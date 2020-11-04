В Минздраве рассказали, действует ли антибиотик на коронавирус и эффективен ли для лечения тамифлу

Специалисты Минздрава ответили на самые часто задаваемые вопросы врачей, которые сейчас работают с инфекцией COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специалисты Минздрава Беларуси, эксперты кафедр БГМУ и БелМАПО ответили на самые часто задаваемые вопросы врачей, которые сейчас работают с инфекцией COVID-19, сообщает Минздрав.

Обновленные рекомендации составлены в виде самых часто задаваемых вопросов.

Мы предлагаем вам выдержки из рекомендаций. - Является ли КТ-картина двусторонней вирусной пневмонии основанием для постановки диагноза COVID-19 без дополнительного лабораторного подтверждения? - Да, КТ органов грудной клетки позволяет визуализировать изменения, по которым с высокой вероятностью можно предположить диагноз COVID-19 инфекции (чувствительность около 95%), и достаточна для определения тактики ведения пациента. В этом случае используются клинико-рентгенологическом критерии постановки диагноза, назначается соответствующее обследование и лечение пациента…

- Обязательно ли назначение антибиотиков при подозрении на COVID-19? - Нет. Антибиотик не действует на вирус. Антибактериальное лечение назначается при наличии или подозрении на бактериальную этиологию заболевания. Также ранняя антибактериальная терапия назначается при подозрении на сепсис до выяснения его этиологии…

- Есть ли смысл в контрольном ПЦР исследовании носоглоточных смывов у выздоровевших пациентов перед выпиской? - Нет. После 10-14 дня заболевания большинство пациентов не контагиозны (не заразны. Ред.), при этом результат ПЦР может оставаться положительным до 2-3 месяцев за счет детекции кусочков генетического материала нежизнеспособного вируса, что продемонстрировано в ряде клинических исследований. Согласно приказу Минздрава Беларуси от 20.10.2020 № 1106 закрытие листа нетрудоспособности у пациентов с бессимптомной и легкой формой происходит не ранее 14 дня, со среднетяжелой и тяжелой формой не ранее 21 дня, что более чем достаточно для прекращения выделения пациентом жизнеспособного вируса. - Если у человека при хорошем самочувствии серологическим методом выявлены иммуноглобулины М (IgM) при отсутствии клинической картины, то он больной COVID-19? - Учитывая низкую специфичность IgM (то есть высокую вероятность ложноположительного результата) при отсутствии клиники ничего предпринимать не надо кроме случаев, когда пациент был контактом 1-ого уровня. В последнем случае пациенту диагностируется бессимптомная форма COVID-19 и организовывается медицинское наблюдение. - Нужна ли дыхательная гимнастика пациентам с COVID-19 в стационаре? В частности, надувание, шариков и т.п.? - Нет. С дыхательной гимнастикой лучше повременить до полного клинического выздоровления, наращивать нагрузку на органы дыхания необходимо медленно и постепенно. Чрезмерная активность в остром периоде заболевания может скорее навредить, чем помочь. - Является ли ремдесивир эффективным лекарственным средством при COVID-19? - Имеются доказательные данные о его эффективности у пациентов, нуждающихся в поддержке кислородом, но не находящихся на ИВЛ. - Эффективен ли для лечения COVID-19 озельтамивир, флустоп, тамифлу? - Нет. Ингибиторы нейраминидазы эффективны только в отношении гриппа А. Они могут назначаться пациентом с COVID-19 при невозможности исключить у него также ко-инфекции гриппом, но не для лечения собственно коронавирусной инфекции.