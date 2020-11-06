Коронавирус в Беларуси, последние новости на 6 ноября 2020 года: кто должен ходить на работу в маске и сколько стоит день лечения COVID-19

В мире уже больше 48,7 млн человек, зараженных коронавирусом. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На 6 ноября в стране зарегистрировано 103 295 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 982 случая. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровел 89 131 пациент (+430 за сутки).

За время пандемии умерло 998 человек. За последние сутки – трое. Те, кто не смог победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19, сообщают в Минздраве.

В Беларуси уже провели 2 600 742 теста. Кстати, белорусские экспресс-тесты на коронавирус продают в аптеках страны.

Лукашенко - белорусским врачам: Уехал в Польшу - назад не вернешься

Александр Лукашенко 5 ноября провел совещание по поводу мер профилактики коронавируса. Он высказался по поводу заявления польского Минздрава о том, что Польше не хватает врачей для борьбы с ковидом. Напомним, на днях Польша заявила, что организовывает временные госпитали, для работы в которых не хватает около 1000 врачей. Чтобы восполнить нехватку, страна планирует привлекать специалистов из Украины и Беларуси.

- В этой связи хочу предупредить. Лишних врачей у нас нет, нам самим надо лечить своих людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Но надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал. Это не угроза, это приказ для правительства. Всех надо ставить на место.

В регионах создадут штабы по борьбе с коронавирусом

Также на совещании Александр Лукашенко поручил организовать региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19. Персональную ответственность за работу штабов будут нести губернаторы и помощники президента.

Так, например, за Брестскую и Гродненскую области отвечает председатель Гродненского облисполкома и бывший глава Минздрава Владимир Караник.

- Проконтролируйте Брестскую область серьезно. Расставьте людей, как мы когда-то с вами это делали, - дал поручение президент. - Не только в Гродненской области, но и в Брестской. И постарайтесь один-два раза в неделю наведываться в Брестскую область, пока там не отладится система, пока не придете к заключению, что там и без вас могут обойтись. Анатолий (председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. - Прим.), принимай как должное. Это самый знающий человек в стране в этом плане. Мешать он вам не будет, но спросить он сможет с любого там. Вопрос серьезный. Поэтому никакого невосприятия быть не должно.

Группу экспертов, которые будут консультировать все регионы, сформирует и возглавит завкафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов.

Один день лечения больного с коронавирусной инфекцией стоит от 90 до 220 рублей

Александр Лукашенко завил о том, что не стоит рассчитывать на зарубежную помощь, а нужно самим лечить людей с COVID-19, сообщает БелТА.

- Призываю к тому, что мы сами должны лечить людей своих. Но нужно не забывать и о том, что один день лечения больного с коронавирусной инфекцией стоит от 90 до 220 рублей. И это один день! Это огромные деньги. Я позвал на встречу губернаторов для того, чтобы они контролировали и считали деньги. Помните, что лишних денежных средств в Беларуси нет, - заявил Лукашенко.

Он напомнил и о том, что еще в те времена, когда министром здравоохранения был Владимир Караник, из-за границы обещали денежную помощь Беларуси.

- Да, нам же обещали из-за границы во времена Владимира Караника помощь подкинуть на лечение больных с COVID-19. То ли 50 миллионов, то ли 150. Уже не помню. Они правда говорили, что будут гражданское общество лечить. Но заявляю, не вылечат они нас. Мы просто нужно бардак и мятеж в Беларуси создать. И не революцию, а переворот. Не надо на них рассчитывать, - подчеркнул Лукашенко.

Кто должен ходить на работу в маске

Новые постановления Минздрава определяют, кому в обязательном порядке нужно проходить анализ на COVID-19 и кому предписано носить маски на работе.

Итак, вот кто обязан носить маски:

- Учащиеся учреждений образования, а также сотрудники;

- Работники автомобильного, воздушного, железнодорожного транспорта и метрополитена;

- Сотрудники промышленных предприятий;

- Работники объектов торговли и общепита.

- Работники почты, банка, коммунальных структур.

О показаниях для теста на коронавирус, ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

В мире

Всего в мире на вечер 5 ноября было более 48,7 млн зараженных коронавирусом. От этой инфекции умерло более 1,235 млн, а выздоровело – более 34,8 млн пациентов.

На первом месте по количеству зараженных – по-прежнему США, на втором - Индия, на третьем - Бразилия. Также в первой пятерке - Россия и Франция.

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