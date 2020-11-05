Брестчанина судят за надругательство над флагом: «Если пойду в армию, как-нибудь это искуплю»

Фото: кадр видео / УВД Брестского облисполкома

– В присутствии посторонних лиц, с целью демонстрации своего оскорбительного, пренебрежительного, кощунственного отношения, преследуя умысел на надругательство над государственными символами, в грубой форме открыто сорвал флаг Республики Беларусь, который в результате разлома древка упал на тротуар, - так звучит обвинение, которое в суде 5 ноября зачитала прокурор.

Поводом для уголовного дела и судебного разбирательства стал поступок 22-летнего Ильи Смольского ночью 16 сентября. Он попала на запись камеры видеонаблюдения, которую опубликовало МВД и которую просмотрели в суде. На видео видно, что Илья идет по Советской в компании парней, подходит к хореографической школе - на ее фасаде был закреплен флаг. Далее парень тянет за полотнище и флаг падает на землю, а Илья идет дальше.

В суде Илья Смольский защищает себя самостоятельно, без адвоката. Вину признает. В зале суда его поддерживают родители. До сих пор он находился под подпиской о невыезде.

– Мы в кафе пиво пили. Потом я подошел к хореографической школе. По своей глупости дернул государственный флаг. Подошел, потянул – он упал. Сломалось древко, - коротко рассказывает суду о том происшествии обвиняемый.

– Как вы можете объяснить свои действия? – уточняет гособвинитель.

– По своей глупости. Дурак, - всерьез отвечает Илья.

– Причина, по которой вы флаг сорвали? – переспрашивает судья суда Ленинского района Бреста Андрей Грушко.

– Никаких причин.

По статье 370 Уголовного кодекса гособвинитель предложила суду наказать Илью Смольского ограничением свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1 год.

– Все граждане обязаны уважительно относиться к государственным символам Республики Беларусь. При этом под надругательством понимается оскорбительное издевательство, а также кощунство по отношению к государственным символам, - подчеркнула в суде прокурор.

– Обещаю впредь такого не совершать. Если пойду в армию, как-нибудь искуплю, - выступил с последним словом Илья.

Приговор ему огласят 6 ноября.