«Радуют защитные экраны и зарядки в вагоне»: Зеленолужская линия метро открылась для пассажиров

На новых станциях было многолюдно Фото: Инна КОРСАК

7 ноября Зеленолужская линия метро открылась для пассажиров. Напомним, накануне на открытие зеленой ветки приезжал Александр Лукашенко. Пока открылись лишь четыре станции новой линии: «Вокзальная», «Ковальская слобода», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

На новых станциях метро в первые часы работы было многолюдно, причем в основном там гуляли "туристы" - люди, которые не добирались куда-то на метро, а просто приехали посмотреть на новые станции. Они фотографировались, снимали видео, обсуждали третью ветку и дизайн новых станций.

Станция "Вокзальная" Фото: Инна КОРСАК

Станция "Ковальская слобода" Фото: Инна КОРСАК

- Лично для меня эти новые станции роли не играют. Я живу в Зеленом луге, и вот если метро все-таки проведут туда, вот это будет максимально удобно! - рассказала Ирина. - Но посмотреть приехала, любопытно же.

А вот Ольга считает, что скоро станции метро «Юбилейная площадь» и «Площадь Франтишка Богушевича» станут очень востребованы.

- В районе этих станций в будущем появится новый жилой квартал с бизнес-центрами. Людям будет удобно добираться. Да и вообще правильно, что метро у нас разрастается, - говорит девушка. - Это максимально удобный и быстрый вид транспорта, мне кажется, он должен пройти через весь город, может, в будущем и какая-то кольцевая нужна. Верхние станции - тоже хорошо, как в Берлине, например.

Не обошлось на открытии и без технических неполадок. Сначала не работал траволатор, который соединяет «Площадь Ленина» и «Вокзальную», но его быстро починили.

Один из выходов на "Площади Ленина" закрыт Фото: Инна КОРСАК

Не работали и эскалаторы на станции метро «Площадь Франтишка Богушевича». Но один из работников метро заверил, что в течение дня они снова начнут функционировать.

Многие пассажиры обратили внимание на защитные экраны, которые открываются сразу же после дверей поезда.

- Мне нравится. Знаете, с ними безопаснее. Вот я рада, что они появились. Мне кажется, что удастся избежать трагических случаев в метро, - говорит Виктор.

По новым станциям ездят и новые поезда - такие, которые можно пройти насквозь. Что удобно, в составах, которые курсируют по новой ветке, появились разъемы для зарядки мобильных телефонов.

- Вы знаете, мы не ожидали, что так много людей приедет посмотреть на новые станции! Хотя их строили на 8 лет и несколько раз переносили открытие. Видимо, потому люди из любопытства в выходной день поехали их смотреть, - удивляется сотрудница метрополитена. - Знаете, если ветку продлят до «Немаршанского сада», «Аэродромной» и «Слуцкого гостинца», то мне самой будет очень удобно – я живу как раз в этом районе. Если говорить о новых станциях, что удобнее стало тем, кто живет в районе «Ковальской слободы». Туда было сложно добраться на общественном транспорте.

Очень много фотографий сделали люди напротив надписи, которая размещена на станции «Площадь Франтишка Богушевича»: «Не пакiдайце ж мовы нашай беларуйскай, каб не ўмёрлi».

Станция "Площадь Франтишка Богушевича" Фото: Инна КОРСАК

Станция "Площадь Франтишка Богушевича" Фото: Инна КОРСАК

Станция "Юбилейная площадь" Фото: Инна КОРСАК

Переход с "Юбилейной площади" на "Фрунзенскую" Фото: Инна КОРСАК

Разъемы для подзарядки мобильных телефонов в вагонах поезда Фото: Инна КОРСАК