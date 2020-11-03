Ужесточение статьи за массовые мероприятия, новый глава МВД и сутки журналистам за работу: главные события недели с 26 октября

Генпрокурор Андрей Швед рассказал, что к концу октября возбуждено 657 уголовных дел, связанных с протестами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержанным 1 ноября грозит до трех лет

28 октября генпрокурор Андрей Швед рассказал, что к концу октября возбуждено 657 уголовных дел, связанных с протестами.

По некоторым фактам, известным общественности, решается вопрос о квалификации действий виновных лиц как терроризм. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, - сказал Швед в эфире телеканала «Беларусь-1».

2 ноября Следственный комитет сообщил об уголовном деле, которое возбудили после протестов 1 ноября в Минске по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса. Подозреваемыми по нему проходит 231 человек. Статья предусматривает до трех лет лишения свободы за «организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активное участие». Всего, по официальной информации, в этот день в Минске и районе задержано около 300 человек. А значит, основная часть задержанных проходит подозреваемыми по уголовному делу, а не административному, как было раньше.

- Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций, - так комментирует в официальном сообщении СК. - Также повреждены объекты.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - до трех лет лишения свободы.

Главой МВД стал бывший начальник минской милиции, а экс-министр уехал в Гродненскую область

В последние дни октября Александр Лукашенко провел кадровые перестановки.

Вместо Юрия Караева министром МВД стал Иван Кубраков, экс-глава столичной милиции.

Александр Лукашенко провел кадровые перестановки. Фото: БелТА

Я изучал, советовался и из десятка предложенных кандидатур выбрал Кубракова, - прокомментировал назначение Лукашенко. - Во-первых, у нас более-менее сложная ситуация в Минске, ею придется заниматься, ты в теме. Конечно, не один будешь заниматься, там будет начальник ГУВД, которому ты точно не будешь мешать работать, потому что сам только что прошел этот уровень.

Место начальника минской милиции занял бывший начальник УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб.

В отставку отправлен и замминистра внутренних дел Александр Барсуков. Поменял должность и экс-глава Совета Безопасности Валерий Вакульчик. Он назначен помощником президента по Брестской области. Юрий Караев стал помощником президента по Гродненской области, а Александр Барсуков - по городу Минску.

Они (протестные акции. - Ред.) еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться. Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить, - прокомментировал Лукашенко назначение помощников.

Позже появились документы кадровых перестановок, в которых уточняется, что 56-летнего Вакульчика и 55-летнего Барсукова Лукашенко уволил в запас по возрасту, но на новых должностях они остаются и могут носить форму.

Александр Лукашенко: на «Гродно Азот» сформирован резерв специалистов

- Это что же такое - призывают тут остановить предприятие «Гродно Азот» или забастовку там устроить, - прокомментировал Лукашенко события на «Гродно Азот» после назначения новых помощников. - А если вдруг взрыв… А мы не должны забывать, что там высокотехнологичное опасное производство. И, не дай бог, что случится, а рядом же Гродно. Полностью его накроет. И роза ветров западная. Крутит этот ветер там, облако на Гродно разнесет - и тысячи людей погибнут. А с гостями - почти полмиллиона в Гродно вращается. Поэтому я повторяю, что вопрос безопасности - важнейший вопрос.

О ситуации на «Гродно Азот» высказывался и гендиректор предприятия Игорь Бобырь.

С учетом того, какая ситуация складывается на предприятии «Гродно Азот», был сформирован резерв специалистов, - цитирует его слова БелТА. - Также мы планируем привлекать квалифицированные кадры из других областей Беларуси и с заводов. Желающих оказалось даже больше, чем требовалось. Кто из сотрудников нацелен продолжать работу, тот останется. Те же, кто продолжает препятствовать нормальному режиму производства, будут отстранены от своих обязанностей.

Высказался Лукашенко и о протестах врачей.

Нам лечить людей нужно. Помимо коронавируса у нас же и другие заболевания респираторные есть. Сезон уже начался. И когда мне начинают говорить, что врач где-то развернул коллаборационистское знамя, мне сразу становится плохо. И я не буду об учителях уже говорить. Я уже, правда, в последнее время не слышу, прокомментировал Лукашенко.

Одни журналисты вышли из изоляторов, а другие получили сутки за работу

Журналистам за работу продолжают давать сутки. 30 октября после 13 суток из ЦИП на Окрестина вышла Дарья Спевак, журналистка Онлайнера. Когда коллеги приехали встречать ее к изолятору, трех человек задержали, но отпустили после проверки документов. На свободу вышли корреспонденты БелаПАН и TUT.BY Вадим Замировский и Всеволод Зарубин, а также журналист газеты «Белорусы и рынок» и оператор «Белсата» Алесь Любенчук.

Журналистам за работу продолжают давать сутки. Фото: личный архив

Сейчас под арестом остаются Павел Добровольский из БелаПАН (его задержали в последние дни октября и осудили на 15 суток), Дмитрий Дмитриев из «Новага часу» (10 суток), Яна Трусило («Новы час», 13 суток), Александр Зенькович («Новы час») и Дмитрий Солтан («Белсат») - на момент сдачи номера было не известно, какое наказание они получили, сейчас остаются под стражей.

За несогласованные акции хотят сажать на 30 суток

В Беларуси хотят ужесточить наказание по статье 23.34 КоАП. По этой статье чаще всего наказывают участников протестных шествий. Как именно изменятся наказания? По части 1 статьи обсуждают увеличить штрафы до 100 базовых величин (было до 30 базовых). Вторая часть - вместо штрафа до 49 базовых штраф 150 базовых величин. По третьей части максимальное наказание - 30 суток ареста (было в два раза меньше). Четвертая часть - максимальный штраф - 200 базовых, а не 50, как было раньше. И пятая часть статьи: вместо штрафа общественные работы.

Провластный митинг собирался на площади. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Провластный митинг собирался на площади, протестное шествие направилось в Куропаты

В выходные проходили традиционные марши. В субботу объединились два протестных марша - с плакатами и под бело-красно-белыми флагами вышли женщины и люди с инвалидностью. Через несколько часов после протестных маршей на площади Независимости собрался и провластный митинг.

В воскресенье, накануне дня памяти предков Дзяды, протестующие планировали дойти до урочища Куропаты. Силовики не дали это сделать всей колонне, в Куропаты попала лишь часть протестующих. Там они возложили цветы и зажгли лампадки.

Воскресный марш был 12-м по счету после выборов. Очевидцы говорили о взрывах светошумовых гранат в пределах Логойского тракта в Минске. Позже эту информацию милиция подтвердила официально. В отношении протестующих 1 ноября силовики использовали нелетальное оружие, совершали предупредительные выстрелы в воздух.

В Куропаты попала лишь часть протестующих. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Милиция прокомментировала протестные воскресные акции - их, по подсчетам ведомства, во всей стране было 13. Самая массовая - в Минске.

- Акция с самого начала приобрела «немирный» характер. Практически сразу с площадки возле Минского часового завода (станция метро «Парк Челюскинцев») протестующие вышли на проезжую часть проспекта Независимости и заблокировали движение транспорта в обе стороны, - прокомментировала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По словам Чемодановой, протестующие использовали самодельное взрывное устройство в районе Логойского тракта.

Сотрудники милиции неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий, предпринимали меры по пресечению правонарушений. По проспекту Независимости, а также в районе МКАД использовалось оружие со светошумовыми боеприпасами и резиновыми пулями.

В понедельник на протестный марш вышли люди пенсионного возраста. Поддержать их пришла и молодежь.