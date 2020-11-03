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«Над яго тэкстамі плачуць нават хлопчыкі». Останки Змитрока Бядули перезахоронили в Минске

Вернуть прах классика белорусской литературы хотели еще в советские времена, но шесть раз все срывалось
Мария ЭЛЕШЕВИЧМария ЭЛЕШЕВИЧ
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Останки Змитрока Бядули перезахоронили на Восточном кладбище. Перед этим гроб с останками стоял в «беларускай хатцы», где несколько лет жил классик

Останки Змитрока Бядули перезахоронили на Восточном кладбище. Перед этим гроб с останками стоял в «беларускай хатцы», где несколько лет жил классик

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда в 1941 году умер писатель Змитрок Бядуля, его сыну Ефиму было 7 лет. Сегодня 86-летний Ефим Самумлович Плавник стоит у гроба с останками своего отца: Бядулю в день его смерти перезахоронили в Беларуси.

Ефим Самуилович Плавник - сын Змитрока Бядули

Ефим Самуилович Плавник - сын Змитрока Бядули

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я даже не ожидал, что вас будет так много, - скажет Ефим Самуилович всем, кто пришел на перезахоронение его отца. - Я благодарю всех, кто сделал это возможным. Много раз это деяние срывалось – и вдруг, я бы даже сказал, к моему удивлению, все получилось.

Перезахоронили Змитрока Бядуля на Восточном кладбище. Это не первая попытка вернуть писателя на родину

Перезахоронили Змитрока Бядуля на Восточном кладбище. Это не первая попытка вернуть писателя на родину

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ефим Самуилович признается, что для него очень важно читать мемуары об отце. Благодаря им и детским воспоминаниям сын известного писателя смог воссоздать образ отца.

- Вы будете удивлены, но я помню 1937 год - мне было три, - признавался в интервью "Комсомолке" Ефим Самуилович Я играл с детьми репрессированного писателя Изи Харика - маленьким Юликом и моим ровесником Додиком. Они жили в Доме специалистов, стоявшем на месте здания с редакцией «Вечернего Минска». Помню жену писателя Дину Зауловну. А когда мы слишком шумели, из соседней комнаты выбегал сам Харик и ругал нас, что мешаем работать. Помню и нашу трехкомнатную квартиру: кухня, наша с сестрой детская, кабинет отца с рабочим столом и лампой с зеленым абажуром, набитые книгами шкафы, тахта, где он отдыхал... Когда отец бывал дома, мы с сестрой боролись за место у него на коленях, сталкивая друг друга. Помню, как он читал нам свои стихи для детей: «У куце сядзіць мядзведзік, хустку вышывае…»

До этого белорусский классик был похоронен в Уральске, недалеко от места гибели

До этого белорусский классик был похоронен в Уральске, недалеко от места гибели

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Калі народная артыстка Таццяна Мархель прачытала Бядулю, яна сказала: божа, Верачка, які цудоўны тэкст ты мне прынесла»

- Когда война стала приближаться, компания литераторов, их жен и отпрысков погрузились в Саратове в вагон товарняка, шедшего на восток. Ехали медленно: путь в основном был одноколейный, и на станциях мы подолгу пропускали составы на фронт, - вспоминал Ефим Самуилович. - В вагоне ехало там 40 человек, из оборудования - только нары, которых на всех не хватало. Потому все мужчины стояли. Я помню картинку, как они покачивались при движении состава. И вдруг отец упал. Вот и все, мгновенная смерть от инфаркта. И не было никакой описанной в мемуарах Виталя Вольского последней папиросы...

Все это происходило недалеко от города Уральска в Казахстане. Там Змитрока Бядулю и похоронили. Перевезти его прах в Беларусь и перезахоронить на родине хотели давно, еще с советских времен. Сын говорит, что это шестая или седьмая попытка.

«Беларуская хатка». Здесь в первой половине XX века жил Змитрок Бядуля, Максим Богданович, Зоська Верас

«Беларуская хатка». Здесь в первой половине XX века жил Змитрок Бядуля, Максим Богданович, Зоська Верас

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эксгумировали Бядулю в начале этого года.

- Усё адбылося. Працэс доўжыўся прыкладна 4 гадзіны з улікам афармлення ўсіх дакументаў і апламбіраваннем, - рассказывал "Комсомолке" Александр Сапега, член Консультативного совета белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел Александр Сапега. - Таксама падчас паездкі мы знайшлі дакументы, рукапісы - усё, што сям'я перадавала ў савецкі час ва Уральск, у музейную экспазіцыю.

Бядулю изучают по белорусской литературе изучают школьники

Бядулю изучают по белорусской литературе изучают школьники

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Про произведения Бядули рассказывает поэтесса Вера Буланда.

- Я працавала ў тэатры драматургіі і мне прапанавалі знайсці ўрыўкі з мастацкай літаратуры для спектакля. Спачатку гэта былі ўрыўкі і з Мележа, Караткевіча, Адамчыка... Чытала народная артыстка Таццяна Мархель. Я паслухала, як яна спявае. І калі яна пела "Велікодную", я адразу зразумела: прынясу вам “Велікодныя яйкі” Змітрака Бядулі. І як жа яна гэта чытала! Тады яна абняла мяне і сказала: божа, Верачка, які цудоўны тэкст ты мне прынесла? Чый гэта? А дзеці ў школе як захапляюцца тэкстамі. Яны плачуць, нават хлопчыкі…Добра, што Змітрок Бядуля да нас вярнуўся!

3 ноября - день смерти писателя. В этот день с ним еще раз простились на родине

3 ноября - день смерти писателя. В этот день с ним еще раз простились на родине

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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