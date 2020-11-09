«Обозначила себя игрушкой». За фотосессию Ждуна в Гомеле двух женщин задержали, посадили в изолятор, а затем судили

За фотосессию Ждуна в Гомеле женщин посадили в изолятор, а затем судили. Фото: личный архив

Странные суды прошли в Гомеле: двух женщин обвинили в проведении «несанкционированного пикета», задержав их после… фотосессии игрушки. Сначала судили мать двоих несовершеннолетних детей Оксану Лиходиевскую, признав виновной и наказав штрафом в 25 базовых величин - это 675 рублей. А 9 ноября - мать пятерых детей Наталью Глазкову. Ей дали 30 базовых - 810 рублей. Ночь после задержания подруги провели в изоляторе.

Раньше подруг уже задерживали за нарушение закона о массовых мероприятиях. Наталье дали штраф, поэтому женщины решили собрать деньги, чтобы его выплатить. Многодетная мама сшила игрушку, которую назвали «Белорусский ждун»: одели его в красный пиджак, к груди прикрепили «чернобыльскую значок» и герб «Погоня».

- 3 ноября ехали по городу и решили остановиться в зоне отдыха «Пруды», чтобы поснимать игрушку и продать ее через интернет, а за вырученные деньги заплатить штраф. Поэтому снимала нашего Ждуна для объявлений, и еще чтобы выставить на Shutterstock - сервисе стоковых фотографий, - рассказывает Оксана «КП».

Игрушку фотографировали, чтобы выложить объявления в интернете. Фото: личный архив

Она объяснила, что игрушка была в черном пакете, женщины ее доставили и фотографировали: на мосту, на лавочке, в траве. В самом конце на несколько секунд достали маленький бело-красно-белый флажок, чтобы сфотографировать Ждуна на его фоне.

- Вскоре нас задержали, тут же, в «Прудах» - подъехали две машины. Инкриминировали пикет! А как доказательство предоставили видеозапись, которую якобы сняла проезжавшая мимо на велосипеде женщина. На видео я лажу по траве на коленках и фотографирую игрушку. И эта же женщина сказала, что игрушка была якобы куклой Лукашенко! Женщин задержали, составили протоколы.

У Оксаны изъяли мобильный телефон и дорогую технику - фотокамеру и объективы, причем один из них стоит около 1 тыс. долларов - Оксана профессиональный фотограф. Также изъяли самого Ждуна. По словам Оксаны, в РОВД на нее оказывали давление, которое она расценила как угрозы соцопекой в отношении ее детей.

4 ноября, после ночи в ИВС, Оксану судили:

- Как только я рассказала, как все было, судья тут же озвучила постановление - то есть, все было уже заранее написано! - полагает Оксана. Кстати, после первого задержания она лишилась работы: женщина - специалист в сфере туризма. Вскоре гомельчанке предложили новую работу в другой фирме.

А Наталья в суде заявила, что считает оскорблением президента утверждение, что игрушка на него похожа. В материалах дела говорится, что женщина «обозначила себя игрушкой и БЧБ-флагом»:

- Что значит, обозначила себя игрушкой? Несла ее перед собой? Какая статья запрещает фотографировать игрушки и бело-красно-белую символику? Это был не пикет, а фотосессия!

Судья уточнила, почему именно красный пиджак был на игрушке, и почему использовали бело-красно-белый флажок:

- Вас не настораживало, что ваши любимые цвета будут вызывать вопросы?

В итоге судья решила, что своими действиями Наталья пыталась «выразить свои отношения к событиям общественно-политического характера без разрешения горисполкома», признала виновной и наказала штрафом.