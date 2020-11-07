Коронавирус в Беларуси, последние новости на 7 ноября 2020 года: масочный режим в Могилеве, COVID-19 у Левченко, совет не ехать за границу и что есть больным

В мире количество зараженных коронавирусом приближается к 50 миллионам человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На 7 ноября в Беларуси зарегистрировано 104 286 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 991 человек. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 89 555 пациентов. За сутки - плюс +424 человека.

За период пандемии в стране умер 1001 человек, то есть, по официальным данным, пройдет барьер в тысячу человек. За последние сутки - трое. Те, кто не смог победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19, сообщают в Минздраве.

В Беларуси проведен 2 628 891 тест.

Что можно и что нельзя есть больным коронавирусом

Врач-терапевт Филипп Кузьменко порекомендовал пациентам, у которых подтвержден коронавирус, снизить употребление соленой пищи, а также меньше пить алкоголь.

В эфире Радио Sputnik специалист отметил, что поддержание нормы водно-солевого баланса в теле человека - это обязательная часть лечения для заразившихся COVID-19. В медучреждениях за питанием следят врачи, а те, кто находится на домашнем лечении, должны сами тщательно соблюдать режим питания.

- Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды, - сказал он в интервью. - Надо также ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь.

По словам врача, соленое не только обезвоживает организм, но и слишком загущает кровь. Это создает опасность при болезни COVID-19. По поводу питания во время болезни лучше проконсультироваться со специалистом.

Масочный режим вводят в Могилеве

Судя по всему, Могилев стал первым городом Беларуси, где введен масочный режим.

Могилевский горисполком принял решение о том, что теперь нужно носить маски на объектах (в том числе движимых) и в организациях всех форм собственности. Это, в частности, магазины, торговые центры, объекты общепита (кроме времени непосредственного приема пищи), аптеки, больницы, поликлиники, учебные заведения, спортивные объекты, центры культуры, административные здания, отделения почты и банков. В целом речь идет о всех объектах, где трудно или невозможно обеспечить социальное дистанцирование.

Кроме того, обязательно нужно носить маску в общественном транспорте - не только в троллейбусах и автобусах, но и в маршрутках, и даже в обычных такси.

Накажут ли тех, кого заметят без маски? Об этом пока ничего не сообщается. Информации об аналогичных мерах в других городах Беларуси пока нет.

Белорусам рекомендовали не ездить через границу до конца ограничений

С 1 ноября Беларусь закрыла свои границы с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной. С 7 ноября на второй карантин уходят и некоторые соседние страны. В связи с этим свои рекомендации опубликовала пресс-служба Государственного погранкомитета:

- Гражданам, которые находятся за пределами Беларуси, рекомендуем воздержаться от любых необоснованных поездок через границу без острой необходимости до конца сроков ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

Сообщается, что особое внимание служб направлено на предотвращение завоза COVID-19 из стран с неблагополучной эпидобстановкой.

- Также рекомендуем гражданам и иностранцам, постоянно проживающим в Беларуси, отказаться от зарубежных поездок. Особенно в сопредельные страны - из-за прогнозируемого закрытия ими своих границ. Напомним, Литва прекращает пропуск иностранцев на въезд и вводит всеобщий карантин до 29 ноября минимум, - констатировали в пресс-службе.

Еще в ГПК напомнили о сроках самоизоляции. В Польше, Украине и Латвию при въезде обязательна 14-дневная самоизоляция. Такие же ограничения действуют и при возвращении в Беларусь, но длятся чуть меньше - 10 суток.

В мире

Число зараженных коронавирусом в мире постепенно приближается к 50 миллионам человек: на вечер 6 ноября это уже более 49,3 миллиона. От инфекции умерло более 1,244 миллиона человек, а выздоровело - более 35,16 миллиона.

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