Юрий Воскресенский: Раскол в оппозиции - мировоззренческий

Юрий Воскресенский, участник протестного движения, который после встречи Александра Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО вышел на свободу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Российские телеграмм-каналы со ссылками на анонимные источники говорят о том, что в стане белорусской оппозиции зреет серьезный раскол. И что группы Светланы Тихановской в Литве и Павла Латушко в Варшаве формируют собственные структуры, готовясь идти на возможные досрочные выборы раздельно. Возможно ли это? С этим вопросом мы обратились к Юрию Воскресенскому, участнику протестного движения, который не так давно после встречи Александра Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО вышел на свободу.

- Раскол очевидный. Причем это раскол мировоззренческий. Потому что в этом, как я называю, союзе меча и орала собралась очень разношерстная публика. Там есть прозападники, есть небольшая пророссийская часть, есть сторонники независимости и нейтралитета. То, что они сейчас начали плодить новые структуры, например, Национальное антикризисное управление Латушко, подтверждает, что мировоззренческий раскол уже перерождается в организационный.

- Тихановская занимает строго прозападную позицию, но и Латушко нельзя назвать пророссийским…

- Он сторонник нейтралитета и независимости. Во вчерашнем эфире российского телеканала «Дождь» он даже упрекнул меня в том, что я артикулирую интересы российской стороны. А к пророссийским силам скорее можно причислить группу Валерия Цепкало.

- Это, скажем так, слепок действительности. Как, по-вашему, все это будет развиваться в динамике?

- Думаю, это приведет к маргинализации этих структур. Они не понимают, что такое политическая борьба, и страдают классическим политическим инфантилизмом. Они концентрируются исключительно на негативе и никак не приветствуют позитивные шаги власти, не используют возможности, которые власть им предлагает. Они никак не приветствовали изменение меры пресечения ряду активистов, а это все-таки гуманный шаг. Они никак не реагируют на постоянные посылы власти сесть за стол переговоров. Они отвергли и мое предложение вернуться в Республику Беларусь под мои гарантии. Ок, гарантий Воскресенского недостаточно. Тогда пусть скажут, какие гарантии нужны, они будут предоставлены. Но эти люди возвращаться не хотят.

- Буквально вчера председатель Совета Республики Наталья Кочанова встречалась со студентами, цитаты уже разошлись по сети… Ощущение, что власть пытается перехватить инициативу?

- Это абсолютно так, власть действительно перехватывает инициативу. Международная общественность, российские и мировые партнеры Беларуси выступают за то, чтобы стороны нашли какие-то механизмы урегулирования. Власть эти механизмы предлагает. А та часть оппозиции, которая называет себя Координационным советом, Национальным антикризисным управлением, стоит на своем. Но ведь диалог - это всегда дорога с двухсторонним движением. Надо делать хотя бы какие-то шаги навстречу ради Беларуси. Мне кажется, что у них амбиции превалируют над национальными интересами.

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