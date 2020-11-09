Чем сейчас занимаются участники легендарной команды КВН БГУ

Вся команда КВН БГУ во время одной из встреч. Фото: Личный архив

Чем занимаются спустя 20 лет игроки этой «команды молодости нашей»? Оказывается, мы нередко видим на экранах их новые работы, продолжаем слышать их шутки, но об этом даже не догадываемся.

Вячеслав Муругов, автор и актер команды:

Вячеслав Муругов. Фото: личный архив

Сделал впечатляющую карьеру в России, сейчас является заместителем гендиректора Национальной Медиа Группы по развлекательному вещанию, генеральным директором медиахолдинга «СТС Медиа» и телеканала СТС.

Он выступил продюсером и автором идеи многих популярных передач, сериалов и фильмов: например, «6 кадров», «Слава богу, ты пришел!», «Солдаты», «Кадетство», «Папины дочки», «Ранетки», «Кремлевские курсанты». Из недавних работ стоит вспомнить «Лед» и «Лед-2», а также свежий фильм «Спутник», продюсером которых он являлся. Живет Муругов в Москве, женат, у него двое сыновей и дочь.

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Леонид Купридо, капитан команды КВН БГУ первого созыва, автор и актер:

Леонид Купридо. Фото: видео кадр / личный архив

Всю свою жизнь связал с юмором, долгое время работал редактором Высшей и Первой лиг Международного союза КВН. Параллельно писал сценарии для популярных сериалов «Солдаты», «Ускоренная помощь», «Герой нашего племени», «Кадетство», «Кремлевские курсанты», «Маргоша», «Стройбатя» и многих других. В 2010 - 2015 годах вел белорусскую версию телеигры «Брейн-ринг». С 2012 года работает в «Арт Пикчерз Вижн». Активно занимается написанием сценариев в творческой группе с Александром Булынко, Сергеем Олехником и Александром Тыкуном, которую они назвали «четыре танкиста».

Леонид Купридо счастливо женат на Любови Артимович, в прошлом актрисе театра «Вольная сцена». Кстати, ее отец скульптор Анатолий Артимович - один из создателей мемориалов «Брестская крепость» и «Курган Славы». У Купридо трое детей: два сына и дочь.

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Александр Тыкун, актер и автор команды КВН БГУ двух созывов:

Александр Тыкун. Фото: кадр видео / личный архив

Многие помнят его в роли Бориса Бурды, который вел чемпионат мира по игре в дурака. Способность к пародированию - не единственный талант Александра: сегодня он автор 21 сценария к сериалам и фильмам, в том числе «Солдаты», «Кадетство», «Маргоша», «Молодежка». Александр Станиславович преподает на родном мехмате БГУ, кандидат физико-математических наук. Работал в Институте математики Академии наук.

Совсем недавно о нем сообщили все белорусские медиа: в октябре Александр отсидел 12 суток за участие в марше протеста. Кстати, благодаря этой информации студенты узнали о громком кавээновском прошлом своего преподавателя - сам он не любит его афишировать. Женат, воспитывает дочку.

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Наталья Иванова (Петренко), актриса, «Алла Пугачева» обеих команд:

Наталья Иванова. Фото: личный архив

Обладательница звания «Мисс КВН - 95» живет в Москве. Работает руководителем редакторского департамента в компании Yellow, Black and White. Есть внук.

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Андрей Дерьков, автор и актер обеих команд:

Андрей Дерьков. Фото: кадр видео / МАРТИНЧИК Павел

Сейчас с КВН практически не связан. Писал сценарии для многих сериалов: «Светофор», «Мамочки», «Последний из Магикян», «Ивановы-Ивановы»... Но признался, что подустал от этой работы, и ушел в музыку. Он лидер, автор и исполнитель всех песен группы «Майтай». Его музыка звучала в первом сезоне «Бывших» и выстрелила с песней «Курить бросаем вместе» - у клипа уже миллионы просмотров в YouTube. В качестве музыканта Андрей также работал над саундтреком для сериала «Бывшие-2» вместе с другим участником команды Денисом Воронцовым. После чего понял, что пора возвращаться к сценарной работе, потому что надо кормить семью. Пишет сейчас женскую комедийную историю с соратницей по КВН БГУ Анной Розиной, которая живет в Израиле. Показать его планируют весной на ТНТ. Параллельно Андрей готовит к выходу новый альбом группы «Майтай», который появится в начале декабря. Андрей женат, растит сына и дочь.

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Виталий Шляппо, капитан, автор и актер команды КВН БГУ второго созыва:

Виталий Шляппо. Фото: кадр видео / republic.ru

До 2011 года работал на канале СТС в качестве сценариста и креативного продюсера. Занимался разработкой идей оригинальных ситкомов «Папины дочки» и «Игрушки», драмеди «Я лечу», скетчкома «ДаЁшь молодЁжь!». А сейчас генпродюсер компании Yellow, Black and White. Работал над 70 сериалами и фильмами как продюсер: «Кухня», «Два отца и два сына», «Отель Элеон», «Ивановы-Ивановы», стал сценаристом более 20 картин и телешоу. Виталий дважды обладатель премии ТЭФИ, а также «Золотого орла» за нашумевший фильм «Текст», над которым работал как продюсер.

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Вадим Галыгин, автор и актер команды КВН БГУ второго созыва:

Вадим Галыгин. Фото: кадр видео / личный архив

Самый известный игрок знаменитой команды. Некоторое время являлся резидентом Comedy Club, затем ушел в автономное плавание как шоумен. В Беларуси снимался в шоу «Наша Белараша», недолго был ведущим развлекательного шоу «Время Г» на телеканале НТВ. Пробовал себя даже в музыке, записал альбом с белорусской группой «Леприконсы», а также «Отпетыми мошенниками». Но, по его собственному признанию, Галыгин-шоумен стоит гораздо дороже поющего Галыгина. Рассказывает шутки «на грани» как ведущий юмористической программы «Анекдот-шоу», которая выходит в соцсети Одноклассники. Активно снимается в рекламе.

Белорусы наверняка вспомнят клип «8 Сакавiка» с Сергеем Шнуровым, Анатолием Ярмоленко и Ларисой Грибалевой, который был воспринят неоднозначно. Кроме того, Вадим активно снимается (например, в белорусском ужастике «Упыри», который недавно вышел) и озвучивает героев мультфильмов.

Жена Вадима - в прошлом белорусская модель и участница группы «Топлес» Ольга Войнилович. У шоумена есть дочь от первого брака Таисия и сын от второго брака Вадим Галыгин - младший.

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Кирилл Папакуль, актер и автор команды КВН БГУ второго созыва:

Кирилл Папакуль. Фото: кадр видео / личный архив

После КВН выбрал путь режиссера, в его фильмографии 14 фильмов и сериалов, среди них «Папины дочки», «ДаЁшь молодЁжь», «Галыгин.Ру», «Однажды в милиции». Кроме того, он сценарист сериалов «Туристы», «Двое у елки, не считая собаки», «Фирменная история». Последние годы работает режиссером программы «Квартирник у Маргулиса» для НТВ. Снял фильм «Я принес тебе Ура» памяти безвременно ушедшего белорусского рок-музыканта Александра Куллинковича. А сейчас работает над большим проектом, посвященным ансамблю «Песняры». В свободное время играет на гитаре в рок-группе "АПОТОМ".

Женат, воспитывает дочку, старший сын – студент Белорусской государственной академии музыки.

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Марина Грицук, актриса команды второго созыва:

Марина Грицук. Фото: кадр видео / МАРТИНЧИК Павел

Невероятно красивая кавээнщица в составе команды КВН БГУ и сборной СССР завоевала самые престижные кавээновские титулы: чемпион Высшей лиги, «Золотой КиВиН» в Юрмале, Летний кубок в Сочи. В 2004 году стала телеведущей на ОНТ, вела «Серебряный граммофон», «Фактор смеха», «Наше утро», «Родителей в школу!». С 2019 года Марина стала участницей украинского «Дизель-шоу». Актрису пригласил белорус, бывший участник не менее легендарной команды «ЧП» Евгений Сморигин. Также в «Дизель-шоу» участвуют давние друзья Марины по КВН Сергей Писаренко и Евгений Никишин.

Марина не только успешная телеведущая, но и многодетная мама, у нее четыре сына. Муж Аким - солист вокальной группы «Чистый голос».

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Александр Трофимов, автор и актер команды КВН БГУ второго созыва:

Александр Трофимов. Фото: личный архив

Все вспоминают его по такой шутке:

- Ребята, а я уже соскучился, домой хочу. У меня же дома жена, 14 детей.

- 14 детей? Да ты… ксерокс!

Шутка вышла пророческой - Александр стал многодетным отцом. Ну, не 14 у него - четверо детей. Активно пишет сценарии для компании Yellow, Black and White - например, возглавлял одну из сценарных групп «Папиных дочек».

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Виталий Коломиец, актер и автор команды КВН БГУ второго созыва:

Виталий Коломиец. Фото: кадр видео / личный архив

Создавал телепроекты «Тушите свет», обладатель ТЭФИ за сценарий программы «Большая разница», «ДаЁшь МолодЁжь», «Песня дня», «Видеобитва», «Нереальная история». Автор идеи программы «Ты смешной» на НТВ. Сейчас очень увлекся стендапом, снимает истории для YouТube, выступает сам как стендап-комик и проводит мастер-классы. Женат, у него сын.

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Николай Онищенко, актер, автор и администратор команды КВН БГУ:

Николай Онищенко. Кадр видео

Один из самых ярких актеров команды КВН БГУ первого созыва, к сожалению, умер после продолжительной болезни в 2008 году. Ему было 49 лет.

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Виктор Толкач, актер КВН БГУ второго созыва:

Виктор Толкач. Фото: кадр видео

Его уже нет с нами, Виктор скончался в 2013 году в возрасте 36 лет. По словам друзей, не смог перенести медикаментозную кому после сложной операции. До последних дней он не прерывал связь с КВН, Виктора часто приглашали в жюри белорусской версии игры. У него остался сын.

КВН БГУ. Команда молодости нашей. Фото: личный архив

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