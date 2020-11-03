Сельхозярмарки в Минске продлили до 15 ноября

Минчане с удовольствием закупаются на зиму витаминной продукцией Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Сельскохозяйственные ярмарки, где минчане с удовольствием закупаются на зиму витаминной продукцией - картошкой, яблоками, клюквой, зеленью, тыквами, кабачками, свеклой, морковью, луком, чесноком, семечками, фасолью – решили продлить на две недели, до 15 ноября. Таким образом, впереди еще четыре выходных, когда можно сделать запасы.

По информации, размещенной на сайте главного управления потребительского рынка Мингорисполклома, 7, 8, 14, 15 ноября главная городская ярмарка состоится на площадке у «Чижовка-Арены».

В эти же дни с сумкой на колесиках можно отправиться на площадку у МФК «Мандарин» (ул. Герасименко, 51), парковку у здания по адресу: пр. Рокоссовского, 114, к ДК железнодорожников, в микрорайоне «Сокол» по ул. Барамзиной, 10 а, по ул. Калиновского, 55, в парк Дружбы народов, по ул. Лобанка, 94 (к ТЦ «Максимус»), к кинотеатру «Киев». 7 и 8 ноября торговля будет идти на площадках по пр. Любимова, 17 и у дома №13/1 по ул. Филимонова. 14 и 15 ноября – на бульваре Тракторостроителей, и у магазина «Сандрик» (пр. газ. «Правда», 40). Время торговли – с 10.00 до 16.00.