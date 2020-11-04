Минздрав Беларуси рассказал, как чувствуют себя добровольцы, испытавшие на себе российскую вакцину от COVID-19

В Беларуси 100 человек привились от коронавируса новой российской вакциной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Добровольцы, привитые от ковида, чувствуют себя удовлетворительно

В Беларуси 100 человек привились от коронавируса новой российской вакциной, которая проходит пострегистрационное исследование в том числе и в нашей стране. Для тех, кто оказался в числе первопроходцев, уже подошло время вводить второй компонент вакцины (эта прививка делается в два приема, через 21 день). Всех, кто наблюдает за этими испытаниями, волнует здоровье смельчаков.

- Все белорусские участники пострегистрационных исследований российской вакцины против коронавируса «Спутник V», которые получили первый компонент препарата, чувствуют себя удовлетворительно, - сообщили в пресс-службе Минздрава.

В исследованиях участвуют минские поликлиники №4 (включено 20 пациентов), №5 (20 пациентов), №14 (28 пациентов), №28 (32 пациента). Всего скрининг прошли 109 пациентов, но, по информации пресс-службы министерства, 9 из них не прошли скрининг по разным причинам: положительные анализы на COVID-19 (в том числе и наличие антител), повышенная температура и т. д.

Напомним, что итоги испытания подведут только весной - добровольцы будут наблюдаться в течение 180 дней с момента первой вакцинации. Предполагается, что при успешных результатах в следующем году белорусы уже смогут прививаться новой вакциной.

В продаже появились белорусские экспресс-тесты на коронавирус

В белорусских аптеках начали продавать тесты отечественного производства для диагностирования инфекции COVID-19. Выпускаются они в форме тест-полосок. Цена - от 28,75 руб. Отпускают тест-полоски без рецепта врача. Но информацию об их наличии в аптеках лучше уточнять заранее по телефонам - фармацевты говорят, что раскупаются тесты очень быстро.

Экс-глава Минздрава Беларуси дал прогноз по второй волне COVID-19

Бывший министр здравоохранения Беларуси, занимающий на данный момент должность председателя Гродненского облисполкома Владимир Караник высказал в эфире СТВ свое мнение о второй волне пандемии коронавируса и в целом о сезоне ОРВИ:

- На данный момент в структуре заболеваемости респираторными вирусными инфекциями ведущую позицию занял ковид. Надеемся, что со временем случится перераспределение, когда мы снова увидим в большей мере стандартные вирусы - аденовирус, грипп, то есть заболевания, дело с которыми мы привыкли иметь постоянно. …Надеемся, что подъем коронавируса (вторая волна пандемии. - Ред.) не продлится до февраля 2021 года, и мы будем видеть в ближайшие полтора-два месяца уже цифры по снижению заболеваемости.

В вузах - масочный режим

К вузам, которые ввели масочный режим, присоединился и Белорусский государственный университет. С 2 ноября службе охраны и безопасности приказано не допускать в университет сотрудников и студентов без масок, а деканам и руководителям структурных подразделений - отправлять из университета домой всех, у кого есть признаки респираторного заболевания.

Ранее масочный режим был введен в вузах Гродно, Гомеля и Витебска.

А КАК У НИХ?

Число заразившихся COVID-19 во всем мире - более 46 миллионов

С приходом второй волны многие страны возвращаются к полному локдауну. Сначала его ввела Чехия, теперь Германия, Франция, Бельгия и Великобритания - пока только на четыре недели. Ситуация меняется ежедневно, поэтому список возобновивших карантин стран пополняется очень быстро. Впрочем, как и в начале пандемии, лишь две страны на территории Европы не вводили карантин - Швеция и Беларусь. Правда, для жителей Швеции закрылись соседние с ней страны, а Беларусь на днях закрыла сухопутные границы для всех соседей. Согласно всем оценкам специалистов, число зараженных и умирающих будет расти как минимум до середины декабря, а закончится это в лучшем случае летом 2021 года. Число заразившихся COVID-19 во всем мире преодолело 46-миллионый рубеж. По данным ресурса worldometers.info, выздоровели почти 40 млн человек, умерли -1,2 млн. В последние дни в мире регистрируется около полумиллиона новых случаев заражения ежендневно.

На первом месте рейтинга стран с максимальным количеством подтвержденных случаев находятся США (более 9 млн).

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