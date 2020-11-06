«Надеялась на штраф, но мы же все понимаем». Саше Гуще, которая осталась без рук после пожара, дали штраф 594 рубля

Александру Гущу задержали на женском марше 19 сентября. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчанку Александру Гущу задержали на женском марше 19 сентября: вместе с десятками других девушек и женщин отвезли в РУВД. После нескольких часов тех, для кого это задержание было первым, отпустили без протокола.

Только взяли отпечатки пальцев. У всех, кроме Саши, «потому что у меня пальцев нет» - Саша бодро иронизировала на эту тему.

оддержать Сашу пришли столько людей, что в зал не поместилась даже третья часть. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда Саша была маленькой, дома случился пожар. После десятков операций полностью восстановить руки не удалось.

- О том, что меня вызывают в суд я узнала, когда пришла смс-ка. До этого я не подписывала никаких протоколов, - рассказала за несколько минут до суда Саша. - Как и все, я надеюсь, что это будет штраф. По закону людей с инвалидностью не могут посадить на сутки. Но мы же все всё понимаем. Испытываю сейчас микс эмоций: это мой первый опыт.

Поддержка Александры. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поддержать Сашу пришли столько людей, что в зал не поместилась даже третья часть. В коридоре перед судебным заседанием шутят, что это почти день рождения.

- Нужны два торта. На одном торте будет 23 свечи, а на другом 34, - шутят те, кто пришёл поддержать Александру.

Судья Елена Жукович озвучила приговор Александре - 22 базовых.

О том, как проходил суд, мы напишем в ближайшее время.