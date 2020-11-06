Первая за 30 лет новая линия метро в Минске: как выглядит и какие особенности у станций

Новую линию метро в Минске открывают впервые за 30 лет. Фото: Telegram-канал "Пул Первого".

В Минске завершено строительство первой очереди третьей линии метро. Ее назвали Зеленолужской. Пока она состоит из четырех станций: «Юбилейная площадь», «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная» и «Ковальская Слобода». За последние 30 лет это произошло впервые, с 1990 года в белорусской столице открывали только станции, но не линии метро.

Станция "Юбилейная площадь". Фото: Мингорисполком.

Капризная «Алеся»

Надо сказать, что случиться это должно было еще три года назад. Планировалось, что в 2017 году откроется сразу семь станций третьей линии. Однако, как водится, сроки строительства постоянно переносились, а семь станций превратились в четыре. Хотели успеть к Европейским играм в июне 2019 года, потом датой открытия называли 3 июля 2020 года. В итоге новая линия метро откроется 6 ноября.

Подготовительные работы начались осенью 2013 года. К фактической стройке приступили в феврале 2014 года. С 2016 года белорусским метростроевцам помогал новый механизированный щит. По традиции таким агрегатам дают женские имена, наш зовут «Алеся». Этот гигантский аппарат массой 550 тонн и длиной 90 метров словно огромный червь вгрызается в землю и пробивает тоннель диаметром шесть метров, сразу монтируя вокруг себя стенки тоннеля.

Так выглядит механизированный щит «Алеся».

Аппарат за 11 миллионов построили во Франции. Раньше тоннели метро копали медленно, практически вручную. Теперь скорость проходки достигает 250 метров в месяц - почти в пять раз быстрее. Впрочем, «Алеся» оказалась капризной барышней: часто требовалась замена режущего инструмента. Расходники для резцов сперва покупали в Италии, потом в Турции. А в октябре 2018 года «Алеся» и вовсе «болела» четыре месяца. На глубине 11 метров щит застрял, упершись во что-то твердое. Интриги придавало то, что тоннель проходит в 60 - 70 метрах от центрального хранилища Национального банка Республики Беларусь. В его подземельях - денежные знаки и драгоценные металлы, включая золото, на котором когда-то сидели Александр Лукашенко и Петр Прокопович. Тем не менее проблему удалось решить, «Алеся» продолжила работу.

Такой символический ключ 6 ноября вручат Александру Лукашенко во время церемонии открытия третьей линии минского метро. Фото: Telegram-канал "Пул Первого".

Машинист - только для контроля

К сегодняшнему дню построили четыре станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь». Две из них пересадочные. У каждой станции есть свои особенности. Например, «Юбилейная площадь» - самая глубокая станция минского метро, ее нижняя точка находится в 32 метрах от поверхности. Она пересадочная, как и «Вокзальная». Кстати, «Вокзальная» - единственная в Минске станция с наземным вестибюлем. Кроме того, у этой станции самая широкая платформа - 16 метров.

На переходе между станциями «Вокзальная» и «Площадь Ленина» смонтировали траволатор - стометровый горизонтальный эскалатор, который двигается он со скоростью 4 км/ч.

Особенность новой линии - так называемые автоматические платформенные ворота, они установлены на всех станциях. Это прозрачные ограждения высотой примерно в человеческий рост. Когда поезд останавливается на станции, ворота ограждения раздвигаются одновременно с дверями вагона. Это сделано для безопасности - чтобы человек не мог оказаться на путях ни случайно, ни по своей или чужой воле.

Станция "Ковальская Слобода". Фото: Мингорисполком.

На этой линии будут ходить новые поезда производства «Штадлер-Минск». Их уже обкатали на второй линии минского метро. Ход у электричек бесшумный и плавный, кузов алюминиевый со сроком службы 50 лет. Снаружи и внутри они оснащены видеокамерами, для удобства пассажиров во время движения можно передвигаться по всему салону. В вагонах есть даже разъемы для зарядки смартфонов. Все составы оснащены системой автоведения, что упрощает работу машинистов. То есть «рулить» будет автопилот, а машинист - только контролировать.

Кстати, собственного депо на третьей линии пока нет, поэтому поезда попадают на Зеленолужскую линию через служебную соединительную ветку, которая примыкает ко второй линии в районе подземного мебельного магазина на Кальварийской, помещение которого было заброшено в течение 17 лет.

Станция "Вокзальная". Фото: Мингорисполком.

А дальше что?

В 2018 году начали работы по продлению линии до станции «Слуцкий Гостинец». Уже проложили тоннель от «Ковальской Слободы» до «Аэродромной» и немного дальше в сторону будущей станции «Неморшанский сад». В составе второй очереди планируют построить также электродепо «Слуцкое» для обслуживания линии. Второй участок планируют открыть в 2023 году, но эти сроки, как водится, могут еще много раз сместиться. А в итоге Зеленолужская линия должна будет разрастись до 14 станций, линию продолжат от центра города в Зеленый Луг.

СЧИТАЛКА «КП»

Во сколько обошлась первая очередь третьей линии?

Итоговых цифр пока не называют. В 2017 году гендиректор «Минскметростроя» Леонид Стухальский говорил, что построить 1 километр метро стоит примерно 70 миллионов долларов. Выходит, если протяженность первого участка третьей линии составляет 7,7 километра, ее строительство обойдется примерно в полмиллиарда долларов. Интересно, что 13 лет назад озвучивалась цифра вдвое

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