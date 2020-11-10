Брачный топ регионов Беларуси: куда ехать за невестой, а где искать жениха

В каждом регионе Беларуси женщин больше, чем мужчин Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

«КП» составила рейтинг самых-самых городов и областей Беларуси по нескольким критериям. За основу взяли данные по итогам последней переписи населения, опубликованные недавно Национальным статистическим комитетом.

Начнем с того, в какой регион лучше ехать за невестой. Как известно из старой советской песни, «на десять девчонок, по статистике, девять ребят». В каждом регионе Беларуси женщин больше, чем мужчин, а рейтинг здесь возглавляет Минск - на 1 тыс. мужчин в столице приходится 1186 женщин. Чуть-чуть отстает Витебская область, на третьем месте - Гомельский регион. А хуже всего с невестами в Минской области: 1139 женщин на 1 тыс. мужчин.

Но из правила есть исключение. В Беларуси - два города, где наблюдается аномалия: там мужчин больше, чем женщин. Эти города - Ивацевичи и Шклов, рассказал Белстат в обзоре ко Всемирному дню мужчин. Поэтому за женихами можно смело отправляться в эти райцентры. Кому что по душе: западная Беларусь - Ивацевичи, восточная - Шклов.

Парней так много холостых, не надо мне женатого - перефразируя другую советскую песню, расскажем, где больше шансов найти жениха без груза прежней супружеской жизни. Это Минская и Витебская области, в которых примерно по 23% мужчин никогда раньше не состояли в браке.

Девиц проще всего найти в Минске, в Гомельской и Могилевской областях - здесь от 13,8 до 17,7% женщин, которые еще не были замужем.

А если кому-то по душе разведенные, то здесь есть большие разбежки в цифрах по регионам. Больше всего шансов встретиться с разведенным мужчиной в восточной Беларуси: в Витебской, Гомельской и Могилевской областях - в среднем в этих регионах около 10% разведенных от общей численности мужчин.

Процент женщин-разведенок в Беларуси больший - и снова в трех восточных областях их можно встретить чаще. Здесь в среднем около 13% разведенных от общей численности женщин.

Ну а самый молодой город - Минск. Здесь средний возраст населения - 39,3 года.

КСТАТИ

Самому старому человеку Беларуси 116 лет

116-летняя Мария Кононович уже похоронила всех своих родственников Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По последним озвученным данным, в Беларуси больше 400 человек перешагнули 100-летний рубеж. Больше всего долгожителей в Витебской области, преимущественно в деревнях. А самому пожилому человеку Беларуси идет 117-й год! Мария Викентьевна Кононович живет в деревне Листопады Воложинского района. 27 мая ей исполнилось 116 лет.

«КП» была в гостях у Марии Викентьевны два года назад. Как и тогда, она по-прежнему живет одна. До сих пор сама ходит, помогает бабушке соцработник, уточнили в сельсовете. Долгожительница не хочет общаться с журналистами, у нее есть свои особенности. При встрече Мария Викентьевна не говорила нам, что счастлива: тяжело работала полеводом в колхозе, похоронила сестер и братьев, двоих своих сыновей она пережила, внуков они не оставили.