Владимир Пугач о новом альбоме J:Морс: Хотим сказать «здравствуй» новой жизни!

Владимир Пугач говорит, что ближайший билетный концерт у него планируется только 14 февраля 2021 года. Фото: Дмитрий КУЖАЛЬКОВ

Расспросили рок-музыканта, зачем в названии запятая, на что живет в отсутствие концертов и не думает ли он уйти в большую политику.

- Название нового альбома «Здравствуй,». Запятая подразумевает обращение к человеку или то, что продолжение альбома следует?

- Это обращение к каждому из наших слушателей. Когда анонсировали название альбома, сразу стали шутить, что продолжение - «чужая милая» (смеется). А можно сказать, что этим названием мы хотим попрощаться со многими вещами, которые нас гнетут, и сказать «здравствуй» новой жизни. Альбом должен был выйти еще весной, но вмешался коронавирус. За полгода ожидания в альбом добавились еще две песни - дуэт с Лявоном Вольским «Дыхаем зноў» и «Даруй». Мы уже и клипы на них сняли. Сейчас ситуация для шоу-бизнеса не лучше, но пора выпускать альбом. Надо разродиться, чтобы зачать уже что-то новое. Те, кто его уже слышал, говорят, что альбом получился позитивным и бодрым. Возможно, это и есть лучший способ пережить 2020 год - быть оптимистом.

Группе уже 21 год. От первого состава кроме самого Пугача остался только Владимир Позняк (на фото справа). Фото: Дмитрий КУЖАЛЬКОВ

- Будете делать концерт-презентацию?

- 14 февраля по традиции. Конечно, нам могут и не дать сыграть концерт, но это не повод его не планировать. Афиши вешать будем, а то тумбы выглядят как после апокалипсиса, закатаны в обои. Такой знак времени.

Беларусь нужно внести в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

- Шоу-бизнес в нокауте. У вас тоже нет концертов?

- За последние 2 - 3 месяца мы сыграли довольно много концертов, но все были бесплатными. Это выступления во дворах, в поддержку негосударственных СМИ, а также онлайн-концерты. Нормальных билетных концертов у нас за полгода было всего два.

- На что ты живешь?

- Проживаю сбережения. Ну и авторские отчисления… Но в любом случае это не те деньги, которые я привык зарабатывать. Что касается остальных музыкантов группы - слава богу, у всех есть дополнительные заработки. Кто-то преподает инструмент, кто-то играет в кавер-бенде.

- Вы могли бы собрать деньги на новый альбом через краундфандинг…

- Отдельные персонажи так собирают деньги на протесте, что мне тошно от этого. У меня стоит внутренний барьер, не могу перешагнуть. Пусть я полгода сижу без работы, но не считаю, что мне больше всех сейчас нужна помощь. Правда, когда делали онлайн-концерт, зрители собрали наш обычный гонорар за концерт через донаты. Спасибо им, потому что надо было заплатить хотя бы за аппаратуру и свет. Но это разовый случай.

- Стало ли у тебя меньше друзей из-за политических событий в стране?

- Мой круг близких друзей достаточно небольшой, он не изменился. Среди знакомых есть люди, которые пытаются делать вид, что в стране ничего не происходит. Это защитная реакция, на которую они имеют право. Я никого ни в чем не упрекаю.

- Ты бы мог на это сложное время вернуться к юридической практике.

- Я специалист по авторскому праву. Чьи интересы мне сейчас представлять, сестер Груздевых? (Смеется.) Юристы ведь как врачи - дантисты не борются с коронавирусом.

- Кажется, что сегодня адвокаты нужны больше для того, чтобы передать носки и сигареты в ЦИП…

- В том числе и для этого. А еще они помогают обществу сформулировать нарушения закона, фиксируют произвол, накапливают базу, чтобы потом дать ей ход.

Владимира Пугача постоянно приглашают выступить на дворовых концертах. Фото: Андрей ШУМАЕВ

- Как ты думаешь, когда все изменится, людям будет не хватать этих объединивших многих митингов?

- Даже уверен в этом! 2020-й все ругают, но и стоит благодарить за то, что он разбудил белорусов. Мы стали гражданским обществом, когда все, открыв глаза, вдруг увидели друг друга. Это качественно другое состояние, которое останется. Поэтому воскресные карнавалы должны остаться, мы таким образом спасаемся от депрессии. Процесс борьбы сейчас происходит через юмор, и поэтому настроение у многих в целом позитивное. У белорусов был комплекс малого народа. Мы считали: чтобы артиста узнали, ему нужно появиться на российском телевидении. Больше так не считают, и это круто. Теперь мы маленький гордый народ, это не метафора, а правда. За 2020 год Беларусь нужно внести в Список наследия ЮНЕСКО, дать «Оскара», «Грэмми» и все существующие награды.

Для общения с властью нам посредники не нужны

- Алена Ланская предлагала деятелям шоу-бизнеса собраться за круглым столом, чтобы сформулировать просьбы власти, которые она готова передать...

- Я считаю, это лукавство. Вообще, с идеологическими противниками надо разговаривать, если они приходят к тебе не с дубиной. Но для меня она не собеседник по данному вопросу. Спасибо, но мы сами передадим наши пожелания, нам посредники не нужны.

- А стал бы выступать в совместном проекте с артистами, которые сейчас оказались по ту сторону баррикад?

- Если бы деньги с этого проекта пошли на борьбу с коронавирусом или с голодом в Африке - почему бы и нет. Это инфантильное отношение, поза: не буду участвовать в добром деле с артистами, у которых политическая позиция не совпадает с моей.

- Как ты относишься к увольнению из Купаловского театра практически всей труппы в знак протеста?

- Положительно. Не знаю, как бы я поступил, наверное, тоже бы ушел. Это эмоциональный поступок людей, которые столкнулись с несправедливостью. В Купаловском театре 340 мест, а премьеру спектакля «Тутэйшыя», который они поставили позже и показали онлайн, посмотрели уже 20 тысяч человек. Даже с точки зрения популяризации творчества интернет эффективней. Здание театра осталось, уверен, что рано или поздно труппа туда вернется.

И зрители и сами музыканты соскучились по хорошим душевным концертам. Фото: Алексей ВАРГАН

- Ты раньше был очень осторожен в плане политики. Я помню историю на музыкальном фестивале «Рок-коронация-2006», когда ты с группой ушел только потому, что на сцену должен выйти для вручения короны кандидат в президенты Александр Милинкевич.

- В 2006 году мы выбирали, за кого голосовать: за Милинкевича или Лукашенко. Александр Милинкевич мне не нравился – слабый и неубедительный. Я предпочел бы вообще ни за кого не голосовать, чем голосовать за этого политика. Поэтому и не хотел, чтобы выступление «J:Морс» каким-то образом связывали с его предвыборной программой.

Вариант отъезда не рассматриваю

- Что будет дальше, как тебе кажется?

- Ярким критерием нашего времени является непредсказуемость. Никто не знает, что будет завтра. Думаю, что в течение года все изменится.

- У многих есть опасение за будущее - Беларусь наверняка ждет экономический кризис, а политические лидеры, возможно, передерутся за власть…

- И очень хорошо, что будет политическая борьба, это нормальный эволюционный процесс для государства. Пусть народ сам выбирает, кто будет руководить. Очевидно, что все это будет происходить на фоне экономического спада. Но через этот этап проходили многие страны. И мы пройдем.

- Не хочешь сам пойти в политику?

- Нет. Хочу заниматься музыкой. И когда будут собирать предвыборные концерты за политиков, не буду в них участвовать. Даже если политик мне симпатичен.

Группа выпустила новый альбом, который полгода ждал своего часа. Фото: Алексей ВАРГАН

- Но ты участвовал в предвыборном концерте Светланы Тихановской.

- Я выступал не за определенного политика, а за народ, поскольку фигура Тихановской подразумевалась переходной. Так что моя позиция не изменилась. Вряд ли я буду участвовать в концерте за нее, если она решит пойти в президенты на новых выборах.

- Ты рассматриваешь для себя вариант отъезда? Все равно ведь концертов нет.

- Если меня силой не вывезут отсюда, сам не уеду. Паспорт на границе, может, и не буду рвать, как Маша Колесникова, но чувствую сейчас, что являюсь частью белорусского народа. Мы все сейчас превратились в нейросеть, где важен каждый кирпичик. Хотя, что скрывать - многие мои друзья из-за границы предлагали переехать в Швейцарию, Литву, Украину США… Мне пока кажется, что здесь пригожусь больше. Хотя тех, кто отсюда уехал, я не осуждаю совершенно. Это, без сомнения, исторический перелом, который войдет в учебники истории, и я хочу быть его участником.

По этой ссылке можно послушать новый альбом.

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