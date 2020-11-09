«Студента без маски хотели выбросить из автобуса»: как в Гомеле отреагировали на масочный режим

В Гомеле ввели масочный режим Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Утром 9 ноября появились официальные сообщения о том, что на всей территории Гомельской области ввели обязательный масочный режим. Это значит, что люди обязаны использовать маски на объектах (в том числе движимых) и в организациях всех форм собственности. Это магазины, объекты общепита (кроме времени собственно на еду), аптеки, больницы, поликлиники, учебные заведения, спортивные объекты, центры культуры, административные здания, отделения почты и банков.

В общем, все объекты, где трудно или невозможно обеспечить социальное дистанцирование. Кроме того, нужно носить маску в транспорте - не только в троллейбусах и автобусах, но и в маршрутках, и даже в обычных такси.

Во второй половине дня, когда новость уже разошлась по городу, «КП» побывала в местах массового скопления людей, чтобы посмотреть, что изменилось. Первое впечатление - почти ничего. На улицах, по-прежнему, людей в масках можно встретить не так часто. В банках, магазинах, аптеках, транспорте примерно каждый второй без маски.

- А правда, что с сегодняшнего дня все обязаны быть в масках? - специально громко спрашиваем у кондуктора в автобусе, которая вместо маски натянула на рот воротник свитера.

- Первый раз слышу, - ответила женщина. Пассажиры, особенно те, что без масок, насторожились, но промолчали.

В администрации крупного магазина в центре города нас заверили, что приказа о масочном режиме пока нет:

- Это все еще просто устно. А бумагу с печатью нам никто не присылал - сказали, что документ будет на следующей неделе. Тогда уже милиция начнет штрафовать тех, кто без масок.

Но в другом магазине утверждают, что приказ уже есть:

- Видите, мы, все продавцы, уже в масках. Прописаны большие штрафы в случае нарушения. И все покупатели тоже должны уже быть в масках.

В магазине говорят, что письменного приказа о ношении масок пока нет Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На входе в некоторые учреждения, например в суды Центрального и Железнодорожного районов, повесили распечатки с информацией о введении масочного режима. Знают об этом и в аптеках, где мы решили постоять в очереди - за масками. Перед нами мужчина берет сразу несколько упаковок.

- А сколько можно в одни руки? - спрашиваем у продавца.

- Берите, ограничений пока нет.

Люди в очереди говорят, что хорошие одноразовые маски в аптеках уже купить трудно - появляются, но их быстро разбирают. Респираторов вообще почти не найти.

- А как будут наказывать за нахождение без маски? - интересуемся у аптекаря.

- Пока не понятно. Думаю, люди сами будут наказывать. Сегодня утром ехала в автобусе, и парень-студент говорил кому-то по телефону, что он - контакт первого уровня, а сам был без маски. Другие пассажиры так возмутились, что хотели выбросить его из автобуса.

Пока сообщается, что контроль за выполнением распоряжения властей о масочном режиме возложен на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

- Меры правильные, - рассуждает мужчина, с которым беседуем на остановке. Он в маске. - Но надо контроль. Если я буду в маске ходить, а вокруг в автобусе или магазине - без масок, это меня особо не спасет. И надо ведь стирать эти маски, не носить больше положенного времени, иначе они не эффективны. А кто это будет контролировать?

Кстати, распоряжение предусматривает также сокращение числа массовых мероприятий. Отметим, что сейчас в гомельском цирке новую программу представляет Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. Это одно из самых массовых мероприятий в регионе. В администрации цирка ответили, что распоряжения о прекращении представлений не поступало, билеты продаются.

Судя по всему, Гомельщина - первый регион Беларуси, где вводится обязательный масочный режим. Аналогичной информации из других областей пока не было. Масочный режим вводили только в городе Могилеве.

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