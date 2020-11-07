Протесты в Беларуси, последние новости на 7 ноября 2020: что происходит в стране в субботу

Следим, что происходит в Беларуси 7 ноября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Все материалы о том, что происходило и происходит в Беларуси за эти 90 дней, мы собрали в теме «Протесты в Беларуси-2020».

О том, что происходит в Минске и других городах Беларуси сегодня, мы будем рассказывать в этой трансляции.

Если вы хотите поделиться какой-то информацией с редакцией, напишите нам в бот в телеграме @kpbelBot. Присылайте фотографии и видео.

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