Учительница из Беларуси исполнила мечту на «Поле чудес»

Наталья (справа) представяла на капитал-шоу Беларусь. Фото: из личного архива.

Наталья Шворнюк исполнила детскую мечту - съездила на программу к Леониду Якубовичу, попала в юбилейный выпуск и вышла в суперфинал.

- Я не осознавала, что происходит в финале, в суперигре. Когда выбирала подарки, которые заработала за очки, не понимала, что делать. Поэтому ориентировалась на семью: так, это подарок для мужа, а это для детей, для мамы. А потом Леонид Якубович предложил подарок для меня, - рассказывает Наталья Шворнюк, учительница начальных классов Осовецкой сада-школы Дрогичинского района.

Программу с участием белоруски в пятницу показали по телевизору. Теперь Наталья - звезда. Пишут и звонят не только друзья и родственники, но даже незнакомые люди из разных уголков Беларуси и России. «Поле чудес» посмотрела вся школа, включая детей, которые об усатом дядьке Леониде Якубовиче до сих пор ничего не знали.

- Ученики в восторге! Когда я вернулась, мы начали играть в «Поле чудес». Я загадываю слово, рисую клеточки на доске, а они отгадывают, - делится новой методикой преподавания Наталья.

В ПОДАРОК ПРИВЕЗЛА ДРАНИКИ И ТКАНЫЙ ПОЯС

- В моем детстве других передач особо и не было, все по пятницам смотрели «Поле чудес». И я мечтала попасть на передачу. Представляла себя на месте какой-нибудь девочки, которая приехала туда с мамой и папой, стоит за барабаном… В августе мне исполнилось 30, и я написала на программу письмо о том, что у меня есть такая мечта детства - побывать на «Поле чудес». И мне позвонили редакторы передачи! - заново переживает радостное событие молодая учительница.

Мечта становилась явью. Правда, с некоторыми поправками: на программу Наталья поехала без родных, но всем привет передала с телеэкрана. К поездке она готовилась почти две недели и очень волновалась.

Фирменные сувениры. Гору подарков Наталья от волнения забыла сфотографировать. Фото: из личного архива.

- Я немного испугалась ответственности. Я думала, еду на обычную программу, а оказалось - юбилейную. Мне объяснили, что будет 9 представителей различных национальностей постсоветского пространства. Я поняла, что надо представить не просто себя, а свою национальность, страну, - рассказывает Наталья Шворнюк.

За барабан она стала в красивом костюме с национальным орнаментом. Музыкальную поддержку оказал местный коллектив «Заряночка» - дрогичинские артисты исполнили песню на белорусском языке. В качестве подарков повезла работы детей из Дрогичинского районного дома творчества и белорусские угощения.

- С подарками помогал директор нашей школы. Подбирали подарки так, чтобы в них прослеживалась национальная культура. Например, привезли тканый пояс, атрибут мужского национального костюма.

- А еду с собой везли или там приготовили?

- Мы брали с собой мини-холодильник с едой. Уже потом поняли, что можно было бы и в Москве все приготовить, но продукты все равно пришлось бы везти свои. Ведь нужно все домашнее! Драники - из нашей белорусской картошки, колдуны с натуральным домашним мясом, налистники - домашние творог, молоко и яйца, - перечисляет Наталья.

С участницами шоу. Фото: из личного архива.

На «Поле чудес» учительница так презентовала угощения:

- Невозможно представить белорусов без картошки. Я привезла драники, колдуны. Но белорусы любят не только картошку! Когда стало известно, что я еду на «Поле чудес», наш сельскохозяйственный кооператив не мог меня отправить с пустыми руками. Он передал вам сыры! Довезла в целости - ничего не съела! - пошутила участница шоу.

Руководству Осовецкого СПК с экрана телевизора учительница тоже передала привет - хозяйство взяло на себя транспортные расходы и арендовало для делегации микроавтобус. А Николай Мочанский, директор Минского аэроклуба ДОСААФ, уроженец Дрогичинского района и давний друг Якубовича, помог утрясти вопрос пересечения границы. Наталья вместе с музыкальным коллективом задержались на границе с Россией на 8 часов из-за проверок.

«ЛЕОНИД АРКАДЬЕВИЧ К СЕБЕ РАСПОЛАГАЕТ»

- Что вас больше всего впечатлило на «Поле чудес»?

- Праздничная суматоха. Изначально не было осознания, что все по-настоящему. Очень впечатлил Леонид Аркадьевич. Он к каждому участнику подходит лично. Он к себе располагает, заряжает, успокаивает. Просто приходит в гримерку и беседует со всеми участниками, настраивает. Это очень поддерживает! Леонид Аркадьевич даже во время съемки замечал, когда кто-то волнуется, и предлагал выпить чаю. Рядом с участниками стояли чай и фрукты. «Это не для красоты, это для вас», - говорил ведущий. Мы не ощущали конкуренции между участниками - настолько было все дружелюбно! И до игры, и в момент, и после.

Когда Наталье предложили выбирать призы, она назвала набор для рыбалки, ноутбук, постельное белье, набор бытовой техники… А в суперфинале выиграла автомобиль «Лада».

- В конце передачи я вообще растерялась - куча подарков! Сразу вспомнила, как мы ехали сюда и стояли на границе. И это все обратно везти? Если честно, был шок.

- Вы сразу ориентировались на участие в суперигре или вошли в азарт?

- Я решила, что раз уж юбилейный выпуск, то и игра должна дойти до суперфинала. Не задумывалась, что могу потерять все подарки. И в итоге - все рады! Особенно, дети - у них теперь ноутбук. При этом я никогда не считала себя везучей. Может, октябрь для меня месяц-праздник? Я в октябре замуж вышла, в октябре ребенок родился, день учителя в октябре… Еще и победа в «Поле-чудес»!