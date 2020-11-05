Кто в Беларуси должен ходить на работу в маске, объяснили в Минздраве

Кому в Беларуси надо на работе носить маску? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новые постановления Минздрава определяют, кому в обязательном порядке нужно проходить анализ на COVID-19 и кому предписано носить маски на работе. Документы от 30 октября 2020 №91 и №92 опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Минздрав прописал, по каким показаниям обязательно нужно делать тест на коронавирус. Это:

- сухой кашель с небольшим количеством мокроты, тяжесть, сдавленность в грудной клетке, одышка, лихорадка, слабость, нарушения вкуса и обоняния, боль и першение в горле, головная боль, конъюктивит, диарея, сыпь, боль в мышцах при наличии эпидемилогического анамнеза на возможность заражения COVID-19;

- поражение легочной ткани по типу «матового стекла», обнаруженное после компьютерной томографии;

- положительный результат лабораторного исследования на коронавирус.

Кроме этого, медосвидетельствованию на ковид подлежат: - пациенты, у которых уже выявлен коронавирус;

- пациенты, которые ложатся в стационар на плановую операцию; - медработники, которые работали с пациентами с коронавирусом; - контакты первого уровня, а также второго уровня, у которых есть один или несколько респираторных симптомов или если это дети до 10 лет, которые посещают учреждения образования.

Минздрав определил, как нужно организовать работу в условиях пандемии.

- К работе не должны допускаться люди с симптомами респираторного заболевания, если ковид не исключен. Простуженных предписано своевременно отстранять от учебы и работы.

- В помещениях ежедневно должна проводиться влажная уборка с дезинфекцией.

- Между сотрудниками и посетителями, клиентами должна быть соблюдена социальная дистанция не менее 1-1,5 метра.

- Должна быть обеспечена возможность проводить гигиену рук с использованием антисептиков.

- В общедоступных местах нужно разместить информацию о профилактике коронавируса.

- Если в учрежедении образования болеет 30% от общего количества учащихся, нужно уведомить органы власти, которые могут принять решение приостановить образовательный процесс.

- Общественный транспорт не должен выходить на линию с неисправной системой обогрева.

Кто обязан носить маски?

- Учащиеся учреждений образования, а также сотрудники;

- Работники автомобильного, воздушного, железнодорожного транспорта и метрополитена;

- Сотрудники промышленных предприятий;

- Работники объектов торговли и общепита.

- Работники почты, банка, коммунальных структур.