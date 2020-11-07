Белорусская АЭС в Островце: как ее строили, что уже работает и когда ждать полной мощности и снижения цен на электричество

7 ноября Александр Лукашенко открыл Белорусскую АЭС. Фото: Telegram-канал "Пул Первого".

Белорусская АЭС начала выдавать первую электроэнергию. Как и положено, это событие приурочили к 7 ноября. В торжественной церемонии пуска принял участие Александр Лукашенко.

- Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой, - сказал Лукашенко. - Здесь, на первом энергоблоке, мы будем производить около 20% от общей потребности страны в электричестве. Столько же нам даст работа второго блока. Дальше больше. Запуск станции послужит импульсом для привлечения в страну самых передовых технологий. И не только в энергетику. Но и в развитие электротранспорта, создание новых электроемких производств, инновационных направлений в науке и образовании.

Помимо белорусских официальных лиц, среди участников мероприятия - государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

«Комсомолка» вспомнила, как шла стройка и попыталась понять, что будет дальше.

Белорусская АЭС начала выдавать первую электроэнергию. Фото: Telegram-канал "Пул Первого".

О строительстве новой АЭС заговорили в 2006 году. В 2008 году выбрали место – под Островцом. Участвовать в строительстве хотела Россия, Франция, США, Китай, Чехия. Но выбрали Россию. На Белорусской АЭС будут работать два реактора ВВЭР-1200. Проект, по словам разработчиков, является одним из самых надежных в мире. Интересно, что на тот момент работающих образцов такого реактора не было нигде в мире.

Стройка Белорусской АЭС: упавший корпус реактора и гибель рабочих

Грандиозная стройка Белорусской АЭС в Островце началась в 2011 году. Шла ровно, но становилось известно и о нештатных ситуациях. Так, в апреле 2016 года при заливке бетона обрушилась опалубка. Официально об этом стало известно через месяц, первоначально информацию о ЧП начальник отдела информации и общественных связей Белорусской АЭС называл «чушью».

Самый громкий скандал был связан с упавшим 330-тонным корпусом реактора – это случилось в ночь с 9 на 10 июня 2016 года. Первая официальная информация появилась только спустя две недели, в ответ на слухи. Спустя почти два месяца об инциденте высказался Александр Лукашенко: по его словам, ему доложили о происшествии наутро и даже прислали видеосъемку:

- Мне доложили на утро, когда этот инцидент произошел. Строители перемещали его на складе, тренировались поднимать. Его подняли на мой рост, может, чуть выше, стропы не выдержали, и эта «бочка» одним краем упала на землю, с которой ее подняли.

В результате упавший корпус реактора решили заменить – из-за этого произошло первое смещение сроков ввода АЭС в эксплуатацию, ведь первый энергоблок хотели запустить в 2016-м.

Через два месяца, в августе 2016-го стало известно еще об одном ЧП: на 43-летнего мужчину упал кислородный баллон – он погиб. А через полмесяца стало ясно: несчастные случаи на стройке случаются чаще, чем о них узнают журналисты. Как выяснилось, еще один работник поскользнулся, упал с лестницы, и погиб. Третий смертельный случай произошел потому, что рабочий не пристегнулся.

По подсчетам «Комсомолки», на тот момент процент гибели рабочих на стройке Белоруской АЭС был в 7 раз выше, чем в среднем по стране.

В марте 2017 года выяснилось, что генератор, который уже привезли на АЭС, нуждается в модернизации. Это стало понятно после того как отказал аналогичный генератор на АЭС под Воронежем – из-за этого там пришлось отключать целый энергоблок.

Белорусская АЭС начала выдавать первую электроэнергию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 3 ноября 2020 электроэнергия с Белорусской АЭС отправилась к потребителям

Первый энергоблок хотели запустить в 2016 году, второй - в 2018-м. Но сроки неоднократно смещались. В апреле 2017 года заявляли, что уже в конце 2018 года на БелАЭС завезут ядерное топливо.

В марте 2019 года «Комсомолка» усомнилась в том, что первый реактор успеют запустить в декабре 2019 года, как тогда заявляли официально. Так и оказалось: официально в очередном переносе сроков власти признались только спустя пять месяцев. И пообещали, что ядерное топливо на станцию привезут осенью 2019 года.

В результате топливо привезли в мае 2020-го. В августе его загрузили – с этого момента стартовал так называемый физический пуск энергоблока. Потом включили циркуляционные насосы, которые гоняют воду из реактора к турбине и обратно. 11 октября 2020 в реакторе началась цепная ядерная реакция, а реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности (это меньше 1% от номинальной мощности). Параллельно проходят испытания и различные проверки систем. 30 октября мощность реактора подняли уже до 35%. Тогда же на минимальных оборотах начала работать турбина.

Формально именно в этот момент подключенный генератор начал выдавать свою первую электроэнергию. Но тогда он еще не был подключен к сети – а случилось это 3 ноября:

- В 12 часов 3 минуты турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны, - сообщили в Минэнерго.

Фактически, именно с этого момента к потребителям «потекла» первая электроэнергия с Белорусской АЭС. Этому событию и посвящена торжественная церемония 7 ноября с участием Александра Лукашенко.

Чиновники идут открывать Белорусскую АЭС.

Что будет дальше?

Под контролем специалистов постепенно реактор выйдет на полную мощность. И только после этого первый энергоблок Белорусской АЭС введут в промышленную эксплуатацию. Планируется, что это произойдет в феврале 2021 года. Но сроки могут и сместиться.

Второй энергоблок планируют запустить в 2022 году.

Лукашенко дал разрешение на подъем электрической мощности энергоблока. АЭС можно считать официально открытой. Фото: Telegram-канал "Пул Первого".

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АЭС

В двух словах: а как вообще работает АЭС?

Если совсем упрощенно: ядерная реакция приводит к выделению огромного количества тепла. Это тепло нагревает воду, которая циркулирует по кругу. От нагрева вода превращается в пар, который крутит турбину. А к турбине подключен генератор, который и вырабатывает энергию. Потом пар снова превращается в воду, которая остужается в градирнях – это те самые гигантские бетонные стаканы.

Как работает АЭС. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

1. Ядерная реакция в ядре реактора нагревает проточную воду до 300 градусов.

2. Тут из кипятка выделяют пар, и пускают его в паровую турбину.

3. Пар крутит лопасти паровой турбины.

4. Турбина крутит генератор, который вырабатывает электроэнергию.

5. В конденсаторе пар снова превращается в воду.

6. Градирня остужает воду охлаждающего контура.

Снизятся ли цены на электроэнергию после ввода АЭС?

Официально об этом часто говорили, но подробностей чиновники не могут сообщить до сих пор.

- Проработки по изменению тарифов сегодня ведутся соответствующей рабочей группой. Наша основная цель - сделать нашу экономику с вводом АЭС более конкурентоспособной. Что кается конкретных цифр - давайте доживем до ввода АЭС, - говорил в прошлом году замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

В мае 2020 года Михадюк говорил:

- С вводом АЭС ведутся расчеты, и они есть, они рассматриваются на специальной межведомственной комиссии, созданной по поручению премьер-министра. На стоимость будут влиять многие факторы, которые сегодня комиссией отрабатываются.

Кстати, противники строительства АЭС считают, что цены на электроэнергию не снизятся, ведь нам придется отдавать российский кредит. Позже об этом заговорили и чиновники. Например, Владимир Семашко, который в 2018 году был заместителем премьера, говорил, что Беларуси надо постепенно уходить от перекрестного субсидирования. И сделать, как на Западе, где население платит за электричество в 2-3 раза больше, чем промышленные предприятия.

- Тариф для населения постепенно будет подниматься - конечно, не с бухты-барахты, а по мере роста реальной заработной платы. Люди должны оплачивать реальную стоимость этого киловатт-часа - сегодня же население оплачивает около 80% от себестоимости электроэнергии, газа - и того меньше: около 43%, - цитировала Владимира Семашко газета «Астравецкая праўда».

Кто оплачивает стройку и когда АЭС «отобьется»?

Стоимость строительства белорусской АЭС – 11 миллиардов долларов, 10 из которых Россия дала нам в кредит.

Гасить кредит Беларусь начнет через полгода после ввода АЭС в эксплуатацию. Выплачивать кредит мы должны в долларах равными долями до 2035 года. Учитывая планируемый срок окупаемости станции (19 лет с момента выхода на проектную мощность), к этому моменту белорусская АЭС уже «отобьет» себя.

Кстати, недавно власти Беларуси начали переговоры об увеличении срока кредита с 25 до 35 лет (с момента сдачи строительства АЭС) и уменьшении процентной ставки. Зарабатывать станция должна путем продажи электроэнергии белорусским потребителям и странам-соседям. С последними есть проблемы, например, Литва и Польша неоднократно заявляли, что не будут покупать электроэнергию с Белорусской АЭС).

БУДЬ В КУРСЕ

История АЭС в Беларуси: у нас уже строили и передвижную и стационарную станции

В 1965 году в поселке Сосны создали НИИ ядерной энергетики АН БССР, его главный секретный проект - мобильная АЭС на колесах, которая давала бы энергию военным спецобъектам. Установку назвали «Памир». Реакторный и турбогенераторные блоки были на шасси двух грузовиков МАЗ-537, пульт управления и помещения для персонала (всего 28 человек) - еще на двух автомобилях. «Портативную АЭС» можно было перевозить, а одной загрузки топлива хватило бы на полтора года работы.

Но после Чернобыльской аварии оба комплекта «Памира» были уничтожены, а отработавшее топливо захоронено. Металлическая часть реактора сейчас установлена на территории института в виде части монумента «Памиру».

В Беларуси строили и «большую», стационарную АЭС - под Минском в 80-х годах прошлого века. Большую часть работ завершили, когда чернобыльская трагедия и распад СССР погубили планы страны на мирный атом. После перестройки на базе законсервированной станции построили ТЭЦ-5, ее топливом стал природный газ. В августе 1999 года станцию открыл Александр Лукашенко.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Власти хотят перевести белорусские предприятия на электроэнергию с БелАЭС

- Существует план по повышению потребления электрической энергии в Беларуси. Это порядка 178 мероприятий. Прежде всего, это модернизация действующих производств, ввод в эксплуатацию новых производств и технологий, начиная от предприятий Минпрома и заканчивая предприятиями концерна «Белнефтехим». Это модернизация Мозырского НПЗ, «Гродноазота», БМЗ. До 2025 года мы планируем, что введется в эксплуатацию порядка 1200 мегаватт новых электрических мощностей. Это сопоставимо с мощностью одного блока БелАЭС, - говорил директор Департамента по энергоэффективности Госстандарта Михаил Малашенко. Также со вводом БелАЭС хотят активно развивать электротранспорт.