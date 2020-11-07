В минском дворе задержали музыканта Павла Аракеляна

Красная шапочка у Павла - что-то вроде счатливого талисмана. Однажды его уже задерживали в ней - но быстро отпустили. Фото: Евгения НАЛЕЦКАЯ

Очевидцы рассказывают, что задержали его уже после концерта в Малиновке, когда он уезжал на автомобиле. Его заставили выйти и пересадили в бус. Отвезли музыканта в Московский РУВД. Павел Аракелян является саксофонистом, прекрасным джазовым музыкантом. Кроме того, он играет в группе «Крамабамбуля» с Лявоном Вольским. Но в последнее время, чтобы поддержать протестующих, выступал во дворах с синтезатором, исполнял в основном забавные детские песни. Дети всегда считают его немножечко своим, несмотря внушительный рост и внешность Карабаса Барабаса.

Пока неизвестно, что вменяют ему в вину.

Позже стало известно, что точно так же - вытянули из такси - задержали группу "Рэха" с ее лидером Андрусем Такиндангом (их было четверо) на улице Неманской в Минске. Они выезжали со двора, в котором выступали.

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