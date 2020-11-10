Люди с особенностями восприятия: «Восьмерка имеет фиолетовый цвет, а Алла Пугачева - красно-желто-оранжевая»

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Минчанка Инна Романькова не приемлет выражение «серые будни».

- Какие же они серые? Вот у меня, например, вся неделя разноцветная! Начинается она с бело-голубого понедельника, переходит в зеленый вторник, продолжается лимонно-желтой средой, которая плавно переходит в изумрудный четверг, - делится своими ощущениями Инна. - Тяжелые будни у меня заканчиваются голубо-синей пятницей, после которой приходит долгожданная апельсиновая суббота и быстро заканчивающееся тепло-красное воскресенье. Цифры и буквы у меня тоже имеют свои цвета. Ноль - прозрачно-голубоватый (цвета воды), единица лимонная (лимон на срезе), двойка - зеленая, тройка - желтая, четверка - сине-зеленая, пятерка – красная... Например, Д гладкая, плотная, насыщенная, темновато-зеленая, Н - нежно-персиковая.

- Способность определять цвет человека - самый редкий вид синестезии. А вы так умеете?

- Да. Могу определить цвет любого человека. Например, популярная песня «Цвет настроения синий» никак не повлияла на цвет Филиппа Бедросовича. Киркоров - фиолетовый (но не такой, как 8, а насыщеннее). Ярмоленко - смесь желтого, оранжевого, красного. Цвета осеннего леса. Любимец молодежи Тима Белорусских - голубоватый, синий, цвета морской волны в горизонтальную полоску. Алла Пугачева - красно-желто-оранжевая, нарисованная гуашью (плотный цвет), в вертикальную полоску.

Будни для Инна Романьковой не серые, а разноцветные Фото: личный архив.

- Как вы узнали, что у вас синестезия?

- Однажды моя дочь, вернувшись из университета после лекций по психологии, поставила мне «диагноз»: «Мама! У тебя синестезия». Но меня тут же успокоили и пояснили, что синестезия, к счастью, не является психическим расстройством. Представьте, до 49 лет думала, что остальные тоже с легкостью определяют цвет понедельника, семерки и человека! Тогда после рассказов дочери сильно удивилась, что не у всех людей есть ярко-розовая У.

- Как вам живется с такой необычной способностью?

- Замечательно! Синестезия улучшает память и помогает мыслить творчески. Например, какие-то события (хорошие и плохие) я сопоставляю с цветом. Важные даты, данные в «Экселе», диаграммы, цифры в таблицах я также могу представить и запомнить в цвете. А вот счета за коммуналку почему-то у меня всегда серые.

- А коллеги на работе знают о том, что вы синестет?

- Они узнали совершенно случайно. Однажды на моем мобильном обновилось программное обеспечение. В контактах напротив фамилии и номера телефона появились цветные кружочки. И некоторые из них по цвету удивительным образом совпадали с цветом владельца этого номера. Я была тогда на работе и невзначай поделилась этим с коллегами, а потом еще и спросила: «У вас тоже так совпадает?» Стоило видеть их глаза! Информация очень удивила моих коллег. Стали интересоваться, задавать много вопросов: «А что значит цвет человека? Как у тебя получается его почувствовать?». Конечно же, сразу начали просить определить их цвет.

- Можно ли стать синестетом?

- Нет. Развить синестезию искусственно нельзя. Если вы сильно задумаетесь о цвете цифры или буквы, то в итоге просто нафантазируете. Однако при травмах головы, эпилепсии и медитации люди могут испытать похожие ощущения.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Это похоже на слияние рек в паводок»

Старший преподаватель кафедры психологии БГУ Елена Плакса рассказала о четырех теориях развития этого явления.

- Наше восприятие представляет собой достаточно сложный процесс, однако для нас с вами все кажется простым, - говорит Елена Плакса. - Мы почти никогда не воспринимаем зрительные, осязательные и слуховые раздражения изолированно, мы воспринимаем целостный образ - спелая ароматная вишня, теплое мягкое пальто. Все это обеспечивается взаимодействием органов чувств и особыми зонами в коре головного мозга. Эти зоны («третичные», или «зоны перекрытия») представлены нейронами, относящимися к разным модальностям. Их работа и обеспечивает нам целостное предметное восприятие.

Психолог объясняет, что до определенной степени каждый из нас может пережить схожий опыт.

- Мы, например, можем почувствовать кислый вкус только от запаха лимона. В случае истинной синестезии эти явления будут гораздо более яркими. На сегодняшний день нет однозначного ответа о причинах развития этого явления.

Существует четыре теории.

1. Это просто люди с повышенной чувствительностью. Все те сигналы, которые мы можем не заметить, не воспринять, приводят у них к синестезиям.

2. «Смешение» ощущений происходит на этапе передачи сигнала. В какой-то зоне нервные каналы соприкасаются, и возбуждение, которое началось в одном анализаторе (например, мы видим букву), приводит к возбуждению и в другом (эта буква воспринимается нами как имеющая определенный вкус). Такое слияние похоже на слияние рек в паводок - быстрые воды одной реки заставляют выйти из берегов и другую.

3. Яркие переживания синестетов обеспечиваются тем, что сигналы в мозге распространяются не только на ту зону, которая отвечает за соответствующий анализатор, но и на другие (по аналогии с кругами на воде). То есть сигнал доходит до места своего назначения и уже оттуда начинается распространение. Куда распространится это возбуждение - такой вид синестезии и будет переживаться.

4. Возможно, это связано с личным опытом, со смыслом, который мы вкладываем во все воспринимаемое. С этой точки зрения синестезии это результат однажды появившейся связи, которая затем закрепилась и стала привычной.

СПРАВКА «КП»

Синестезия - это особый способ восприятия, когда некоторые состояния, явления, понятия и символы непроизвольно наделяются дополнительными качествами: цветом, запахом, текстурой, вкусом, геометрической формой, звуковой тональностью или положением в пространстве.

Самый ранний зарегистрированный случай синестезии приписывается академику и философу Оксфордского университета Джону Локку. В 1690 году он сделал сообщение о слепом человеке, который сказал, что увидел алый цвет, когда услышал звук трубы.

Существует более 60 видов синестезии, часто у одного человека может быть сразу несколько проявлений этой особой чувствительности, сообщают «РИА Новости». Самая распространенная форма - графемно-цветовая, при которой синестеты воспринимают в цвете буквы, цифры и их комбинации (слова и числа). Второй по частоте вид синестезии - цвето-звуковая. При этой форме практически каждый звук, который слышит синестет, окрашивается в его сознании в определенный цвет. Одни из самых редких видов синестезии включают в себя привязку ощущений к людям, их полу и возрасту, внешности, характеру. Такой тип называется аурическим, поскольку чаще всего такие синестеты воспринимают личность другого человека в виде цветного ореола, похожего на ауру. На Земле синестетов менее четырех процентов от всех рожденных. Это примерно от 75 до 300 миллионов человек.