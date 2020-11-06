Топ-7 самых интересных мест Щучинщины,про которую сегодня поет вся Беларусь

Щучин - город хоть и небольшой, но интересный, с самобытной историей. Фото Сергей Плыткевич planetabelarus.by

Щучинский район проснулся знаменитым как никогда после клипа «Шчучыншчына». Актриса Елена Зуй-Войцеховская, исполнившая эту песню, была такой искренней, напевая «Тут жыць - найлепшая награда», что многие готовы были все бросить и тут же ехать, чтобы убедиться в этом. И если без иронии, то Щучинщина - район и правда интересный, с богатой историей. А какие люди здесь родились!

Итак, топ-7 мест в Щучинском районе, где обязательно стоит побывать

Желудок

В песне его назвали деревней, хотя на самом деле это поселок городского типа, а во времена Великого княжества Литовского он и вовсе был городом, довольно богатым и большим.

Желудок как поселение известен с конца XIV века, его владельцами были и Сапеги, и Францкевич-Радзиминские, и Тизенгаузы, и Святополк-Четвертинские. В фамильном склепе в Желудке был похоронен реформатор Антоний Тизенгауз, самый известный представитель знатного рода.

Усадьба даже в запущенном виде выглядела живописно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

А в начале ХХ века Людвиг Святополк-Четвертинский по проекту модного в то время варшавского архитектора Владимира Маркони заложил роскошную усадьбу в стиле необарокко - нынешнюю визитную карточку Желудка. Людвиг погиб в 1941 году в Освенциме. Его родовое гнездо изрядно потрепало время. Но даже в таком состоянии главное здание усадьбы выглядит как дворец. Именно здесь снимали белорусский триллер «Масакра». В 2014 году усадьбу продали бизнесменам из России.

В центре Желудка - красивый костел Вознесения Девы Марии, построенный в 1854 году.

Костел Вознесения Девы Марии в Желудке. Фото Сергей Плыткевич planetabelarus.by

Щучин

Райцентр, в котором проживает около 16 тысяч человек, был известен с 1537 года как местечко. В 1718 году здесь был основан монастырь пиаров (католический монашеский орден, занимавшийся обучением и воспитанием молодежи), при котором был открыт крупнейший в Центральной Европе коллегиум. Здесь, кстати, учился известный ученый и исследователь Игнат Домейко. Монастырь пиаров, как и его главный храм - костел Святой Терезы 1820 года постройки, можно увидеть в Щучине и сегодня. Здесь же в историческом центре города находится и церковь Архангела Михаила, построенная в 1865 году. Икона Божией Матери «Скоропослушница» находится в храме со времени его освящения.

Жемчужина Щучина - дворец Друцких-Любецких. Фото: Сергей Плыткевич planetabelarus.by

Жемчужина Щучина - дворец Друцких-Любецких, построенный в конце XIX - начале ХХ века. Практически копия дворца Малый Трианон в Версале! В здании дворца сегодня располагается… дворец творчества детей и молодежи, есть здесь и музейная экспозиция.

Церковь Архангела Михаила, построенная в 1865 году. Фото Александр Саенко.

Что еще связывает Щучин с Францией? Шарль де Голль! Оказывается, французский генерал во время Первой мировой войны был в плену в Щучине. Власти райцентра решили установить памятник знаменитому французу, и посольство Франции эту инициативу поддержало.

Костел и коллегиум. Фото: Александр Саенко.

Самый красивый памятник в Щучине сейчас увековечил знаменитую землячку щучинцев - поэтессу Алоизу Пашкевич (Цётку).

Церковь Рождества Богородицы в деревне Мурованка

Толщина стен церкви в Мурованке - до двух метров! Фото: Сергей Плыткевич.

Это поистине уникальный храм - церковь-крепость (подобный храм оборонительного типа в Беларуси есть только в Сынковичах), напоминающая средневековый замок. Толщина стен достигает в нем двух метров, фундамент - более 2,5 м. Храм в готическом стиле с элементами ренессанса был возведен в начале XVI века, хотя есть основания предполагать, что он на 100 лет старше.

Старые Василишки

В этой деревне родился рок-кумир 70-х Чеслав Немен. В его родном доме сейчас создан музей, который стал настоящим местом паломничества для поклонников музыканта.

В родном доме Чеслава Немена сейчас музей. Фото: Надежда Белохвостик.

Музейная экспозиция в доме Немена. Фото: Сергей Плыткевич planetabelarus.by

Сохранился и костел Св. Петра и Павла, в котором крестили Чеслава Выджицкого (это его настоящая фамилия, а псевдоним он взял в честь реки Неман) и в котором его отец служил органистом. Храм, построенный в начале ХХ века, интересен как образец неоготической архитектуры. Его отличает необычное для Беларуси внутреннее оформление - искусственные пещеры.

Рожанка

Деревня с населением чуть более 2 тысяч и богатой историей. Здесь сохранился неоготический костел Св. Петра и Павла, построенный в конце XVI века (изначально как кальвинистский собор, хотя это не доказано), с незаурядным фасадом. Говорят, в его стенах для лучшей акустики были заложены пустые бутылки.

Костел в Рожанке. Фото: Сергей Плыткевич.

Здание синагоги начала ХХ века в 2000-х было перестроено под церковь Св. Николая.

Сохранились в Рожанке фрагменты усадьбы легендарного графа Паца, придорожная часовня XIX века, а в трех километрах от деревни - здание железнодорожного вокзала начала ХХ века, построенное в стиле модерн.

Троицкий костел в Ищельно

Храм конца XVIII века - яркий представитель стиля барокко. Фото: Сергей Плыткевич.

Храм конца XVIII века - яркий представитель стиля барокко снаружи и внутри. Здесь сохранились и барочный алтарь, и старинный орган. Во дворе костела до сих пор показывают точное время солнечные часы, сделанные в XVIII веке.

Усадьба в деревне Головичполье

Построенная в 1909 году, она прекрасно выглядит и сегодня. Здание интересное и необычное, а внутри до сих пор сохранились старинные кафельные печи. Но полюбоваться усадьбой можно только снаружи - здесь располагается дом-интернат для детей с особенностями психофизического развития. В усадьбе более позднего периода (1935 г.) в Головичполье размещена католическая часовня.

Полюбоваться усадьбой можно только снаружи. Фото: Сергей Плыткевич.

В путешествии по Щучинщине стоит заглянуть и в городской поселок Василишки, где находится величественный костел Св. Иоанна Крестителя, которому более 250 лет, а также в деревню Новый Двор, где стоит один из самых старых деревянных храмов Беларуси - костел Вознесения Девы Марии.

В деревне Новый Двор - один из самых старых деревянных храмов Беларуси. Фото: Сергей Плыткевич.

А недалеко от деревни Лопаты расположен геодезический знак дуги Струве - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. В окрестностях д. Ялошевцы расположено хранилище ядерных боеприпасов и плантация бархата амурского - дерева, из которого делают винные пробки.

КАКИЕ ЛЮДИ!

Рок-музыкант, который был популярным как «Битлз», родился на Щучинщине

В Щучинском районе родилось много замечательных людей. Вспомним самых-самых знаменитых.

Элоиза Пашкевич (Цётка). 1876 - 1916

Памятник Цётке установлен в Щучине. Фото: Сергей Плыткевіч planetabelarus.by

Известная белорусская поэтесса, прозаик, общественный деятель (была одним из руководителей Белорусской социалистической громады) и большая патриотка Беларуси. Родилась в фольварке Пещин в шляхетской семье. После окончания Виленского училища учительствовала в деревне. Во время учебы на высших образовательных курсах в Петербурге вступила в «Круг беларускай народнай прасветы», выступала за освобождение трудящихся и национальное освобождение Беларуси. Свою активную гражданскую позицию Элоиза сохранила до конца жизни (она умерла от тифа во время эпидемии, оставшись на родине, чтобы помогать землякам).

Литературное наследие Цётки - это и поэзия, и проза, и публицистика. И если сборник стихов «Скрыпка беларуская» - это лирика, то «Хрэст на свабоду» - революционная поэзия, призывающая к борьбе. Ее стихи и рассказ «Прысяга пад крывавымі разорамі» публиковались в качестве прокламаций. А по ее детским книгам («Першае чытанне для дзяцей» и др.) белорусские дети учились читать на родном языке.

Чеслав Юлиуш Выджицкий (Чеслав Немен). 1939 - 2004.

Популярность Немена была сравнима с успехом легендарных "Битлз".

Известный композитор, аранжировщик, певец, яркий представитель прогрессив-рока. Родился в Старых Василишках, а в 19 лет переехал с родителями в Польшу, где и раскрылся его музыкальный талант. В 70-х уже гастролировал с концертами по миру, в том числе и по СССР. Его имя стало легендой, а по популярности его сравнивали с «Битлз». Польский еженедельник «Политика» присвоил Чеславу Немену титул музыканта столетия, а в 2009 году Национальный банк Польши в память о музыканте выпустил в обращение монету в 2 злотых и две коллекционные серебряные монеты в 10 злотых.

Ольга Галина (Александровская). 1899 - 1980.

Ольга Галина играла в Купаловском театре ведущие роли. Фото: архив кинофотофонодокументов.

Актриса Купаловского театра (1923 - 1980). Родилась в деревне Желудок. В театре играла Раневскую в «Вишневом саде», Аркадину в «Чайке», Купавину в «Волках и овцах» и другие ведущие роли. В 1948 - 1963 преподавала в Белорусском театрально-художественном институте.

Валерий Врублевский. 1836 - 1908.

Валерию Врублевскому пришлось под страхом смертной казни бежать подальше от родных мест ...

Родился в деревне Желудок в семье лесничего. Прославился как революционер и соратник Кастуся Калиновского. Сначала он помогал выпускать и распространять нелегальную революционно-демократическую, первую на белорусском языке газету «Мужыцкая праўда». А во время восстания 1863 года руководил боевыми действиями повстанцев на Гродненщине, Подляшье и в Люблинском воеводстве.

Во время Парижской коммуны 1871 года был в первых рядах борьбы в осажденном Париже. Ему было присвоено звание генерала и поручено командование одной из армий восставших. Во Франции, как и на родине, он был заочно приговорен к смерти. В Париж вернулся только 14 лет спустя, после амнистии коммунарам, где и был после смерти похоронен. На его памятнике на кладбище Пер-Лашез написано: «Под его командованием 101-й батальон коммунаров, созданный из рабочих ХІІІ и ХV округов, десятикратно обращал в бегство превосходящие силы версальцев».

Константин Тизенгауз. 1786 - 1853.

Константин Тызенгауз - первый белорусский орнитолог.

Первый белорусский орнитолог. Родился в имении близ деревни Желудок. Представитель знатного рода изучал птиц, много путешествуя по миру. Он оборудовал в своей усадьбе орнитологический музей, где была собрана коллекция из более трех тысяч чучел и яиц со всего мира. Он является автором многих научных работ по орнитологии, которые иллюстрировал сам. Собирал Тизенгауз и картины, в его коллекции были оригиналы Леонардо да Винчи, Альбрехта Дюрера, Питера Пауля Рубенса.

Сергей Александрович Маскевич. Род. в 1953 г.

Родился в деревне Быковка. Доктор физико-математических наук, профессор. Был ректором Гродненского государственного университета им. Я. Купалы. С 2010 по 2014 год - министр образования Республики Беларусь. Он выступал за то, что каждый гражданин Беларуси должен знать белорусский язык и владеть им. Из больших перемен во время его работы министром - перевод многих специальностей в вузах на четырехлетний срок обучения. С 2015 года Маскевич возглавляет Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова.

Игорь Бобович. Род. в 1976 г .

Известный виолончелист родился в Щучине, но уехал оттуда с семьей в возрасте 4 лет. Руководит российским струнным квартетом «Академия камерной музыки», который успешно выступает на престижных концертных площадках во всем мире.

Владимир Курилович. Род. в 1952 г.

Родился в деревне Заполье. Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь. Директор Гродненского зонального института растениеводства Национальной академии наук - старейшего научно-исследовательского учреждения страны. Создан институт в 1910 году на базе ботаническо-сельскохозяйственной опытной станции, работа которой ориентировалась на практику.