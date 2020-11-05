Коронавирус в Беларуси, последние новости на 5 ноября 2020 года: необходимость антибиотиков при COVID-19, вредит ли надувание шариков и как здоровье привитых

За последние сутки коронавирусом в Беларуси заразились 984 человека. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Свежие данные о числе зараженных коронавирусом в Беларуси выглядят так: на 5 ноября в стране зарегистрировано 102 313 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 984 новых случая. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 88 701 пациентов (+716 за сутки). Об этом официально сообщает Минздрав.

За время пандемии в стране умерло 995 человек. А за последние сутки - 3 пациента. Те, кто не смог победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19, поясняют в Минздраве. Всего в Беларуси провели 2 573 132 теста. Кстати, белорусские экспресс-тесты на коронавирус продают в аптеках страны.

Действует ли антибиотик на коронавирус?

Специалисты Минздрава Беларуси, эксперты кафедр БГМУ и БелМАПО ответили на самые часто задаваемые вопросы врачей, которые сейчас работают с инфекцией COVID-19. Вот некоторые из них.

- Является ли КТ-картина двусторонней вирусной пневмонии основанием для постановки диагноза COVID-19 без дополнительного лабораторного подтверждения?

- Да, КТ органов грудной клетки позволяет визуализировать изменения, по которым с высокой вероятностью можно предположить диагноз COVID-19 инфекции (чувствительность около 95%), и достаточна для определения тактики ведения пациента. В этом случае используются клинико-рентгенологическом критерии постановки диагноза, назначается соответствующее обследование и лечение пациента…

- Обязательно ли назначение антибиотиков при подозрении на COVID-19?

- Нет. Антибиотик не действует на вирус. Антибактериальное лечение назначается при наличии или подозрении на бактериальную этиологию заболевания. Также ранняя антибактериальная терапия назначается при подозрении на сепсис до выяснения его этиологии…

- Нужна ли дыхательная гимнастика пациентам с COVID-19 в стационаре? В частности, надувание шариков и т.п.?

– Нет. С дыхательной гимнастикой лучше повременить до полного клинического выздоровления, наращивать нагрузку на органы дыхания необходимо медленно и постепенно. Чрезмерная активность в остром периоде заболевания может скорее навредить, чем помочь. (ПОДРОБНЕЕ…)

Как здоровье добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19?

В Беларуси 100 человек привились от коронавируса новой российской вакциной, которая проходит пострегистрационное исследование в том числе и в нашей стране. Для первопроходцев уже подошло время вводить второй компонент вакцины (эта прививка делается в два приема, через 21 день). Как здоровье смельчаков?

- Все белорусские участники пострегистрационных исследований российской вакцины против коронавируса «Спутник V», которые получили первый компонент препарата, чувствуют себя удовлетворительно, - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, что итоги испытания подведут только весной. Ожидается, что при успешных результатах в следующем году белорусы уже смогут прививаться новой вакциной.

В школах Гродно вводят масочный режим

Новость из Гродно: с 9 ноября в школах вводится обязательный масочный режим. Он коснется учащихся с 14 лет. Для тех школьников, кто младше 14, ношение маски остается на усмотрение родителей.

Пустят ли на занятия того, кто придет без маски?

- Если учащийся пришел в школу без маски, на занятия его пустят, но будут настоятельно рекомендовать родителям обеспечить ребенка надлежащим количеством масок, - объяснила изданию главный государственный санитарный врач Гродно и Гродненского района Янина Шерендо.

Главврач объяснила, что подразумевается под «надлежащим количеством» масок. Рассчитывая, сколько масок нужно дать ребенку с собой в школу, нужно помнить о том, что меняют маски каждые два часа. Если маски многоразовые, у школьника должен быть отдельный пакет для использованных масок. Дома их нужно постирать с хозяйственным мылом, высушить и прогладить.

В мире

Всего в мире на вечер 4 ноября было ,более 48,1 млн зараженных коронавирусом. От этой инфекции умерло более 1,225 млн, а выздоровело – более 34,5 млн пациентов.

На первом месте по количеству зараженных - США, на втором - Индия, на третьем - Бразилия. Также в первой пятерке - Россия и Франция.

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