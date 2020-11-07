В Минске бегали с пианино на руках. Мы узнали, зачем

Пианино требовалось пронести 400 метров. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В честь Международного дня пианиста две команды соревновались, кто быстрее донесет инструмент полный стадионный круг – 400 метров. Крепкие парни подобрались практически случайно – отозвались на объявление в соцсетях. Интересно участвовать в чем-то впервые – до этого бегать с пианино, которое весит, между прочем, порядка 250 кг никто в мире не додумался.

Такой возможности поиграть на пианино посреди стадиона может больше и не случиться. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Соревнования проходили на стадионе БГПУ при участии приличной группы поддержки. Кстати, желающие поучаствовать в лайт-режиме, могли взять в руки относительно легкие электронные клавиши и также преодолеть с ними дистанцию. Ну а дети принесли из дома свои пластмассовые пианинки – в общем, было весело.

До начала соревнований поиграть на пианино могли все желающие. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Среди зрителей мы заметили в прошлом клавишника группы «Нейро Дюбель» Макса Ивашина.

- Как думаешь, не повредит самому инструменту то, что его используют как снаряд для физических упражнений? – спросили мы музыканта.

- Основной вред, который можно нанести инструменту – это перепады температуры и влажность. Его специально для мероприятия приобрели за символическую сумму, чтобы нести фортепианную музыку в массы (смеется – авт.). Инструмент настроен, на нем можно играть – что и делали перед соревнованиями желающие. Сейчас удобней держать дома цифровой инструмент – и меньше места занимает, и больше возможностей, и не расстраивается, а даже наоборот, подстраивается под исполнителя. Так что, если можно так выразиться, происходит смена парадигм.

Разминка перед забегом с пианино еще как нужна! Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Оказалось, идея провести такие соревнования принадлежит Ивану Манько и Александру Полякову, оба имеют непосредственное отношение к музыке. В 2014 году они удивились, что в календаре нет Дня пианиста, и решили сами его создать - 8 ноября состоялся первый концерт в честь новоиспеченного праздника. А дальше идею подхватили пианисты разных стран и направлений и стали проводить свои необычные акции. Например, Артур Беркут из группы «Ария» отыграл джазовый концерт на улице в Иерусалиме в честь праздника. В одну из дат давали концерт в субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ. Президентский оркестр играл в «Галерее» в Минске. Пианист Николай Панок по поводу праздника установил два мировых рекорда там же, в «Галерее» - он играл в 2016 году 5 часов без перерыва, а в 2019 году - 6 часов.

Некоторые участники предпочли лайт-режим и бежали с электронными клавишами. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пока мы разговаривали, парни финишировали со временем 4,5 минуты. Едва отдышавшись, признались, что тащить инструмент оказалось сложнее, чем они думали и даже удивительно, как грузчики по лестнице умудряются переносить его вдвоем. Абсолютно все участники акции, включая самых маленьких, получили памятные медали с изображением рояля.

А по лестнице пианино поднимают два грузчика! Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На финиш с любимым инструментом Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Музыка победила! Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото на память после забега Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пианино в качестве спортивного снаряда Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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