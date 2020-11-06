Житель Германии приехал в Беларусь купить «Ниву»: «Теперь сижу в Германии на карантине, зато у меня машина мечты 8,5 тысяч евро!»

Павел прилетел из Германии в Минск, чтобы купить машину своей мечты. Фото: из архива героя публикации.

У каждого водителя есть машина мечты. Кому-то хочется сесть за руль элитного «Порше», кому-то грезится пикап «Додж Рам»... Житель Германии Павел Паиль с супругой Екатериной в октябре, в разгар второй волны пандемии и напряженной послевыборной ситуации, прилетели в Минск, чтобы исполнить свою автомобильную мечту.

Мечтал о «Ниве» за рулем «Мерседеса»

В Беларуси, где, по данным Национального статистического комитета, в среднем приходится 329 авто на тысячу жителей, «Нива» нередкая машина на трассах. Правда, за рулем внедорожника российского автопрома сплошь агрономы, зампредседателя, ветврачи и другая элита агропредприятий. В СПК и райисполкомах машина только в последние годы стала уступать место отечественным «Джили», но репутация «колхозного внедорожника» за «Нивой» закрепилась прочно. Как вышло, что ездить на ней захотел и житель Германии?

- Мечтать о «Ниве» я стал 2 - 3 года назад. Тогда я ездил на легковушке «Мерседес», хотелось более вместительную машину. И обратил внимание на «Ладу Нива». Вообще, в Германии «Нивы» встречал задолго до этого, лет десять назад. Они продавались даже у нас в Фюрте (крупный город в Баварии. - Ред.). Правда, тогда это были трехдверные модели, для себя из-за этого я такую машину не рассматривал, - рассказал «Комсомолке» Павел Паиль.

Купить LADA 4х4 Urban в Беларуси оказалось выгоднее, чем в Германии. Фото: из архива героя публикации.

- А когда в Германии появились и пятидверные «Нивы», загорелись покупкой российского внедорожника?

- Перед окончательным решением о покупке, конечно, рассматривал и другие варианты. Это были и «Тойоты», и «Сузуки», и «Субару», и все-все. Одни были слишком тяжелые, другие слишком большие, третьи слишком прожорливые, какие-то оказывались чересчур дорогими в обслуживании, недешевыми по запчастям, страховке и так далее. Если по цене, то "Нива" просто выигрывает у всех, - уверен автовладелец.

«Если бы не коронавирус, приехали бы на весь отпуск»

В 2017 году Павел женился на девушке из Беларуси, с которой познакомился в интернете. Поэтому в отпуск с Екатериной примерно 2 - 3 раза в год приезжают, чтобы навестить родственников и друзей. Из-за пандемии коронавируса на родину жены не могли приехать довольно долго. Как только перемещение между странами стало возможным, прилетели в Минск. И решили, что пора осуществить мечту - купить машину.

Как оказалось, супруги Паиль невероятным образом успели в «окно». С 1 ноября Беларусь закрыла свои границы для иностранных граждан, и попасть в республику теперь могут далеко не все.

На внедорожник у героя статьи большие планы - отправиться в Альпы и совершить "кругосветку". Фото: из архива героя публикации.

- Не думали отказаться от поездки в Беларусь из-за пандемии и протестов?

- Мысли были разные, но перед прилетом все разузнали насчет правил пребывания. О политической ситуации тоже расспросили знакомых и поняли, что прилететь в Беларусь безопасно, - пояснила Екатерина Паиль. - Хотя если бы не коронавирус, мы бы приехали на несколько недель. Но работодатель Паши дал понять, что срок самоизоляции может быть только за счет отпуска. Поэтому в Беларуси мы пробыли чуть более недели и вернулись в Нюрнберг, чтобы оставшийся отпуск пробыть на самоизоляции. Сдали тест ПЦР, получили отрицательные результаты и успокоились. Пока находимся дома, никуда не выезжая.

- Купить «Ниву» в Беларуси было выгодно?

- В Минске мы купили LADA 4х4 Urban из салона примерно за 8,5 тысячи евро, а пригнали в Германию за 100 евро - столько мы потратили на бензин. В итоге, думаю, после всех процедур по переоформлению и страховке она обойдется нам примерно в 11 тысяч евро, это авто в самой полной версии. Здесь на новую машину с такой же комплектацией (хотя, кажется, даже без кондиционера) цены начинаются с 16 - 17 тысяч евро. Кроме того, очень большой и вторичный рынок, есть и 5- и 3-дверки, запчастей очень много. Есть целые клубы автовладельцев, которые относятся к «Ладе Нива» или к «Жигулям» - ездят на российских авто, общаются, гоняют по бездорожью, помогают с ремонтом и запчастями. «Ладу Нива» здесь любят, знают, уважают и всегда узнают, - пояснил Павел.

«Пусть поездит по белорусской грязи, где он в Германии такие «дороги» найдет?!»

В городской среде «Нива Урбан», как заверяет производитель, чувствует себя уверенно и привычно. Но когда в твоем владении полный привод, совсем не увлекательно ехать по ровной как стекло трассе.

Встречаемся с супругами в глуши Брестчины, конечно, предлагаем прокатиться по гравийке, разбитой тракторами и с внушительными лужами. «Нива» идет уверенно, как танкер, взбирается на возвышенность, не кренится, съезжая с пригорка задним ходом. Если бы не ответственность перед аграриями, уверенно проехала бы и по полю, засеянному редькой. Намекаю Екатерине, что машину придется везти на автомойку…

- Ничего, пусть покатается Паша по лужам и грязи, где он в Германии такие «дороги» найдет?! - благодушно разрешает супруга.

Павел и Екатерина Паиль, купив "Ниву" в салоне с удовольствием прокатились по бездорожью в Беларуси. Фото: из архива героя публикации.

А какие планы у самого владельца «Нивы»?

- Теперь мечтаю проехать на машине через Альпы: это Австрия, Швейцария, Лихтенштейн, Италия… Конечно, направиться и во Французские Альпы, там есть дороги, где можно проехать только на внедорожнике. Причем есть туннели еще со времен Первой мировой войны, которые пробиты через горы, есть парки, там можно переночевать без проблем. Правда, это планы скорее на 2022 год. Но еще я бы хотел проехать кругосветку, что-то вроде такого маршрута: Голландия, Финляндия, Россия и потом Литва, Латвия, Польша, Украина и, наверное, через Австрию обратно в Германию, - делится планами Павел.

«Хлебом не корми - дай обогнать «Ниву»

- После салона машина прошла немаленькое расстояние от Беларуси до ФРГ. Все ли было хорошо в пути?

- Мне понравилось в машине многое: идет прямо, хорошо, руль замечательный, посадка классная, сиденья удобные. Единственный минус - «раздатка», которая шумит. Поначалу она шумела не так, но пока мы доехали до Германии, по ощущениям стала громче. Вот думаю пока что поставить так называемые тихие ручки для «Нивы», они здесь стоят около 60 евро, - рассказал автовладелец. - Первые 800 километров из Барановичей через Брест, Белосток и Варшаву до Вроцлава прошли без проблем. Во Вроцлаве мы переночевали и поехали утром в Германию, до дома оставалось 550 километров. Поскольку еще была обкатка, я не сильно газовал, ехали со скоростью 100 - 110 километров в час. За две недели с покупки мы прошли 2,5 тысячи километров, то есть сейчас машина должна пойти на сервис. Пока нареканий нет, думаю, машина будет и в дальнейшем оправдывать ожидания.

Маршрут из Минска до Нюрнберга машина прошла без нареканий с затратами - 100 евро на бензин. Фото: из архива героя публикации.

- «Я купил «Ниву» - звучит… непривычно, как реагируют другие водители на дороге?

- Да, согласен, даже в Беларуси другие водители не оставляли нас без внимания: хлебом не корми - дай обогнать «Ниву»! Ну да ладно. В Польше водители тоже могли подлететь сзади с включенным дальним светом, требуя уступить дорогу, но это поляки - это нормально. В Германии намного спокойнее с этим, никто не поджимал. А когда на автобане были встречные фуры или легковушки с белорусскими номерами, то нам даже мигали фарами, ну и мы им, конечно, в ответ - супер, - рассказал герой статьи.

- «Комсомолка» желает вам по-водительски «ни гвоздя ни жезла»!

- Спасибо.