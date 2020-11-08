Как и где сейчас белорусам хранить сбережения? Узнали о депозитарных ячейках и попросили советов у экспертов

Как и где сейчас лучше хранить сбережения, рассказали эксперты Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В нынешнее неспокойное время многие белорусы волнуются за свои сбережения. Их владельцы теряются в догадках: что будет с курсом рубля, не станет ли проблемой снять со счета в банке свои сбережения в валюте? Понятно, что дома хранить большие суммы тоже опасно и чревато для душевного спокойствия.

«КП» решила рассказать об одном из способов сберечь свои деньги, о котором знают не все, но который в последнее время стал популярным - хранение накоплений в банковских сейфах (депозитарных ячейках). Правда, в этом случае не банк платит клиенту доход в виде процентов, а клиент платит банку за услугу. Зато к деньгам доступа никто не имеет: банк ими не пользуется и вообще не знает, какую сумму вы положили в ячейку. И гарантирует сохранность. Кстати, сберечь в сейфе можно не только деньги, но и ценные бумаги, украшения, другие ценности.

Как выяснила «КП», услуга очень популярна у белорусов. К примеру, в Гомеле аренду депозитарных ячеек предлагает не так много банков, и найти свободный сейф оказалось непросто.

В гомельском филиале одного из самых крупных банков Беларуси абсолютно все ячейки были заняты. Причем сейфы не пустуют здесь уже давно - услуга пользуется большим спросом.

В филиале другого крупного банка свободной оказалась только одна ячейка, очень маленькая по размеру - много купюр туда не поместится.

- Не сказать, что сейчас очень большой ажиотаж. Периодически сейфы освобождаются. Чаще спрашивали про ячейки весной. Летом было достаточно свободных. Но сейчас снова интерес возрастает, - объяснил специалист.

Лучше не хранить все сбережения в одном месте Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Только в двух коммерческих банках нам предложили сейфы на выбор - пустых ячеек пока хватает. Правда, в одном из банков цена за пользование сейфом заметно выше, чем у конкурентов, а в другом банке за договор надо заплатить 10 рублей. Кроме того, внести немалый залог, который вернут после окончания действия договора.

К сожалению, у телефонных операторов банков нельзя уточнить информацию о наличии свободных ячеек - звонить надо специалистам в конкретный филиал. При этом нередко на звонки не снимают трубку.

Сколько стоит и как пользоваться?

Цены за аренду сейфов в банках - от 50 копеек в сутки, то есть от 15 рублей за 30 дней. Оплачивать надо наперед всю сумму за все время, на которое заключается договор. По условиям аренды сейфов, банк не знает, что вы храните в ячейках. То есть информация полностью конфиденциальная.

Посещать хранилище клиент может, как правило, раз в сутки в рабочее время - забирать что-либо из сейфа либо класть в него.

Однако специалисты не разделяют оптимизма по поводу гарантированной сохранности сбережений в депозитарных ячейках. «КП» попросила двух независимых экспертов дать советы о том, как сберечь деньги.

Эксперт: «Не храните яйца в одной корзине»

Финансовый советник Елена Максимович не считает банковские ячейки более надежным местом хранения сбережений, чем счет в банке:

- Что касается депозитов, то у нас в республике есть агентство по гарантированному возврату вкладов физических лиц. Вопрос в том, будет ли это агентство завтра отвечать по своим обязательствам. Депозитарная ячейка в банке до недавнего времени была надежным инструментом сохранения сбережений. Насколько этот инструмент надежен сегодня, зависит от доверия людей государству и банковской системе. Гарантия того, заберет ли клиент свои деньги из ячейки, такая же, как и с банковским депозитом. Сегодня это надежно, а вот завтра - это большой вопрос.

Надежнее хранить деньги в валюте Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Самым надежным инструментом сохранения сбережений в нынешней ситуации специалист считает наличные:

- Вспомните «черный четверг» 1929 года в США. На плаву остался тот, у кого был кэш, а сбережения на банковских депозитах люди потеряли безвозвратно, а это 2 млрд долларов.

Эксперт отмечает, что хранить наличные дома тоже опасно - здесь свои риски:

- Инфляция доллара составляет 2-2.5%, но поскольку мы живем в Беларуси, то нас она мало касается. Самая оптимальная рекомендация, которую могу дать - «не храните яйца в одной корзине». Должна быть максимальная диверсификация сбережений, разумеется, только в валюте - разделите деньги по частям и храните в разных местах на ваш выбор.

Елена Максимович проводит личные консультации по методам и способам хранения сбережений - по ее словам, этот вопрос сейчас очень актуален. Связаться с Еленой можно через ее страницу в Фейсбуке - в шапке профиля есть ссылка на сайт, через который можно зарегистрироваться на бесплатную консультацию.

«Валютный кеш под подушкой - сегодня самый надежный вариант»

В свою очередь, старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб считает, что в ситуации, которую юристы характеризуют как правовой дефолт, у многих утеряно доверие к государству и его институтам - в том числе это сказывается на доверии к банковской системе:

- Если политический кризис в ближайшее время не будет преодолен, то говорить о надежности хранения денег в банках в среднем и долгосрочном периоде практически невозможно. Если мы говорим о хранении денег в белорусских рублях на депозитах, то, на первый взгляд, банки увеличили ставки, которые сейчас заметно опережают фактическую инфляцию. Но если руководство страны решит включить печатный станок для спасения экономики, то сбережения в белорусских рублях могут сильно обесцениться.

Эксперт советует хранить сбережения в долларах и евро Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Что касается вкладов в валюте, то специалист считает, что в долгосрочной перспективе, с учетом возможного возникновения у государства сложности с обслуживанием внешних долгов, нельзя исключать заморозку валютных вкладов или их принудительную конвертацию в рублевые:

- Это риски не завтрашнего дня, а долгосрочной перспективы. Если политический кризис не разрешится, то они могут появиться на горизонте одного-двух лет. На таком фоне долго хранить деньги в банках рискованно. Поэтому лучше наличные - с учетом рисков обесценения белорусского рубля, это валютный кеш в пропорциях 50% долларов и 50% евро. Где его хранить? Когда-то банковские ячейки казались отличным вариантом. Но кейс Белгазпромбанка показал, что и ячейки не застрахованы от неправового доступа к ним. В наших условиях остается вариант хранения валютной налички «под подушкой». Конечно, этот способ тоже несет свои риски, но мне кажется, что сегодня те риски, которые создает государство, перевешивают.

Из ячеек Белгазпромбанка пропадали деньги клиентов

Напомним, в июне после обыска в Белгазпромбанке из депозитарных ячеек нескольких его клиентов пропали деньги. Сначала клиентов не пускали в депозитарий, объясняя запрет проводимыми процессуальными действиями. Как только запрет был снят, в банк выстроилась длинная очередь. Восемь клиентов банка обнаружили, что их ячейки вскрыты, а содержимое пропало.

Среди пострадавших оказалась гражданка Украины. По ее словам, у нее из депозитарной ячейки исчезли около 170 тысяч долларов. Женщина говорила, что может подтвердить происхождение денег, но ее никто об этом не просил - их просто забрали. Иностранка писала заявления, обращения, в итоге - примерно через два месяца - деньги вернули.