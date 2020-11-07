В Минске открыли третью ветку метро: на самом глубоком эскалаторе нужно спускаться 45 секунд, а поезд можно пройти насквозь

7 ноября новые станции открыли для всех пассажиров. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

6 ноября новые станции «Ковальская слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь» посетил президент, а 7 ноября в 12.30 их открыли для всех пассажиров. Хотя в большинстве своем это были не пассажиры, а экскурсанты. И мы вместе с ними.

Новую линию метро в Минске открыли впервые за 30 лет. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выходим из вагона на конечной станции «Юбилейная площадь» и замечаем, что большинство людей не поднимаются наверх, а оставшись на платформе, принимаются разглядывать красоты станции и фотографировать.

- Симпатично, - говорит дама своему спутнику. – Ничего лишнего, металл, мрамор, подсветка… Минимализм.

Больше всего в день открытия пассажиры изучали и фотографировали защитные экраны с автоматическими дверями. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Юбилейная площадь» станция пересадочная, а чтобы попасть на «Фрунзенскую» (вторая ветка), надо подняться на эскалаторе. Это самая глубокая станция минского метро – 32 метра под землей.

У каждой станции есть свои особенности. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Ну и что?! Это же не питерские эскалаторы, которым конца и края не видно, - говорит одни из пассажиров попутчице, когда та удивляется глубине станции.

- Не питерские, но для нас глубоко!

Станция кажется просторнее. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Засекаем – 45 секунд нам потребовалось, чтобы подняться на поверхность. Поднялись и тут же спустились. Надо рассмотреть станцию. Никаких отсылов к историческому названию этого места в интерьере нет. Юбилейная и все тут. Тем более юбилей этот был отмечен в 1826 году, когда на площади установили памятный знак в честь 1500-летия Никейского собора.

К сегодняшнему дню построили четыре станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Другое дело следующая станция «Площадь Франтишка Богушевича». Там главное в оформлении – цитаты классика навеки запечатлённые в металле. Налево посмотришь: «Можа, хто спытае: дзе ж цяпер Беларусь? Там, братцы, яна, дзе наша мова жыве…». Направо: «Не пакiдайце ж мовы нашей беларускай каб не умерлi».

Первые пассажиры принимаются разглядывать красоты станции и фотографировать. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кстати, когда мы выходили с этой станции на поверхность, то заплутали в огромном подземном переходе, который находится под пл. Богушевича.

Фишка «Ковальской слободы» - кованые люстры, и графические картины на стекле. Здесь нет колонн, от того, станция кажется просторнее. Но что такое настоящий простор мы поняли, когда оказались на «Вокзальной». Ширина платформы около 20 метров, есть где разойтись с чемоданами.

Особенность новой линии - так называемые автоматические платформенные ворота, они установлены на всех станциях. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Это сделано для безопасности. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Вокзальная» - пересадочная станция. Один выход ведет к ДС «Дружная», а другой - к станции первой ветки «Площадь Ленина». Попасть на нее можно преодолев в переходе 300 шагов на своих двоих либо подъехав на траволаторе. Это еще одна новинка минского метро.

7 ноября новые станции открыли для всех пассажиров. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Но больше всего в день открытия пассажиры изучали и фотографировали защитные экраны с автоматическими дверями, которые отделяют платформу от поезда.

- Машинист должен остановить состав точно напротив раздвигающихся дверей, я слышал, что допускается не доехать/переехать в пределах 20 см, - объяснял молодой человек своей девушке, когда та наблюдает за пребывающим поездом.

Ход у электричек бесшумный и плавный. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Для удобства пассажиров во время движения можно передвигаться по всему салону. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Открываются двери поезда, через секунду защитные экраны и пассажиры выходят на платформу. Снова селфи, фотосъемка…

Подготовительные работы новых станции начались осенью 2013 года. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Минске завершено строительство первой очереди третьей линии метро. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Минске открыли третью ветку метро. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Очередной состав ждем 7 минут. А четыре станции проезжаем за 6 минут.

Из любопытства проходим по новым вагонам «Штадлера» от начала до конца. Четыре вагона соединены «гармошкой» и можно свободно переместиться из начала в конец. Пара минут в пути, но кто-то даже успевает подзарядить телефон через USB. Еще одна фишка поезда.

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