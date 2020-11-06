Александр Лукашенко на открытии метро: Музеи создавать не надо, но станции должны быть функциональны и симпатичны

Открытие станций Александр Лукашенко назвал историческим событием, Фото: belta.by

На станции «Ковальская Слобода» его встретили руководители метрополитена и метростроя, а на платформе ждали представители трудового коллектива. Александру Лукашенко вручили именной проездной на 20 поездок.

"Сегодняшний запуск первой очереди новой линии метро - показатель нашей социальной и политической устойчивости, - сказал президент. - В это время такие государства, как мы, подобных объектов не создают".

Открытие станций (их строили пять лет) президент назвал историческим событием, которое качественно изменит жизнь города.

"И в этот сложный год ничто не остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы были заняты делом, как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше. Так будет всегда (даже если кому-то не хочется), если мы хотим быть суверенными и независимыми", - сказал Лукашенко.

Мэр Минска Владимир Кухарев сообщил, что следующий этап - строительство новых станций в Слуцком направлении, эти работы уже ведутся. В 2023 - 2024 годах строительство развернется в сторону микрорайона Зеленый Луг. Учитывая, что в скором времени начнет застраиваться север Минска, где появится умный город, Александр Лукашенко предложил сделать небольшое ответвление и в эту сторону, сообщает БелТА.

Также, по мнению президента, в перспективе необходимо продолжить синюю ветку метрополитена в сторону Смолевичей, необходимо осваивать и наземное метро.

Также президент рассказал о…

…НОВЫХ СТАНЦИЯХ

«Когда-то, десяток лет назад, я требовал от метростроевцев, чтобы мы под землей не создавали музеи, это очень дорого. Мы и так платим по $80 млн за каждый километр проходки, если взять в целом с отделкой. Поэтому музеи создавать не надо, но станции должны быть функциональны и симпатичны, эстетичны, красивы».

"Была идея в середине 90-х, после распада Союза, когда было тяжело, прекратить в Минске существование метрополитена".

"И тогда был серьезно поставлен вопрос: а что дальше? Две линии построили, и основные станции были построены в те тяжелейшие времена. И тогда мной было принято решение, которым я горжусь до сих пор. Я сказал: метро у нас будет, метрострой мы разрушать не будем".

"Ведь немного городов в мире и тогда, и сейчас занимаются строительством метро. И мне стало жалко. Если мы прекратим, не будет этой великой школы. А это сопоставимо с космосом, только под землей, это высший уровень строительства, здесь инновации, новейшие технологии, и отсюда строители там, наверху, на земле, черпают современные методы строительства".

…СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЧЕТВЕРТОЙ ЛИНИИ

"Сегодня современные подвижные составы пойдут по новой линии. Так и жизнь в нашей Беларуси пойдет дальше к новым целям. Мы достроим третью ветку, на которой может быть до 17 станций. И моя мечта: может быть, хотя бы начать мегапроект по строительству четвертой линии метрополитена - кольцевой, которая разгрузит Минскую кольцевую автодорогу. Благодаря этому в обозримой перспективе будут созданы полноценные транспортно-пересадочные узлы между всеми видами городского и пригородного транспорта".

…ОБСТАНОВКЕ В СТРАНЕ

«Разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного и эволюционного развития и спокойных перемен, которые вы сможете выдержать. Не забывайте: перемены - это серьезная ломка. Вопрос только в том, будет ли эта ломка кардинальная или эволюционная, спокойная".

…ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЕЩЕ ОДНОЙ АЭС

"В Минске от двигателей внутреннего сгорания надо уходить. Минск надо спокойно, постепенно переводить на электротранспорт, ибо травим людей", - подчеркнул глава государства.

"Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок".

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