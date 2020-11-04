Стало известно, откуда в сети появились поправки в Конституцию Беларуси

Если верить документу, будущая Конституция грозит стать еще жестче. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

НИКАКОЙ ТАЙНЫ

Сюжет, похожий на детективный, закрутился вокруг поправок к Конституции Беларуси. Координационный совет опубликовал проект поправок в основной закон, который, как следует из сопроводительного текста, оппозиция получила от собственных неназванных источников. Эти поправки, как утверждает пресс-служба оппозиционной структуры, власть пытается навязать народу.

Неподготовленному человеку разобраться в этих поправках трудно: даже если положить нынешний текст статьи и тот, что опубликован в сети, разницу уловить сможет только подготовленный юрист. Однако оппозиционные эксперты уверяют, что поправки весьма существенны. Они якобы лишают белорусский народ права на забастовки, на бесплатную медицинскую помощь, на оплачиваемый отпуск. Есть, по данным оппозиции, и поправки, ограничивающие деятельность политических партий, а также те, что закрепляют приоритет международного права над внутренними белорусскими законами.

В общем, если верить документу, будущая Конституция грозит стать еще жестче. Но можно ли ему верить? Логика подсказывает, что в качестве поправок в Конституцию сейчас могут выступать только обрывки каких-то необработанных предложений. К концу дня выяснилось, что так и есть: опубликованный Координационным советом документ оказался рабочим вариантом предложений от Федерации профсоюзов Беларуси.

- Опубликованная информация — это рабочий вариант предложений наших юристов по изменению Конституции, — прокомментировала порталу TUT.BY заместитель председателя Федерации Елена Манкевич. - Причем хочу подчеркнуть, что это стартовый вариант, который сейчас широко обсуждается всем профсоюзным активом. Никакой тайны или кулуарности здесь нет. Собираем мнения и предложения людей, дополняем свои разработки или передаем какие-то вопросы на другие диалоговые площадки. В итоге вся собранная профсоюзами информация и предложения по изменению Конституции будут обобщены и направлены разработчикам.

«ТОЛЬКО ОБСУЖДАЕМ»

Существует ли сейчас проект поправок в Конституцию? Такое можно предположить только в рамках крутой конспирологической теории. Премьер-министр Роман Головченко заявил, что всебелорусское народное собрание по вопросу принятия поправок пройдет только в начале будущего года. Так что сводного документа не существует, пока идет сбор и обработка предложений – этот процесс должен был закончиться 25 октября, но был продлен.

- Ко мне приходят избиратели, так у них глаза горят, - говорит зампред Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Тенгиз Думбадзе. – Понятно, что многие из этих предложений нуждаются в обработке специалистов-юристов, их ведь пишут обычные люди. Но сейчас главное – собрать все предложения, и тогда внесение поправок будет действительно всенародным. Кстати, бывают очень интересные предложения. Недавно ко мне пришла группа айтишников. Я послушал их, а потом повел на дискуссионную площадку, в которой участвую. И они там довольно хорошо выступили. Вот скажите мне, какие проекты поправок могут быть, если мы только-только обсуждаем идеи.

По словам депутата, дискуссионные площадки сейчас рассматривают самые разные предложения по изменению Конституции. Та, в которой участвует Тенгиз Думбадзе, сосредоточилась на предложениях по развитию муниципального самоуправления.

- Мы хотим активизировать работу территориальных органов самоуправления, - говорит депутат. – Может быть, эти предложения и не для Конституции, может, пригодятся в каких-то других законах. А может и в основном законе будут прописаны. На нашей площадке выступала и кандидат в Президенты Анна Канопацкая, и представители партии «Зеленые», и многие другие. Все идеи мы систематизируем и передадим в Постоянную комиссию по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей. И только оттуда они попадут в итоговый вариант.

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