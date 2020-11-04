«Были случаи отравления малышей спиртом через кожу»: педиатр Андрей Витушко рассказал, как нельзя лечить простуду у детей

Дети переносят коронавирус легче, чем взрослые, но другие вирусные заболевания могут протекать у них тяжело. Фото pixabay.com

Сезон осенних простуд в этом году не совсем обычный. В «компанию» ко всем известным респираторным инфекциям добавился коронавирус, который все еще вызывает много страхов и домыслов. Мы поговорили с известным детским врачом Андреем Витушко о специфике ковида у детей и взрослых, о его отличии от других острых респираторных инфекций и о нюансах их лечения.

- Люди часто называют острые респираторные инфекции простудой. Это заблуждение. Простуда - болезнь, вызванная переохлаждением организма. Например, в организме есть очаги хронической инфекции (как правило, в верхних дыхательных путях - хронический тонзиллит и др.). И если вы чуть промерзли, у вас начинает болеть горло. Это и есть простуда, - рассказывает доктор. - А ОРВИ - это инфекции, которые вызывают различные типы вирусов. Это тот же грипп, риновирусы, коронавирусы (да, это не чума XXI века, а одна из разновидностей известных вирусов). Ими можно заразиться от заболевшего человека. Они передаются в том числе и через руки, поэтому так важно для профилактики соблюдать самые простые правила гигиены. Самые типичные проявления ОРВИ: заложенность носа, насморк, чихание, кашель, дискомфорт в горле, боль в мышцах, реже - в животе.

Андрей Витушко - не просто опытный педиатр, но и один из лучших белорусских реаниматологов, спасший жизни десяткам слабеньких недоношенных новорожденных. Фото: соцсети.

«При высокой температуре ребенка можно растереть водой комнатной температуры»

- Как рекомендуют лечить ОРВИ у детей современные продвинутые педиатры? Ведь до сих пор многие родители растирают маленьких детей спиртом при высокой температуре и считают, что это нормально.

- В первую очередь надо поддержать организм и помочь ему бороться с инфекцией: снизить слишком высокую температуру (выше 38,5), давать достаточно жидкости, увлажнять слизистые оболочки и обеспечить хорошую влажность в помещении.

Что касается лекарств. Противовирусные препараты есть только от гриппа, но они достаточно токсичны и должны применяться по назначению врача. Антибиотики предназначены для лечения бактериальных инфекции (отита, бактериальной пневмонии, например), а не вирусных, и также применяются по назначению доктора. Сосудосуживающие капли для носа у детей до 12 лет рекомендуются ограниченно. Кстати, насморк у детей может проходить до двух недель, и это нормально.

- А промывать нос физиологическим раствором ребенку можно?

- Да, и даже нужно. У старших детей и более взрослых пациентов при насморке могут применяться также так называемые гипертонические (более концентрированные, чем физиологический) растворы. Вы замечали, что, если нарезанные огурцы и помидоры посолить, через пару минут в тарелке появляется вода? Потому что концентрация соли становится больше извне, чем внутри этих овощей, и сок оттуда выходит, чтобы растворить эту соль. Подобным образом действуют соляные растворы в носу - повышенная концентрация соли способствует выходу излишней жидкости. Но, выбирая такие средства, надо смотреть, для какого возраста они предназначены.

- Как создать комфортную среду для больного ребенка? И чем сбивать температуру?

- Комфортной будет среда с высокой влажностью - чтобы слизь, которая собирается в носу, не застаивалась и вирусы, которые размножаются на поверхности слизистых оболочек, удалялись. Оптимальная температура в помещении - 20 - 22 градуса, для детей до года - 24. Высокую влажность можно обеспечить с помощью увлажнителей или подручных средств - поставить тазики с водой, развесить мокрые простыни.

Высокую температуру у детей, которая приносит им дискомфорт, сбивают парацетамолом или ибупрофеном. Растирать кожу лучше водой комнатной температуры. Но не спиртом! Известны случаи отравления маленьких детей спиртом, проникшим через кожу.

- Правда, что сиропы от кашля уже не так актуальны, а облегчить боль в горле могут и обычные леденцы?

- Действительно, место сиропов от кашля в детской практике все меньше и меньше с каждым годом. Есть научные данные, что мёд по противокашлевому эффекту сравним с некоторыми популярными сиропами от кашля (детям старше 1 года и без аллергии на него). Также с этой целью могут применяться леденцы - не важно, аптечные или обычные. Эффект достигается за счет самого процесса рассасывания - это увеличивает количество слюны, что смягчает горло. При боли в горле рекомендуются холодные десерты (мороженое, замороженная вишня) или кусочки льда, те же конфеты для рассасывания, полоскание горла (как правило, с шести лет). Антигистаминные препараты при респираторных инфекциях не имеют смысла, как и антибиотики в самом начале заболевания.

Сбивать температуру стоит, если термометр показывает выше 38,5. Фото pixabay.com

«Доступность лабораторных услуг - это и хорошо и плохо»

- Какие анализы надо сдавать ребенку с ОРВИ?

- Решения о лабораторных исследованиях принимает врач. Есть у врачей хороший принцип «Надо лечить не анализы, а пациента». Лабораторные данные помогают в постановке правильного диагноза, но они являются дополнительными.

В белорусской амбулаторной медицине есть два перекоса. Первый - антибиотики. Их назначают чаще, чем надо, а некоторые антибиотики можно купить в аптеке без рецепта. И второй перекос - доступность лабораторных услуг. Это и хорошо и плохо. Минус в том, что люди получают информацию, которая им не нужна, и часто интерпретируют результаты самостоятельно и ошибочно.

- В этом году люди активно прививаются от гриппа. На ваш взгляд, эта прививка важна? Какую вакцину выбрать, если есть возможность? И защитит ли она на 100%?

- Прививка, конечно, нужна. Если есть выбор, то предпочтительна четырехвалентная вакцина - в нее включено больше разновидностей вируса. Грипп быстро меняется, и в связи с этим каждый год обновляются вакцины. Но бывает, не угадывают. Лет 5 назад наши американские коллеги честно признали, что в том году эффективность вакцинации от гриппа была ниже, чем планировалась, поскольку вирус мутировал уже в процессе разработки препарата. Но такое бывает редко.

В этом сезоне сделать прививку можно до конца ноября. Надвигается вторая волна коронавирусной инфекции, и в связи с этим в ноябре и дальше могут быть сложности с доступом к системе здравоохранения.

«Маска - защита окружающих от вас как потенциального разносчика вируса»

- Теперь, когда по коронавирусу у врачей есть довольно понятная картина, можно сказать, какие признаки чаще всего говорят о COVID-19?

- Признаки COVID-19, к сожалению, неспецифичны и характерны для многих ОРВИ: высокая - выше 38 градусов - температура (88% пациентов), потеря обоняния и вкуса (около 80%), сухой кашель (68%), снижение активности, слабость (38%), одышка (18%), боль в горле, мышцах, головная боль (14%), реже - тошнота, диарея. Поэтому нельзя выделить симптомы, которые характерны специфически для этой инфекции. Как правило, дети болеют легко, часто без явных симптомов и часто бывают переносчиками этой инфекции. Как показывают исследования, около 60% людей заражаются коронавирусом от больных с минимальными симптомами.

- Почему у некоторых людей, перенесших коронавирус, нет антител сразу после болезни?

- Такое бывает, когда человек перенес коронавирус в легкой форме. Вообще в 80% случаев новая коронавирусная инфекция протекает в легкой или бессимптомной форме. Но она особенно опасна для людей с хроническими проблемами со здоровьем (диабет, особенно 1-го типа, аутоиммунные заболевания, иммунодефициты), а также людей старшего возраста (более 60 лет).

- Меры профилактики вторая волна не изменила: мытье рук, маски?

- Да, надо чаще мыть руки, правильно чихать, стараясь не разносить свой вирус, соблюдать социальную дистанцию (1 - 1,5 метра). Если нет возможности держаться на расстоянии от других людей, надо надевать маску. Но надо помнить, что маска - это защита окружающих, и эта мера будет эффективна, если большинство людей будут носить маски.

- Всеобщий карантин, на ваш взгляд, - оправданная мера?

- Есть данные, что из-за самоизоляции и ограниченного доступа к медицинским услугам увеличилось количество смертей, связанных с проблемами сердца, ухудшилось течение хронических заболеваний. Однозначного ответа, оправданны ли эти меры, нет. Скорее, тактика жесткого карантина себя не оправдала. Но и наш подход тоже оказался не идеальным. По количеству заболевших и смертности на 100 тысяч населения мы ничем не отличаемся от соседей. В борьбе с COVID-19 хорошо помогают осознанность, здравый смысл и солидарность. Как это мы доказали себе во время первой волны инфекции.

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