МИД Беларуси: «БелАЭС прошла проверку по самым жестким европейским стандартам»

Предпусковые операции на БелАЭС ведутся в строжайшем соответствии с графиком этапных программ под контролем Госатомнадзора и других надзорных органов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

4 ноября Вильнюс призывал Беларусь остановить дальнейшую деятельность атомной станции до тех пор, пока не будут реализованы высочайшие стандарты атомной безопасности и требования охраны окружающей среды. В ноте также говорится, что БелАЭС нарушает международные конвенции, а также о том, что остались не реализованными рекомендации по стресс-тестам от Евросоюза, сообщает delfi.lv.

5 ноября пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал литовскую ноту:

- Все на самом деле просто. Литовская сторона, как правило, использует дипломатическую переписку с нами по вопросам БелАЭС не для получения ответов, а для поддержания истерии в своих СМИ. Многочисленные ноты, которые официальный Вильнюс раздает, словно пресловутые таблетки йода, порождают апокалиптические заголовки и ожидаемо сеют панику среди литовских граждан.

Пресс-секретарь отметил, что предпусковые операции на БелАЭС ведутся в строжайшем соответствии с графиком этапных программ под контролем Госатомнадзора и других надзорных органов.

- Кроме всех надзорных органов Вильнюс единолично ставит под сомнение и авторитет системообразующих для мировой ядерной отрасли организаций, злоупотребляет доверием своих партнеров по ЕС. Тесно работающие с нами на всех этапах возведения станции экспертные миссии МАГАТЭ, Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС, Европейской группы регуляторов ядерной безопасности неоднократно подтверждали, что нет недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока БелАЭС. Литовский регулятор VATESI, кстати, участвует в работе этих структур, получая от белорусской стороны всю необходимую информацию. Мы не самоуспокаиваемся, но по факту на сегодняшний день БелАЭС – единственная из всех действующих и проектируемых атомных станций в европейском регионе, которая прошла проверку по самым новым, самым жестким европейским стандартам.

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Судя по всему, дедлайн сдачи БелАЭС в промышленную эксплуатацию может быть перенесен. А на площадке в Островце со временем могут построить еще два энергоблока (подробности).