Появилось видео новых станций минского метро.

В Минске завершается строительство первой очереди третьей линии метро. Ее назвали «Зеленолужской», и пока она состоит из четырех станции: «Юбилейная площадь», «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная» и «Ковальская слобода». Точную дату официального открытия держат в тайне. По данным «Комсомолки», церемония пройдет в пятницу, и в ней будет участвовать Александр Лукашенко. А пока идут последние приготовления, появилось официальное видео, посмотрев которое можно понять, как будут выглядеть новые станции третьей линии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Алеся», которая копает метро, застряла возле подземного хранилища Нацбанка. По неофициальной информации, механизированный щит за 11 миллионов евро не может рыть тоннель уже четвертый месяц.

Как строят третью линию минского метро. Самая глубокая станция подземки уходит вниз на 32 метра