«Над яго тэкстамі плачуць нават хлопчыкі». Останки Змитрока Бядули перезахоронили в Минске

Останки Змитрока Бядули перезахоронили на Восточном кладбище. Перед этим гроб с останками стоял в «беларускай хатцы», где несколько лет жил классик Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда в 1941 году умер писатель Змитрок Бядуля, его сыну Ефиму было 7 лет. Сегодня 86-летний Ефим Самумлович Плавник стоит у гроба с останками своего отца: Бядулю в день его смерти перезахоронили в Беларуси.

Ефим Самуилович Плавник - сын Змитрока Бядули Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я даже не ожидал, что вас будет так много, - скажет Ефим Самуилович всем, кто пришел на перезахоронение его отца. - Я благодарю всех, кто сделал это возможным. Много раз это деяние срывалось – и вдруг, я бы даже сказал, к моему удивлению, все получилось.

Перезахоронили Змитрока Бядуля на Восточном кладбище. Это не первая попытка вернуть писателя на родину Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ефим Самуилович признается, что для него очень важно читать мемуары об отце. Благодаря им и детским воспоминаниям сын известного писателя смог воссоздать образ отца.

- Вы будете удивлены, но я помню 1937 год - мне было три, - признавался в интервью "Комсомолке" Ефим Самуилович Я играл с детьми репрессированного писателя Изи Харика - маленьким Юликом и моим ровесником Додиком. Они жили в Доме специалистов, стоявшем на месте здания с редакцией «Вечернего Минска». Помню жену писателя Дину Зауловну. А когда мы слишком шумели, из соседней комнаты выбегал сам Харик и ругал нас, что мешаем работать. Помню и нашу трехкомнатную квартиру: кухня, наша с сестрой детская, кабинет отца с рабочим столом и лампой с зеленым абажуром, набитые книгами шкафы, тахта, где он отдыхал... Когда отец бывал дома, мы с сестрой боролись за место у него на коленях, сталкивая друг друга. Помню, как он читал нам свои стихи для детей: «У куце сядзіць мядзведзік, хустку вышывае…»

До этого белорусский классик был похоронен в Уральске, недалеко от места гибели Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Калі народная артыстка Таццяна Мархель прачытала Бядулю, яна сказала: божа, Верачка, які цудоўны тэкст ты мне прынесла»

- Когда война стала приближаться, компания литераторов, их жен и отпрысков погрузились в Саратове в вагон товарняка, шедшего на восток. Ехали медленно: путь в основном был одноколейный, и на станциях мы подолгу пропускали составы на фронт, - вспоминал Ефим Самуилович. - В вагоне ехало там 40 человек, из оборудования - только нары, которых на всех не хватало. Потому все мужчины стояли. Я помню картинку, как они покачивались при движении состава. И вдруг отец упал. Вот и все, мгновенная смерть от инфаркта. И не было никакой описанной в мемуарах Виталя Вольского последней папиросы...

Все это происходило недалеко от города Уральска в Казахстане. Там Змитрока Бядулю и похоронили. Перевезти его прах в Беларусь и перезахоронить на родине хотели давно, еще с советских времен. Сын говорит, что это шестая или седьмая попытка.

«Беларуская хатка». Здесь в первой половине XX века жил Змитрок Бядуля, Максим Богданович, Зоська Верас Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эксгумировали Бядулю в начале этого года.

- Усё адбылося. Працэс доўжыўся прыкладна 4 гадзіны з улікам афармлення ўсіх дакументаў і апламбіраваннем, - рассказывал "Комсомолке" Александр Сапега, член Консультативного совета белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел Александр Сапега. - Таксама падчас паездкі мы знайшлі дакументы, рукапісы - усё, што сям'я перадавала ў савецкі час ва Уральск, у музейную экспазіцыю.

Бядулю изучают по белорусской литературе изучают школьники Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Про произведения Бядули рассказывает поэтесса Вера Буланда.

- Я працавала ў тэатры драматургіі і мне прапанавалі знайсці ўрыўкі з мастацкай літаратуры для спектакля. Спачатку гэта былі ўрыўкі і з Мележа, Караткевіча, Адамчыка... Чытала народная артыстка Таццяна Мархель. Я паслухала, як яна спявае. І калі яна пела "Велікодную", я адразу зразумела: прынясу вам “Велікодныя яйкі” Змітрака Бядулі. І як жа яна гэта чытала! Тады яна абняла мяне і сказала: божа, Верачка, які цудоўны тэкст ты мне прынесла? Чый гэта? А дзеці ў школе як захапляюцца тэкстамі. Яны плачуць, нават хлопчыкі…Добра, што Змітрок Бядуля да нас вярнуўся!