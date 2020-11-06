Загадки дворца Румянцевых и Паскевичей: в Гомеле показали погреба-ледники и рассказали о легендарных подземных ходах

В Гомеле рассказали о загадках дворца Румянцевых и Паскевичей Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомельском дворцово-парковом ансамбле показали, как выглядят подземные помещения дворца, в которых не бывал почти никто из современников.

- С северной стороны дворца Румянцевых и Паскевичей расположены два входа, уходящие под землю. Мало кто знает, что это входы в погреба-ледники. Сейчас они закрыты на реконструкцию, - рассказывает «КП» заведующий отделом археологии и охраны историко-культурного наследия Дмитрий Линденков.

Ледники были построены рядом с кухней дворца в 1860-х годах и использовались для хранения продуктов. Всего их два - малый и большой. Причем, площадь большого - почти 150 квадратных метров! Есть истории о том, что даже в послевоенное время эти погреба использовались по назначению - для хранения продуктов. Там сохранялся лед, засыпанный опилками.

В погребах сохранялся лед, пересыпанный опилками. Фото: vk.com/gomel.palace

Известно, что в строительстве одного из погребов участвовали гомельские мастера: каменщик Красницкий, плотник Череухин, кузнец Гентель. Малый ледник состоит из одного помещения, но в стенах есть ниши для перегородок и полок. А большой разделен на три условных отсека - «коридор», основное помещение и «галерея». Здесь сохранились кованые решетки, остатки деревянных конструкций в проемах.

Самая ранняя подземная постройка в Гомеле - пещерный монастырь

О подземной архитектуре гомельского дворца давно ходят легенды. Нынешние пенсионеры рассказывают, как еще мальчишками в советское время лазили по подземным лабиринтам в парке. Кто-то уверен, что подземные ходы были и под рекой Сож…

- Если говорить о самых ранних подземных постройках в Гомеле, то это пещерный монастырь - типа того, который есть в Чернигове. В 1980-х годах при раскопках в Гомеле нашли вырубленную на склоне келью. Скорее всего, она относится к древнерусскому периоду 12-13 века. В Гомеле келью нашли случайно: ее расчистили. Но грунт у нас не такой, как в Чернигове, и ради безопасности келью пришлось засыпать песком. Но сохранилось описание помещения, - продолжает завотделом.

В погребах-ледниках не бывал почти никто из современников. Фото: vk.com/gomel.palace

Самый глубокий подвал дворца на глубине 15 метров под землей

Основные подземные коммуникации связаны с периодом дворцового строительства. В 19-м веке характерно устройство зданий с большим цокольным этажом. То есть, это полноценный этаж, где могли располагаться технические помещения. Тогда же в парке построили огромное количество всевозможных ходов, которые связаны с коммуникацией: система отопления, ливневка, воздуходув, канализация.

В самом дворце тоже есть глубокие подвалы. Самый нижний уровень - со стороны Лебединого озера, ручья Гомеюк - его глубина около 12-15 метров.

Строили ходы, туннели и в более позднее время, и каждый раз они имели свое назначение. Наслоение пластов подземных коммуникаций разных времен и привело к рождению разных легенд.

Глубокие погреба использовали для хранения продуктов. Фото: vk.com/gomel.palace

«Вручную тогда могли строить колоссальные объемы»

Однако подземная архитектура дворцово-паркового ансамбля исследована далеко не полностью. Так что желающие верить в легенды по-прежнему могут это делать с чистой совестью.

- Еще много времени должно пройти, чтобы понять, исследовать все ходы. Теоретически, возможно существование подземных ходов и под Сожем - но это маловероятно. Да, вручную тогда могли строить колоссальные объемы, но у нас не было такой необходимости, в отличие, например, от Англии 19-го века. Возможно, кто-то видел технические туннели, но привязывать их к дворцовому периоду и говорить, что это тайный ход под рекой, не стоит, - добавил специалист.