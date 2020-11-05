Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Минск

В Минске уже в четвертый раз на протестный марш собрались люди с инвалидностью

Колонна дошла от площади Независимости до Октябрьской площади
Источник:kp.by
КомментироватьОставить комментарий
5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Четвертый четверг подряд у Красного костела собираются люди с инвалидностью, чтобы высказать свой протест. Некоторые приносят с собой плакаты или бело-красно-белые флаги. Каждый раз для марша придумывают новое название. Прошлый, например, назвали маршем людей с (не)ограниченными возможностями, а 5 ноября анонсировался марш под названием "Люди с инвалидностью тела против беспредела людей с инвалидностью души". После сбора у костела колонна по традиции отправилась по проспекту Независимости. Протестующие дошли до Октябрьской площади.

Смотрите, как это было.

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

5 ноября на протестный марш собрались люди с инвалидностью

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ИнтересноеПротесты в Беларуси - 2020

Рекомендуемые