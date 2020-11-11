Уролог Антон Главинский: «Важный симптом - кровь в моче. Даже если не постоянно и ничего не болит. Это грозный симптом рака мочевого пузыря»

Антон Главинский считает, что после 40 лет нужно обязательно бывать у уролога - даже если ничего не беспокоит. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ДОСЬЕ «КП»

Главинский Антон Сергеевич - уролог, окончил БГМУ, имеет смежные специализации по терапии, хирургии и ультразвуковой диагностике. Неоднократно повышал квалификацию в БелМАПО и в Европейской школе урологов - ESU. Член Европейской и Белорусской ассоциаций урологов, Европейской ассоциации эндоурологов, Европейской ассоциации сексуальной медицины. Принимает в частном медцентре Минска и санатории.

- Антон Сергеевич, какой самый опасный возраст для мужского здоровья?

- Есть два рубикона. Первый - начало половой жизни, когда мозгов еще нет, хочется все, что движется, и не думаешь о последствиях. Есть такая шутка: почему мальчики хуже выживают? Потому что, в отличие от девочек, мозги у них появляются позже (улыбается). Это первый вызов. Второй опасный момент - начиная с 40 лет, когда вырастают онкориски. Вроде мозги есть, но организм уже требует повышенного внимания. В этом возрасте в урологии мужчина автоматически попадает в группу риска по раку простаты. Соответственно, надо проверяться, сдавать анализ ПСА.

Но опять же: если в молодости чудил - уже знаешь, что уролог - это тот доктор, который обязательно сделает больно. И человек думает: «Нет, не пойду». Многие тянут до последнего. Или приходит 60-летний пациент и гордо так заявляет: «Я никогда не был у уролога!» Я отвечаю: «И чем вы тут хвастаетесь?»

Непоход к урологу - это как игра в русскую рулетку. Щелк-щелк, а когда бабахнет, может быть поздно. Важно успеть к доктору до того, как бабахнет. Все урологические моменты сейчас неплохо лечатся, медицина на высоком уровне, но ведь важно и какое качество жизни мы сможем сохранить. Если проверился, не дай Бог, что-то случилось, нашли, вовремя полечили, соперировали, онкологии нет, потеря качества жизни минимальная. А если затянул и нашли на поздней стадии - да, есть шансы выжить, но потеря качества жизни уже несоизмеримая. Жить долго мы уже научились, но хочется ведь жить хорошо.

«Ночью надо спать, а не по туалетам шастать»

- Иногда приходит пациент, затянул поход к доктору. Мол, раньше поболит три дня, а на четвертый отпускает. И человек думает: «Пронесло! Не пойду». И так несколько раз в год. А потом уже и не проходит.

- Наверное, боятся, что придут, найдут, отрежут…

- Так мыслят единицы, как правило, это старшая возрастная группа. Те, кто до 60 не сходил к урологу и дальше думает: «Сейчас такого там понаходят - да ну его в баню!» Пока еще хоть как-то там все работает, буду держаться до последнего.

- Когда мужчине обязательно надо идти к врачу?

- Если происходят какие-то чудеса с мочеиспусканием: если пописал, вышел и думаешь, что опять надо зайти. Это касается и мальчиков и девочек - ощущение неполного опорожнения. Если гоняет часто и по чуть-чуть, или нет напора, или ночью приходится вставать. Больше одного раза за ночь - это уже ненормально. Ночью спать надо, а не по туалетам шастать.

Еще очень важный симптом - кровь в моче. Даже если не постоянно, ничего не болит, а пописал красненьким или бурым. И это не связано с тем, что свеклы поел, свекла ведь красит мочу. Тогда это грозный симптом рака мочевого пузыря. Если больно, корчишься, писаешь красненьким - это камень выходит. А вот рак мочевого пузыря дает безболевую гематурию, когда писаешь не больно, но моча красная. Это значит, что опухоль кровит, а болеть начинает лишь на последних стадиях. Рак очень коварный, часто начинает болеть, когда уже поздно. Также для мужчин, очень важным симптомом является исчезновение утренних эрекций - вероятен серьезный гормональный сбой.

- С чем сейчас чаще обращаются пациенты?

- Часто с простатитами обращаются айтишники и работники других сидячих профессий. Сейчас еще больше стало бесплодных пар, приходят с жалобами, что не могут забеременеть. Теперь это особенно актуально, здесь все повязано: гиподинамия, а теперь еще и стресс. Фактически в мозгах у народа военное время. Если посмотреть Вторую мировую или Великую Отечественную, у женщин на фоне стресса даже месячные прекращались. Потому что в таком экстремальном стрессе организм отказывается размножаться, как бы давая понять: «Да ну вас на фиг, в такое время рожать детей!» Зашкаливает уровень пролактина, кортизола, блокируя нормальные процессы сперматогенеза у мужчин и овуляции у женщин. Соответственно, нет возможности зачать ребенка. Плюс мы, как обычно, все сидим, а кто не сидит, тот ножки морозит. Чтобы это все соблюдать, нужен не наш менталитет. Ко мне обращается много иностранцев, и я заметил, что в целом они здоровее, чем мы. Наш человек гораздо больше уповает на медицину. Иностранец уповает на себя, понимая, что ни один доктор не решит его проблем, если он сам себе не поможет. Во-первых, у них медицина дорогая, соответственно, беречься нужно до последнего. Да, некоторым сносит башню, когда они к нам приезжают - многие сразу идут по инфекциям, барышни ведь так и липнут. Но в целом их история кардинально отличается от нашей: они следят за питанием, тепло одеваются и обуваются, не мерзнут, не провоцируют проблемы. Плюс наши сутками за компьютером, а иностранец хватился, что четыре перерыва в день для прогулки, чтобы разогнать кровь и лимфоток в тазовом дне и в целом в организме. В отличие от нас у них есть культура заботы о своем здоровье. А у нас в голове сидит, что медицина доступная, дешевая или бесплатная - лечите!

Игнорирование уролога - это как игра в русскую рулетку. Когда бабахнет, может быть уже поздно лечить. Фото: isuporg.org

«Расстройство в микрофлоре девушки влияет на здоровье пары в целом»

- Гинекологи рассказывали, что последние десятилетия мутируют инфекции, передающиеся половым путем. Что хламидии сейчас практически не проявляются.

- Если зудит, течет - раньше это была гонорея или хламидии. Сейчас это может протекать бессимптомно. Но таких ситуаций сейчас немного. На первый план выходят вопросы с микрофлорой - анализы показывают засилье не тех бактерий. С гигиеной, слава богу, проблем нет, но опять же сидячая работа, плохой кровоток в тазу. Плюс сдвиг гормонального фона, нездоровое питание, раньше ведь в еде не было столько гормонов и антибиотиков. Все это дает сдвиг нормальной микрофлоры в сторону патогенной. В первую очередь это проявляется у девушек, способствует и их анатомическое строение мочеполовой системы. А мальчики уже идут следом. У девушек очень чувствительна эта сфера, там целый зоопарк, сложная экосистема, которая при малейшем давлении извне сразу же сдвигается. Расстройство в микрофлоре девушки влияет на здоровье пары в целом. Восстановить нормальную микрофлору мужчине без обследования его партнерши трудно, нужно лечить обоих. Иногда приходит мужчина с жалобами: «Моя, наверное, загуляла». Оказывается, все нормально, кишечной палочкой за хвост никого не поймаешь, что кто-то где-то с кем-то. Так что да - атипичные бактерии типа хламидий, микоплазм, трихомонад в последнее время никак себя не проявляют. Хотя нередко возникает и синдром Рейтера, когда долгое бессимптомное носительство хламидий ведет к тому, что они заселяются в крупные суставы. Тогда приходят с жалобами «коленки болят».

- Раньше было просто: выявляли ЗПП, лечили антибиотиками. Сейчас, когда говорят «сбой микрофлоры», многие думают, что это ерунда и лечить не надо.

- Мы опять-таки возвращаемся к качеству жизни. Если у девочки постоянно болит, мальчику после контакта с ней нехорошо, а у нее после секса начинается цистит - где тут жизнь? Сплошное мучение. Пациента нужно вернуть к жизни, чтобы у него мозги были в голове, а не постоянно в трусах. Будь то мальчик или девочка. И это нельзя не лечить. Другой вопрос - при сбое микрофлоры стоит проверить гормоны. Если они плохие, если неправильный ph во влагалище, неправильное количество гликогенных аминокислот - значит, и бактерии размножаются не те, что должны. Происходит сбой локального иммунитета в организме - изменяется фоновая площадка, на которой приятно размножаться плохим бактериям. Локальный иммунитет зависим от множества факторов: от гормонов, от кровотока в тазу. Тазовый варикоз, который вызывает у мальчиков простатит, есть и у девочек. Он ухудшает кровоток в тазу, органы плохо кровоснабжаются, не получают должного питания кислородом, мало клеток имунной защиты - растет и патогенная микрофлора.

«Во время первого цистита больше половины пациентов не добегают до доктора»

- Некоторые гинекологи в такой ситуации смотрят, что лейкоциты в норме, и отправляют восвояси: «Все у вас нормально!» Другой врач возьмет бакпосев, увидит, что не те бактерии, пролечит раз, два, три, но бактерии не выправляются. А почему? Потому что их антибиотиками так просто не убьешь. То есть убьешь те, что есть сейчас, но на их место заселятся не те, которые надо, потому что условия для выживания хороших молочнокислых бактерий не самые подходящие. А патогенной кишечной флоре там классно. Пока не подправишь гормональный фон, не улучшиь кровоток в тазу, ничего и не получится.

- Если человек привык к этому, вроде уже и не беспокоит - номально ли с этим продолжать жить?

- Если нет проявлений, а бактерия выявляется, нужно взвесить: есть тоннами антибиотики и добиваться какого-то мифического результата на бумаге или доверить саморегуляцию организму? Есть клиенты, у которых в анализе высевается патогенная кишечная палочка, но симптомы уже прошли. Тогда я предлагаю не травить его антибиотиками, а есть клюкву, делать приседания. Для инфекции плохо, когда моча кислая, плюс в клюкве много полезных веществ, которые к тому же и мощные природные антисептики. Через полгода приходит - все хорошо. Если же рези, жжения постоянные, болит, преждевременная эякуляция - как здесь не воевать?

- С чем к вам приходят женщины?

- Подавляющее большинство - это циститы. Циститы после секса, так называемые циститы медового месяца, рецидивирующие циститы. Где-то ножки подморозила, не то съела - и понеслось. Конечно, девушки болеют и камнями, и пиелонефритами, и недержанием мочи. Но ведь они в этом не признаются - стесняются, все надо вытягивать клещами. Оправдываются: «Ну есть такое, подтекает - и что?» Опять же иностранные пациентки более охотно делятся проблемой с врачом, а наши, пока в трусах не окажется все содержимое мочевого пузыря, не признаются.

- А чем это чревато?

- Письнул - половые органы все в моче, она раздражает, вызывает локальный воспалительный процесс, вульвит, потом эти инфекции рвутся в мочевой пузырь обратно на фоне воспаления преддверия влагалища. Вызывают цистит, вплоть до пиелонефрита. Раз мочевой пузырь не удерживает мочу, значит, уретра не задерживает мочу и от прохождения вверх инфекции. И наверх ползут полчища бактерий, вызывая воспалительный процесс уже в мочевом пузыре. Плюс люди со стрессовым недержанием мочи вынуждены выстраивать свой жизненный график исходя из туалетных маршрутов. Человек должен мочиться до 8 раз в сутки, а такие пациенты могут ходить и 18 раз.

- И что делать?

- Я очень активно использую препараты гиалуроновой кислоты. Девушки качают ею губы, увеличивая их, а можно ввести ее в уретру, сдавливая появившееся пространство. Процедура не особо болезненная, можно выполнить это прямо на гинекологическом кресле, без общего наркоза. Гиалуроновая кислота разбухнет, сдавит уретру - и все супер. Да, это стоит денег, зато вопрос решается быстро. Меньше недержание, меньше инфекция - все красиво. Повторять процедуру можно примерно раз в год, гиалуроновая кислота - родное вещество для человеческого организма, спустя время она рассасывается. Плюс упражнения, физиопроцедуры, в крайнем случае показана операция.

- Есть мнение, что если цистит случился однажды - это уже на всю жизнь.

- Да, очень много циститов хронизируется. Больше половины будет повторяться, где слабо - там и рвется. Способствует этому еще и то, что во время первого цистита больше половины пациентов не добегают до доктора. Забежали в аптеку, им выдали травки, пару дней попили и прошло. Недолечилась, не исследовала причины возникновения - естественно, воспаление сохраняется, инфекция подбрасывается. Скорее всего, она и по гинекологии была нездорова. Некоторые говорят: «Я была у гинеколога два месяца назад». Да даже если вы были у него за день до того, как простыли и начался цистит - тот осмотр уже недействителен. Это как в моем любимом анекдоте, когда парень с девушкой просыпаются, она у него спрашивает: «Слушай, у тебя есть справка, что ты СПИДом не болен?» - «Да, конечно, есть!» - «Можешь ее порвать…» Только что случилось событие, которое аннулировало все предыдущие исследования. Ты был здоров, но это было вчера. Сегодня у тебя абсолютно новая история, с которой лучше, не затягивая, обратиться к доктору.