают одежду столичные девочки и мальчики, что у них «в моде», и отправились в торговый центр Green City в магазин OVS Kids Mothercare. Здесь недавно появилась в продаже коллекция от бюджетного итальянского бренда.

Одежда OVS Kids доступна по цене людям со средним доходом. Впрочем, итальянцы остаются верны себе: даже к разработке бюджетной линейки для детей приложили руку модные дизайнеры. Что ж, посмотрим, угодили ли прославленные эстеты белорусским детям и их родителям.

Максим и его любимый Человек-паук

Маму Аню и ее четырехлетнего сына Максима встречаем у стойки с теплыми байками. Аня говорит, что сын сам выбирает себе одежду. Максим при нас уверенно снимает с вешалки байку в стиле костюма Человека-паука. Этот герой фильмов и комиксов, похоже, покоряет мальчишек всех возрастов. Да еще и капюшон сделан в виде маски супергероя.

- Максим обожает одежду с принтами, особенно с героями комиксов и мультфильмов, - поясняет, улыбаясь, мама Аня. И, как только увидел Человека-паука, тут же начал примерять эту байку.

Следом за ней мальчик вытащил жизнерадостный красный свитшот. Дизайнеры явно знают, что любят дети.

Затем Максим направился к стойке с теплыми спортивными вещами и показал маме приглянувшийся комплект: кофточку и штаны в сине-серой гамме, напоминающей военную маскировку. В качестве верхней одежды мальчик подобрал себе такой же защитной расцветки куртку - легкую и теплую.

- Сын ходит с дедушкой на охоту. Знает: на утку нужно маскироваться в зеленое, а в лесу на кабана - в сине-серое! - удивляет нас интересными фактами мама Аня.

Консультанты в магазине добавляют: защитная расцветка для белорусских мальчишек - хит продаж!

Мама ориентирует Максима - надо подобрать наряд на выход, скоро в садике праздник. Здесь итальянцы предусмотрели классический лук: белые рубашки, жилетки, легкие хлопковые джемперы «во взрослом стиле». А для легкости движения и удобства под «официальный» верх можно подобрать удобные для ребенка джинсы. Получается очень свежий детский кэжуал. Здесь Максим не обошелся без маминой помощи, но выбор одобрил и остался доволен общим образом.

- Джинсы - незаменимая вещь в гардеробе. Максим их охотно надевает. И что приятно - у OVS Kids нашли отличную посадку джинсов на нашего худенького мальчика. Итальянцы также подумали о вечно мерзнущих детях и сделали модели свитшотов со стоячим воротничком, чтобы защитить нежное горлышко и шею от сквозняков. Такие вещи Максим носит с удовольствием.

По словам Ани, в магазин OVS Kids заходит с сыном не первый раз. Обнаружила, что Максим отлично ориентируется в моделях, находит то, что ему нравится. А это яркие, но не кричащие расцветки, удобные, легкие вещи, полуспортивный стиль.

- Как мама, я отметила, что вещи хорошо носятся. У спортивных штанишек не вытираются и не вытягиваются колени, а ведь Максим очень активный, прыгает-бегает в режиме нон-стоп. Для садика это оптимальный вариант, одной вещи хватает надолго. Одежда комфортная в движении. Заметила, что пошита из гипоаллергенных материалов. Сын аллергик, и бывает иногда реакция на ткани. А здесь - все чисто. Видимо, потому что ткани натуральные. В целом у OVS Kids можно собрать очень жизнерадостные образы, которые поднимают настроение ребенку. Не приходится долго уговаривать одеваться.

Вероника и принты с единорогами

Мальчики есть мальчики, их можно покорить героем комиксов. А что думают девочки, которым бывает ох как нелегко угодить? В торговый зал зашла очень серьезная малышка и придирчиво осмотрела кофточки. Следом вошла мама. Оказалось, 5-летняя Вероника ищет, с одной стороны, нарядный, с другой - стильный образ, у нее сегодня вечером гости по случаю дня рождения. Мама Ирина предоставляет дочери полную свободу действия.

- Выбираем одежду только вместе. Если выберу только я, могу не угадать. Это бывает нечасто, я же мама, но иногда у ребенка другое настроение, Вероника хочет что-то неожиданное. Поэтому решение принимаем только вместе. И важно, чтобы она сказала последнее слово.

Нам удалось немного разговорить серьезную девочку, и Вероника рассказала, что, когда выбирает наряд, смотрит на рисунок. Для нарядного верха она выбрала белую кофточку с принтом - девочка, украшенная синими стразами. Под кофточку юная модница сама практически без подсказок подобрала пышную темно-синюю юбку с аппликациями в виде сердечек.

- Принты, рисунки, пайетки, стразы - это то, мимо чего она не пройдет, - рассказывает мама Ирина. Видимо, такой праздничный стиль нравится в силу возраста. Но при этом что-то кричащее, аляповатое Вероника не любит. Уже вижу, что ищет яркий акцент и учится его сочетать. Очень любит наряжаться, она у нас такая девочка-девочка. Юбки, платьица…

По словам мамы Ирины, дочь очень неравнодушна к вещам с изображением единорога.

- Просто обожает этого персонажа, готова надеть на себя все - от трусиков до носков - в единороги, - смеется мама.

Мы заметили, что, прогуливаясь по залу, девочка, прежде всего, трогает вещи, гладит и просит примерить то, что приятно на ощупь. Из верхней одежды безоговорочно предпочла пушистую розовую шубку с пятнистым кошачьим рисунком - по словам мамы, обожает кошек.

Под свою шубку девочка нашла черный рюкзачок, неброский и очень стильный.

- Как мама, я смотрю на вещи так: 3 - 4 стирки - и видно, будем покупать одежду этого бренда или нет. Я стираю одежду Вероники каждый день. Поиграли в садике, полазили на ковре, порисовали - вот тут же пятна. Из-за частой стирки некоторые вещи быстро выходят из строя. У OVS Kids вижу, что одежда не теряет форму, расцветку, это важно, экономишь бюджет. Подкупает сочетание, когда ребенок находит то, что ему нравится, а ты знаешь, что будет носить вещи достаточно долго.

Стоимость образов

Вероника: шубка-курточка - 55,99 (сейчас на скидках), брюки - 54,99, джемпер - 44,99.

Максим: полупальто - 129,99, джинсы - 64,99, джемпер - 38,99 (сейчас на скидках).

Одежду OVS kids можно купить в ТЦ Green City, а также ТРЦ Galleria Minsk. Заказ и доставка по интернету - на сайте boomkids.by.

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