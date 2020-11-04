Представители белорусской оппозиции прокомментировали раскол в протестном движении

Франак Вячорка говорит, что от международной работы штаб вынужден постоянно отвлекаться из-за репрессий в Беларуси по отношению к протестующим. Фото: Press Club Belarus

Один из самых влиятельных российских телеграм-каналов Незыгарь сообщил о расколе в рядах белорусской оппозиции: «Из Минска сообщают: Белорусская оппозиция раскололась на два лагеря. Один центр образовался в Литве во главе с Тихановской под присмотром агента ЦРУ Франтишека Вечёрко. В Варшаве правительство в изгнании возглавил экс-министр культуры Павел Латушко, теневым министром иностранных дел назначен Валерий Цепкало. Штабы готовятся к новым досрочным выборам президента».

Мы решили спросить, правда ли это, у советника Светланы Тихановской по международным вопросам Франтишека Вячорки, который упоминается в сообщении Незыгаря. Он назвал эти слухи «абсолютным бредом»:

- Первым про раскол я услышал от Лукашенко. Его задача – показать, чиновникам и силовикам, что из структур они могут уйти только в никуда. Показать, что другого центра силы, чем действующая власть, нет. Чтобы имитировать раскол они вытянули и Юрия Воскресенского, который теперь якобы представляет конструктивную оппозицию. Хотя в реальности раскола нет. Есть несколько векторов работы, каждый занимается своим. Мы занимаемся международной политикой. Штаб Тихановской постоянно в контакте с Павлом Латушко. Он человек системы, из номенклатуры и в этом его большой плюс в данной ситуации. С Латушко мы общаемся каждый день. Созваниваюсь постоянно и с Валерием Цепкало, который сейчас в Риге помогает своей жене Веронике заниматься женским движением. Структура отлажена, никакого раскола нет.

Павел Латушко говорит, что раскол в оппозиции выгоден действующей власти. Но его нет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

То же самое в интервью нашему изданию подтвердил Павел Латушко:

- Еженедельно проходят онлайн-конференции с участием всех наших сил, где мы обсуждаем стратегически важные вопросы на неделю и перспективу. Проходят совместные zoom-конференции с районными и дворовыми активистами, в которых мы участвуем со Светланой Тихановской. Подтверждением эффективности совместной работы штабов стал прошедший недавно Международный конгресс белорусов. Сейчас готовим совместное обращение, которое подпишут и Светлана Тихановская, и другие члены Координационного Совета, включая меня и Валерия Цепкало. Так что сотрудничество между ведущими политическими силами и их командами еще больше углубилось. Раскол выгоден действующей власти, эти слухи запускают из того лагеря.