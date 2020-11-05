Танцевальные вечера для взрослых, живопись и орган в костеле: неделя в Минске с 7 ноября

В костеле Святого Роха на Золотой Горке будут проходить вечера органной музыки. Фото: pixabay.com

Вторая волна коронавируса повлияла на индустрию развлечений. Снялись или перенеслись на полгода-год подавляющее большинство из заявленных концертов. Например, группа «Кино», которая планировала выступление на «Минск-Арене» 7 ноября, перенесла концерт на 7 февраля будущего года. Александр Малинин не споет свои романсы 7 ноября в КЗ «Минск». Его концерт состоится только через год - 6 ноября 2021 года. Большой театр Беларуси отменил свои спектакли на ближайшие недели из-за коронавируса. А вот театр им. Горького из карантина вышел и с 11 ноября уже будет давать спектакли. В столичных кинотеатрах для безопасности зрителей обычно рассаживают либо через одного, либо, если они приходят компанией из 2 - 3 человек, - оставляют рядом с ними кресла свободными.

Несмотря на неспокойную остановку, люди все равно не хотят сидеть дома и в масках, и с антисептиком, пусть не массово, ходят в театры, на выставки, в концертные залы. Мы расскажем, куда стоит отправиться со всеми мерами предосторожности.

- Скоро заработают елочные базары. А с 7 ноября в историческом музее открывается новогодний проект «Музей елочных игрушек». Выставка - часть крупнейшей мировой коллекции елочных игрушек и новогоднего декора из Европы, Азии, Австралии, Америки и Африки с середины XIX века до наших дней. Особые экспонаты - украшения для елок единственной в Беларуси фабрики елочных игрушек «ГРАЙ» и миниатюрный интерактивный рождественский городок. Запланированы и мастер-классы. Ежедневно с 11.00 до 19.00. Входной билет: 6 - 10 руб., детям до трех лет - бесплатно.

- В костеле Святого Роха на Золотой Горке каждую субботу, а именно 7, 14, 21, 28 ноября в 20.00, будут проходить вечера органной музыки. Выступят молодые органисты, энтузиасты и подвижники короля инструментов Катерина Иванова, Юлия Бурделева, Елизавета Морозова, органный дуэт Юрий Габрусь и Варвара Царюк. Желающие посетить вечера органной музыки смогут поддержать пожертвованиями содержание золотогорского органа.

- В Исторической мастерской им. Леонида Левина в Минске (ул. Сухая, 25) открылась выставка «Холокост в истории моей семьи». Это результат совместной работы подростков из пяти стран - Беларуси, Германии, Украины, России и Польши: видео, плакаты, фотокомпозиции, серия рисунков, навеянные реальными историями. Выставка продлится до 5 декабря, вход на нее свободный. В нынешних непростых эпидусловиях посещение возможно только по предварительной записи по электронному адресу: info.gwminsk@ibb.by. Дополнительная информация по тел. (029) 693- 41-80.

- Бесплатно посмотреть интересные киноленты можно будет 11, 18, 25 ноября в 21.00 в KillFishBar (пр. Дзержинского, 104). По киносредам здесь обычно демонстрируют комедии.

- В Минске не так много мест, где можно потанцевать взрослым людям. С недавнего времени каждую субботу в 20.00 в самом сердце города, на 6-м этаже Дворца Республики, проходят танцевальные вечера «Музыка вашего времени». Уютный танцпол с видом на ночной город, любимые всеми хиты от 70-х годов прошлого века до современных композиций. Вход со стороны ул. Энгельса (подъезд дворца № 13). Билет - 10 рублей

- Национальный художественный музей приглашает на выставку молодой талантливой художницы, фотографа, дизайнера Дарьи Карповой «Витамин Ж(ивопись)». С конца 2000-х она работает в направлении фуд-арт (фото продуктов питания). Это увлечение вскоре стало ведущим и в ее живописных работах. По своему содержанию ее натюрморты далеки от классических: как правило, в картине присутствует только один вид овощей, фруктов, ягод. Прийти за «витаминами», яркими красками и положительными эмоциями можно аж до 10 января. Билеты: 2 - 4 руб., но такие цены будут только до 15 ноября, пока закрыт на реконструкцию новый корпус музея.