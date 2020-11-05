"Проконтролируйте Брестскую область серьезно". В регионах создадут штабы по борьбе с коронавирусом

Александр Лукашенко поручил организовать региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко отметил, что сезонный период роста острых респираторных заболеваний и коронавирусной инфекции в этом году прогнозируется более длительным. «Нельзя игнорировать и дополнительное негативное влияние массовых мероприятий, из-за которых кривая заболеваемости ползет вверх", - сказал президент

Александр Лукашенко заявил, что принятое недавно решение о закрытии для въезда границ страны временное, сообщает пресс-служба президента:

"Так называемая новая испанка захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более что пик у нас в Беларуси не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И это временное решение".

Президент поручил организовать региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19. Персональную ответственность за работу штабов будут нести губернаторы и помощники президента.

Так, например, за Брестскую и Гродненскую области отвечает председатель Гродненского облисполкома и бывший глава Минздрава Владимир Караник.

"Проконтролируйте Брестскую область серьезно. Расставьте людей, как мы когда-то с вами это делали, - дал поручение президент. - Не только в Гродненской области, но и в Брестской. И постарайтесь один-два раза в неделю наведываться в Брестскую область, пока там не отладится система, пока не придете к заключению, что там и без вас могут обойтись. Анатолий (председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. - Прим.), принимай как должное. Это самый знающий человек в стране в этом плане. Мешать он вам не будет, но спросить он сможет с любого там. Вопрос серьезный. Поэтому никакого невосприятия быть не должно".

Группу экспертов, которые будут консультировать все регионы, сформирует и возглавит завкафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов.

"Не оставляйте людей один на один с потоком информационной неправды и заблуждений. Обеспечьте постоянную связь с населением через средства массовой информации по эпидемической ситуации в стране и принимаемым мерам. Отвечайте на вопросы, которые поднимают люди на местах, вплоть до прямых встреч с ними", - сказал Лукашенко.

Президент напомнил, что несколько дней назад в Польше заявили о намерениях приглашать к себе врачей из-за рубежа, в том числе и из Беларуси, чтобы наладить борьбу с коронавирусом.

"Вот и вся сказка о красивой жизни. Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал".

Лукашенко обратил внимание, что это не угроза, а приказ для правительства: "Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты".

А В ЭТО ВРЕМЯ

Российскую вакцину будут производить в Беларуси

Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили события в Беларуси, России и мире. В частности речь шла и об организации производства вакцины в Беларуси, передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства. Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой. Производство вакцины может быть налажено на предприятии "Белмедпрепараты". Также обсудили вопрос перевалки белорусских товаров из порта Усть-Луга и просьбу белорусской стороны о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал.

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