Топ-15 фильмов «Лiстапада» от программного директора фестиваля

Организаторы анонсировали фильмы, которые примут участие в фестивале. Фото: listapad.com

Вторая волна коронавируса заставила оргкомитет 27-го минского кинофестиваля пересмотреть его привычный распорядок. Во-первых, зарубежные члены жюри теперь смотрят кино дистанционно у себя в странах и обсуждают онлайн. В кинотеатрах зрителей будут рассаживать в шахматном порядке. Отменена красная дорожка, не приглашали звезд (хотя в последние годы их и так было мало). Не будут даже разбивать традиционную тарелку.

Это плохие новости. А что нас ждет хорошего на «Лiстападзе», мы узнали у программного директора кинофестиваля Игоря Сукманова.

- Внешние обстоятельства диктуют нам новые формы фестиваля. Сейчас не до пафоса, не до официоза. Но мы решили, что важно сохранить хотя бы само профессиональное кинематографическое событие страны. У нас есть люди, влюбленные в кино, которым в условиях кризиса и всеобщего авитаминоза фестиваль необходим, - считает Игорь Сукманов. - Мы не могли перевести «Лiстапад» в режим онлайн, поскольку все фильмы совсем свежие, не выходившие в мировой прокат. Поэтому решили проводить фестиваль в кинотеатрах, но со строгими антиковидными мерами.

Программный директор кинофестиваля Игорь Сукманов. Фото: listapad.com

- Говорят, билеты на некоторые сеансы уже распроданы?

- Всегда разлетаются в первую очередь открытие и закрытие фестиваля. В этом году мы открываем фестиваль фильмом «Уроки фарси», к нему большой интерес. Очень хорошо идут продажи на грузинский фильм «Начало», который полтора месяца назад на кинофестивале в Сан-Себастьяне отвоевал фактически все главные награды и был объявлен шедевром кино XXI века. Еще фильм «Мальмкрог» одного из главных режиссеров современности Кристи Пую. Я очень рад, что хорошие продажи мы наблюдаем на детское кино. Мы долгие годы боролись с принудительными школьными культпоходами, а в этом году «не было бы счастья, да несчастье помогло» - есть надежда, что будет приходить та аудитория, которую интересует не только развлекательное или приключенческое, но и жанровые фильмы о проблемах детства. Мы выступаем за то, чтобы «Лiстапад» привлекал аудиторию, которая готова думать.

В программе два «Отца» - но такие разные!

- Какие фильмы ты рекомендовал бы ни в коем случае не пропустить?

- У меня на этот вопрос всегда заготовлен ответ - посмотрите все 122 картины, которые будут идти в рамках фестиваля. Мы в течение года отбираем картины и, как вы понимаете, отсматриваем в разы больше разного кино. В итоге отбираем картины, без каждой из которых фестиваль не будет цельным событием. Понятно, что увидеть все картины за неделю - это безумие, да и не надо. Но воспользуйтесь программой фестиваля как записной книжкой, постарайтесь посмотреть эти картины в течение года, когда они начнут появляться в прокате или интернете.

Литовская картина «В сумерках» Шарунаса Бартаса. Фото: listapad.com

Если говорить о том, что обязательно нужно увидеть, - это литовская картина «В сумерках» Шарунаса Бартаса. Очень важная картина, особенно сейчас, когда мы ощутили себя нацией. Национальный код трудно постижим, но в этой картине режиссер очень понятно и здорово преподнес его.

Из внеконкурсной программы я бы посоветовал мексиканское кино «Новый порядок». Это сенсация Венецианского фестиваля, немного шокирующий фильм, но также важный для постижения реальности, в которой мы живем. Проблемы у людей одинаковы, не важно, где они живут, - это тема одиночества, попытки маленького человека противостоять большой системе. Или тема, связанная с тем, что попирается человеческое достоинство и его необходимо отстаивать. В этой связи хочу порекомендовать также сербский фильм «Отец». История очень бедного человека, который пытается вернуть своих детей. Фильм прошел по всему миру, пользуется огромной поддержкой аудитории, хотя тема, казалось бы, не самая коммерчески успешная. Картина получила огромное количество призов.

Сербская картина «Отец». Фото: listapad.com

У нас в программе есть еще одна картина «Отец» (смеется. - Ред.), но совершенно другая по замыслу. Я очень рад, что нам удалось ее получить. Думаю, актерская игра великого Энтони Хопкинса доставит огромное удовольствие зрителям. Дистрибьютеры и продюсеры считают, что этот фильм будет участвовать в «оскаровской» гонке. И нам приятно, что мы одни из первых, кто может показать эту картину в Восточной Европе.

Можно упомянуть и другие фильмы, которые уже попали в номинацию «Оскара». Это датская картина «Еще по одной», польский фильм из нашей конкурсной программы «Снега больше не будет». И прогнозирую, что иранская картина «Дети солнца» также будет в номинации на «Оскар» как лучший иностранный фильм.

Очень посоветовал бы в детской программе посмотреть два нидерландских фильма - «Джеки и Опьен» и «Клуб уродливых детей». Просто чтобы убедиться, какое трепетное отношение к детскому кино в Европе. Там не боятся вкладывать деньги в производство детских фильмов, прекрасно понимая, что по сборам это может быть и несопоставимо с голливудскими историями. Эти два фильма вызывают восхищение - настолько все сделано с любовью и пониманием детской психологии. Взрослые на сеансах тоже не заскучают - а может, после просмотра даже захотят провести со своими детьми лишний вечер.

Нидерландский фильм «Клуб уродливых детей». Фото: listapad.com

Долгожданного «Купалу» не покажут

- Чем интересна программа белорусского кино?

- Нового фильма «Купала» не будет в программе по нескольким причинам - в силу продюсерской стратегии и, быть может, политики. Не сложились звезды. Зато состоится премьера фильма Митрия Семенова-Алейникова «Запретная зона», он включен в основную программу национального конкурса. В целом год не радовал нас игровым кино, поэтому акцент делаем на документальном. Будут представлены уже известные авторы белорусской документалистики - Никита Лаврецкий, Дарья Юркевич и Анастасия Мирошниченко. Советую обратить внимание на Сашу Кулак, она делает свое кино за пределами Беларуси, но тем не менее это наш национальный автор. Как известно, для искусства нет границ. Сашу уже сейчас включают в списки самых многообещающих режиссеров этого десятилетия, о ней пишут серьезные журналы о кино.

Премьера фильма Митрия Семенова-Алейникова «Запретная зона». Фото: listapad.com

«Шорта» для мужчин и «Вечный свет» для женщин

- В каких кинотеатрах пройдет фестиваль?

- В «Москве» будет открытие и закрытие фестиваля. В «Центральном» основная конкурсная программа. Документальная программа будет показана в Silver Screen в «Галилео». В Falcon Club boutique cinema будут представлены фильмы с коммерческим потенциалом. Это «Влюбленный Ван Гог» - фильм-фантазия, в котором Ван Гог сходит с полотна, чтобы стать обычным простым смертным и обменять свой талант на жизнь в семье. Опять же «Отец» с Энтони Хопкинсом. В рубрике «Полуночные страсти» покажем полицейский детектив из Дании «Шорта» и черный юмор о колумбийских гангстерах «Грязная работа». Противостоять этому миру мужчин в ночной программе будет мир женщин в фильме «Вечный свет» Гаспара Ноэ с двумя культовыми актрисами французского кино - Беатрис Даль и Шарлоттой Генсбур. Режиссер пытается ответить на вопрос - действительно ли все актрисы колдуньи? А сам съемочный процесс в его представлении больше похож на ад, чем на нормальную работу. Картина сделана очень провокационно, но вместе с тем с большим чувством юмора.

Фильм-фантазия «Влюбленный Ван Гог». Фото: listapad.com

- В этом году создатели будут представлять свои фильмы?

- Мы попробуем испытать форму zoom-конференций, будем задавать вопросы авторам фильмов после показа. Согласие уже дали несколько режиссеров: Деа Кулумбегашвили (фильм «Начало»), Михал Энглерт (польский фильм «Снега больше не будет»), Маркус Ленц (немецкий фильм «Соперник»), Магнус фон Хорн (польская картина «В поте лица»), и мы продолжаем вести переговоры. Формат онлайн для нас очень привлекателен, так как позволяет пообщаться со звездами, которые вряд ли приехали бы в Минск. Все это добавляет фестивалю более дружеской и персонализированной атмосферы – как раз то, чего кинофорумы обычно лишены: возможности поговорить по душам с творцами. Вероятно, это будущее нашего фестиваля, которое мы будем развивать, создавать телемосты и интернет-каналы. Посмотрим, как пойдет.