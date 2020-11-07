В питомнике роз Ботанического сада теперь живет заяц Мася

Так выглядел зайчонок Мася в июне и сейчас. Фото: личный архив / ЗОРКИЙ Святослав

- В июне возилась с плетистыми розами и наткнулась на маленького зайчонка, он явно был напуган, - рассказала куратор коллекции роз Ботанического сада НАН Беларуси Татьяна Никонович. - Не стали тогда зайчонка трогать, надеялись, что мама-зайчиха за ним прискачет. А потом слух прошел, что взрослого зайца у нас в саду разорвали собаки. На следующий день смотрим: сидит наш зайчик на том же месте, дрожит. Решила забрать домой, иначе погибнет. Назвала Масей, потому что он малюпасенький был. Выкормить можно было только козьим молоком, кормила часто из пипетки. А пил он молоко только по 5 грамм, и вначале купленная бутылка молока у меня бывало и скисала, так я приспособилась заливать его в формы для приготовления льда и замораживать. На каждое кормление размораживала. Летом уезжали в отпуск, за Масей ухаживал мой старший сын.

Когда Мася подрос, стал активно есть зелень. Фото: личный архив

Потом, когда Мася подрос, стал активно есть зелень - особенно любил сныть и одуванчики. Я по дороге с работы набирала охапки травы, но ел он быстрее, чем приносила новую порцию (смеется). А что ему делать, сидит на балконе, побегает и трущит. Уже осенью, когда заяц подрос, принесла его обратно в сад, сейчас он живет за сеткой в питомнике роз. Места там много, забеги ему есть где устраивать, раздолье!

Заяц Мася теперь живет в питомнике роз Ботанического сада. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Этого упитанного коричневого зайца видела и журналист «Комсомолки». А еще в минском Ботаническом саду живут ежики и ненавистные дачникам кроты. На кротов сотрудники сада выставляют ловушки, а потом их в лесу выпускают.