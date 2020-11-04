«Состояние ужасное. Спасибо, люди привозят еду, вещи, одежду. Жилье ищем»: белорусы бросились помогать семье врача после страшного пожара

Евгений Полойко с детьми Фотография из личного архива героев публикации

27 октября анестезиолога-реаниматолога Евгения Полойко вместе с коллегами задержали, когда они выстроились в цепь солидарности около РНПЦ «Кардиология». Жена Евгения Юлия стояла под РУВД и надеялась, что увидит мужа дома. Медиков выпустили с протоколами, суд по статье 23.34 назначили на 5 ноября. Но 3 ноября, за пару дней до суда, у дома у Евгения и Юлии случился страшный пожар. Не было никаких чайников, оставленных на плите, и точную причину пожара пока никто не знает. Предположительно - проблемы с проводкой.

- Мы во время пожара находились дома. Я сейчас восстанавливаюсь после ковидной инфекции, муж пришел после суточного дежурства и мы поехали в Московский суд, знакомились с его делом, - рассказывает Юлия Полойко. - Приехали домой уставшие и решили поспать перед тем, как забирать младшего ребенка из садика. Старший сын в это время был в детской, смотрел фильм. А потом мы услышали, как сын кричит, что мы горим.

Произошло все мгновенно.

- Сын вышел из комнаты в туалет. Почувствовал запах дыма, а когда открыл дверь, уже больше ничего не было видно, - описывает ситуацию Юлия. - Муж услышал какой-то хлопок в детской. Буквально за одну минуту вся комната выгорела полностью. Мы как стояли в трусах и майках, так и выбежали на улицу. Вызвали пожарных - ребята приехали, потушили…

Так выглядит квартира семьи Полойко после пожара

Но спасти домашних животных семье не удалось: погибла кошка и хомяк.

- Муж пытался интубировать кошку, взял инструменты у врачей «скорой», но ничего не смог сделать, и в ветеринарной клинике кошку спасти не смогли, - рассказывает Юлия.

За сутки пост, который написали соседи семьи Полойко, увидели очень многие. Люди предлагают помощь: «работаю на рынке - приезжайте выбирайте бесплатно одежду» «помогу со шторами», «подарю котеночка вместо погибшей кошки», предлагают квартиры и комнаты.

- Люди звонят, привозят еду, вещи, одежду для детей... Предлагают помощь с ремонтом и со стройматериалами по себестоимости. Откликнулся весь мир, - с благодарностью подтверждает Юлия.

Сейчас семья в поисках квартиры в своем районе – Волохова, Лермонтова, Розочка, Коржа – все, что находится в районе 4-й больницы.

- Нам предлагали и комнату в своей квартире, и комнату без мебели, но мы не можем въехать в пустую квартиру, потому что у нас же нет ничего, - объясняет Юлия. - Нам бы въехать и жить пару месяцев. И дома, и коттеджи предлагают – приезжайте живите, но в нужном районе ничего пока не нашли... Дети учатся в разных концах города и у нас нет возможности ездить из других районов, поэтому пока будем восстанавливать свое жилье, пытаемся найти квартиру в том же районе, где жили.

Фото из личного архива героев публикации

В разговоре по телефону Юлия держится, но потом все-таки признается.

- Состояние ужасное. Как пережить это все и переосмыслить случившееся? Просто как во сне. Кажется, это все не со мной. Пока главное пережить завтрашний суд, а дальше, надеюсь, будет легче. Прогнозы у нас разные. Все будет зависеть от настроения судьи. Я уже почитала, что врачам, которых судили сегодня, всем дали сутки. Но я, конечно, очень надеюсь, что, может быть, войдут в наше положение и ограничатся штрафом.

КАК ПОМОЧЬ?

Благотворительный счет в ОАО «АСБ Беларусбанк».

Счет получателя: BY96 AKBB 3134 0000 0043 2007 0000

УНП: 100325912

БИК: AKBBBY2X

ФИО получателя: Полойко Евгений Геннадьевич

Назначение: благотворительность.