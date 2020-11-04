Тысячи брендов со скидками до 85%: в Минске появилось первое off-price-пространство

На площади порядка 1500 кв. м продается одежда, обувь, аксессуары, товары для дома и многие другие товары нескольких тысяч известных брендов. Весь ассортимент представлен со скидками до 85% по сравнению с другими местами продаж.

Пространство выгодных брендов в ТРЦ Galleria Minsk организовала известная российская сеть магазинов Familia. Она знаменита тем, что привела и успешно развивает на территории СНГ популярный в США и странах Европы формат торговли off-price. Его суть - много брендовых товаров с существенной выгодой для покупателя.

Некоторые минчане хорошо знают off-price-формат по поездкам в Польшу, где работают большие универмаги TK Maxx. Там с весомыми скидками продаются самые разнообразные товары - в первую очередь одежда и обувь.

Familia - это такой же off-price-ритейлер. У компании более 300 магазинов по всей России - от Калининграда до Красноярска и от Мурманска до Сочи. В каждом из них представлен широкий ассортимент одежды и многих других товаров с выгодой до 85%. Сеть невероятно популярна в России: постоянными покупателями Familia являются люди разных возрастов и разного достатка - от студентов до пенсионеров, от домохозяек до звезд эстрады.

Скидки на ассортимент формируются за счет особой модели бизнеса, которая возникла более 60 лет назад в Америке и активно распространилась по миру. Off-price-компании напрямую сотрудничают с владельцами торговых марок и фабриками и закупают у них на специальных условиях большие партии излишне произведенных или импортированных товаров. Они не предъявляют требований к широте модельного ряда и полноте коллекций, готовы вывозить товар из любой точки планеты.

При этом максимально оптимизируют издержки: в off-price-магазинах нет продавцов-консультантов, а только кассиры и специалисты по выкладке товара, там устанавливается простое оборудование, дизайн торговых пространств минималистичен, все площади используются под торговые залы и не предусматривают складов хранения. Все это делается для того, чтобы минимизировать наценку и донести до покупателей выгодную стоимость товара. Шопинг в таких магазинах называют охотой за сокровищами, поскольку среди огромного ассортимента покупатель всегда может найти интересную вещь известного бренда по суперцене.

В ассортименте Familia - товары нескольких тысяч брендов из 50 стран мира. Это и разнообразная одежда - женская, мужская, детская: от курток, пальто, джинсов и толстовок до деловых костюмов и вечерних нарядов - плюс обувь, аксессуары, множество товаров для дома, в том числе бытовая электроника, посуда и текстиль, товары для декора, а также игрушки, косметика, товары для животных, товары для занятий спортом и многое другое.

Бренды представлены разнообразные - как дизайнерские, так и демократичные, как европейские, так и американские - начиная от Benneton, DIM, Incity, Gas, Marks&Spencer до Pepe Jeans, Pierre Cardin, Sela, Tally Wejil, Tom Tailor и множества других. Причем для постоянных покупателей на них распространяются дополнительные скидки: посетители, имеющие карты лояльности Familia, получают в будние дни скидку 5 - 7% в зависимости от дня недели.

Торговое пространство Familia на 5-м этаже Galleria Minsk стало первым подобным магазином в Республике Беларусь. На этом компания останавливаться не планирует и предполагает открывать у нас новые торговые точки.